Guinness Rekorlar Kitabı'na giren taban mozaiği Hatay'a değer katacak

Hatay'da, 44 şehirden getirilen mermer taşlarla oluşturulan 1600 metrekarelik "dünyanın en büyük tek parça taban mozaiği" unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren "Ortak Varoluş Mozaiği", kentin kültür turizmini hareketlendirecek.

Büyükşehir Belediyesi ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesince EXPO 2021 Hatay'ın tanıtımı için oluşturulan mozaiğin adını rekorlar kitabına yazdırması, hem projeyi düzenleyenleri hem de vatandaşları mutlu etti.

Rekor duyurusunun ardından EXPO Kisecik alanında bulunan 1600 metrekare genişliğindeki taban mozaiğini incelemeye gelen ziyaretçiler, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, AA muhabirine, 44 şehirden getirilen farklı renklerdeki doğal mermer taşların birleştirildiği "Ortak Varoluş Mozaiği"nin, 300 kişinin 7 aylık çalışmasının ardından martta tamamlandığını söyledi.

Mozaiğin, kentin binlerce yıllık tarihini yansıttığını kaydeden Savaş, "Mozaikte bizim hem soyut hem somut tarihi gerçeklerimiz bulunuyor. Kentin önemli olaylarını, mitolojik değerlerini ve medeniyet birikimini bir mozaikte buluşturmak istedik." dedi.

Savaş, eserin "dünyanın en büyük tek parça taban mozaiği" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesi için yaptıkları başvurunun olumlu sonuçlanmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, rekor duyurusunun Hatay'ın ana vatana katılışının 83'üncü yıl dönümünde yapılmasının sevinçlerini artırdığını anlattı.

Rekoru, hem kente hem de ülkeye armağan ettiklerini aktaran Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş, "Bu rekor Hatay'ın, Türkiye'nin rekoru. Rekor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüz olmak üzere bu ülkeye, şehre emek vermiş, şehit, gazi olmuş bütün büyüklerimize armağan olsun. Rekorumuz Hatay'ımıza, ülkemize armağan olsun." diye konuştu.

Savaş, herkesi eseri görmeye davet etti.

"Rekorlar kitabına girmesinden dolayı çok gururluyuz"

Ziyaretçilerden Aylin Çaparoğlu, eserin rekorla anılmasından sevinç duyduğunu belirterek, "Kentimizde, geçmişten günümüze aktarılan bir sürü mozaiğimiz var. Ortak Varoluş Mozaiği'nin rekorlar kitabına girmesinden dolayı çok gururluyuz." ifadesini kullandı.

Eylem Uysal da çocuklarıyla mozaiği görmeye geldiklerini, rekorun kendilerini de sevindirdiğini dile getirdi.

Ziyaretçilerden Hasan Tüfenkçi, taban mozaiğinin Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesinin hem Hatay hem de Türkiye için heyecan verici olduğunu kaydetti.