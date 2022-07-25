Guinness Rekorlar Kitabı'na giren taban mozaiği Hatay'a değer katacak - Son Dakika
Üye Girişi

Guinness Rekorlar Kitabı'na giren taban mozaiği Hatay'a değer katacak

25.07.2022 11:06

Hatay'da, 44 şehirden getirilen mermer taşlarla oluşturulan 1600 metrekarelik "dünyanın en büyük tek parça taban mozaiği" unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren "Ortak Varoluş Mozaiği", kentin kültür turizmini hareketlendirecek.

Hatay'da, 44 şehirden getirilen mermer taşlarla oluşturulan 1600 metrekarelik "dünyanın en büyük tek parça taban mozaiği" unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren "Ortak Varoluş Mozaiği", kentin kültür turizmini hareketlendirecek.

Büyükşehir Belediyesi ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesince EXPO 2021 Hatay'ın tanıtımı için oluşturulan mozaiğin adını rekorlar kitabına yazdırması, hem projeyi düzenleyenleri hem de vatandaşları mutlu etti.

Rekor duyurusunun ardından EXPO Kisecik alanında bulunan 1600 metrekare genişliğindeki taban mozaiğini incelemeye gelen ziyaretçiler, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, AA muhabirine, 44 şehirden getirilen farklı renklerdeki doğal mermer taşların birleştirildiği "Ortak Varoluş Mozaiği"nin, 300 kişinin 7 aylık çalışmasının ardından martta tamamlandığını söyledi.

Mozaiğin, kentin binlerce yıllık tarihini yansıttığını kaydeden Savaş, "Mozaikte bizim hem soyut hem somut tarihi gerçeklerimiz bulunuyor. Kentin önemli olaylarını, mitolojik değerlerini ve medeniyet birikimini bir mozaikte buluşturmak istedik." dedi.

Savaş, eserin "dünyanın en büyük tek parça taban mozaiği" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesi için yaptıkları başvurunun olumlu sonuçlanmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, rekor duyurusunun Hatay'ın ana vatana katılışının 83'üncü yıl dönümünde yapılmasının sevinçlerini artırdığını anlattı.

Rekoru, hem kente hem de ülkeye armağan ettiklerini aktaran Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş, "Bu rekor Hatay'ın, Türkiye'nin rekoru. Rekor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüz olmak üzere bu ülkeye, şehre emek vermiş, şehit, gazi olmuş bütün büyüklerimize armağan olsun. Rekorumuz Hatay'ımıza, ülkemize armağan olsun." diye konuştu.

Savaş, herkesi eseri görmeye davet etti.

"Rekorlar kitabına girmesinden dolayı çok gururluyuz"

Ziyaretçilerden Aylin Çaparoğlu, eserin rekorla anılmasından sevinç duyduğunu belirterek, "Kentimizde, geçmişten günümüze aktarılan bir sürü mozaiğimiz var. Ortak Varoluş Mozaiği'nin rekorlar kitabına girmesinden dolayı çok gururluyuz." ifadesini kullandı.

Eylem Uysal da çocuklarıyla mozaiği görmeye geldiklerini, rekorun kendilerini de sevindirdiğini dile getirdi.

Ziyaretçilerden Hasan Tüfenkçi, taban mozaiğinin Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesinin hem Hatay hem de Türkiye için heyecan verici olduğunu kaydetti.

YORUMLAR
500
Hatay'da orman yangınlarına karşı anonslu uyarı Hatay'da orman yangınlarına karşı anonslu uyarı Hatay'da orman yangınlarına karşı vatandaşlara anonslu uyarı Hatay'da orman yangınlarına karşı vatandaşlara anonslu uyarı
Kaynak: AA

Hatay, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Guinness Rekorlar Kitabı'na giren taban mozaiği Hatay'a değer katacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:12 Seferovic'in sonu Falcao gibi olur mu? Galatasaraylılar bu tesadüfü konuşuyor
11:11 ABD'de dehşete düşüren saldırı! Denizden fırlayan 100 kiloluk yelken balığı yaşlı kadını cinsel organından vurdu
11:08 Demet Özdemir'in bluzunun fiyatı dudak uçuklattı! Dünyaca ünlü markaya aitmiş
11:04 Piyango biletlerine teröristlerin fotoğrafı koyulan KKTC'de yer yerinden oynadı
10:59 Haftaya yükselişle başlayan dolar 17,83 liradan alıcı buluyor
10:58 Güne yükselişle başlayan gram altın 989 liradan alıcı buluyor
10:26 Memur emeklilerine ödenecek zam farkının tarihi belli oldu
10:18 Julia Fox moda uğruna kasıklarına kadar inen dekolte giydi
10:15 Sivas'ta çoban dehşeti! 3 kişiyi av tüfeğiyle katletti
10:15 Büyük düşüş! Gazete ve dergiler artık eskisi gibi okunmuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2022 11:29:26. #1.13#
SON DAKİKA: Guinness Rekorlar Kitabı'na giren taban mozaiği Hatay'a değer katacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement