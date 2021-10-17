11. Uluslararası Üsküdar Sempozyumu sona erdi - Son Dakika

Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen 11. Uluslararası Üsküdar Sempozyumu kapanış ve değerlendirme oturumuyla sona erdi.

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde 15-16 ve 17 Ekim'de gerçekleştirilen etkinliğin kapanış ve değerlendirme oturumuna Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili başkanlık etti.

Oturumda konuşan Prof. Dr. Mehmet İpşirli, Üsküdar'ın bahtı açık şehirlerden biri olduğuna dikkati çekerek, "Eski Üsküdar Belediye Başkanı Mehmet Çakır rahmetlinin zamanında 4'üncü sempozyumu yapmıştık. Bir konuşma oldu o zaman, '4 tane yapıldı, neredeyse konular da tükendi' falan gibi. O zaman ben gayriihtiyari 'Bu şehir öyle bir zenginliğe sahip ki 4 değil, 14 değil, 24 sempozyumu da kaldırır' deyince rahmetli Mehmet Çakır başkanımız sevindi. Bunun devamı gelecekmiş gibi. Gerçekten görüyoruz." dedi.

İpşirli sempozyumda gençlere pozitif ayrımcılık yapıldığına da değinerek, antik çağlardan 15 Temmuz Darbe Girşimi'ne kadar geniş bir yelpazede konuların ele alındığını söyledi.

"Tarihimizin ve kültürümüzün zenginliğini göstermesi bakımından son derece dikkate değer"

Gazeteci yazar Beşir Ayvazoğlu da sempozyumun gelenekselleşmesinin önemine vurgu yaparak, "11. sempozyumu yapıyor olmak tarihimizin ve kültürümüzün zenginliğini göstermesi bakımından son derece dikkate değer bir hadisedir. Aynı şekilde devam edeceğini inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Ayvazoğlu, dinlediği tebliğlerde kadı sicillerinin çok verimli bir şekilde kullanıldığını gördüğünü aktararak, arşiv kaynaklarının kullanılabilir hale gelmesinin önemine şahit olduğunu dile getirdi.

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Uluslararası Üsküdar Sempozyumu'nun artık örnek teşkil eder bir hale geldiğine işaret ederek, sempozyumun en önemli çıktısının nitelikli dinleyiciyle alimler grubunu bir araya getirmesi olduğunu ifade etti.

"Sürekli olmasının sağladığı çok önemli sonuçlar var"

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu ise Uluslararası Üsküdar Sempozyumu'nun en önemli özelliğini devamlılığı olarak tanımlayarak, şunları kaydetti:

"Sürekli olmasının sağladığı çok önemli sonuçlar var. Herhangi bir konuyla alakalı bir araştırma yaparken karşısına Üsküdar'la ilgili bir konu çıkan araştırmacı Üsküdar Sempozyumu var diyerek bunu kenara koyuyor. Böylece Üsküdar'la ilgili yazılmayacak bir mevzu da yazılır hale geliyor. Tabii bunlar ileride daha büyük bir Üsküdar tarihi yazılmasının altyapısını sağlayacak."

Sempozyumda sunulan tebliğlerin Osmanlı tarihinin yazılmasında da kullanılan veri ve kaynakları sağladığına dikkati çeken Afyoncu, sempozyumu sürekli halde tutabilmenin yerel yönetim başarısı olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Çiçek Derman ve Prof. Dr. Hayati Develi'nin de konuşma yaptığı sempozyumun kapanış ve değerlendirme oturumu İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü ve sempozyum koordinatörü Coşkun Yılmaz, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in de teşekkür konuşmalarıyla sona erdi.

Etkinliğin sonunda, tebliğ sunan akademisyenler ve sempozyum bilim kurulu üyelerinin toplu fotoğraf çektirdi.