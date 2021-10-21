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3. Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali başlıyor - Son Dakika

3. Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali başlıyor

21.10.2021 09:47
3. Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğünce "3. Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali" düzenlenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğünce "3. Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali" düzenlenecek.

Festival, Gaziantep Valiliği, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ve Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla 24-28 Ekim'de, Mavera Kültür Sanat Merkezi Açık Hava Sahnesi'nde yapılacak.

Mersin Devlet Opera ve Balesi Orkestrası, 24 Ekim Pazar saat 20.00'de Akdeniz Esintisi Konseri ile sahne alacak.

Müzik grubu İncesaz'ın 26 Ekim Salı günü 20.00'de konser vereceği festival, 28 Ekim Perşembe günü saat 20.00'de Cumhuriyet Bayramı gala konseriyle sona erecek.

Notre Dame'ın Kamburu sanatseverlerle buluşacak

Kentte opera ve bale festivalinin yanı sıra sanatseverler için tiyatro ve konser etkinlikleri de devam ediyor.

Kumbara Görsel Sanatlar, Victor Hugo'nun ünlü eseri "Notre Dame'ın Kamburu" müzikalini Gaziantepli sanatseverlerle buluşturacak.

Vural Bingöl ve Erhan Yaman'ın Türkçeye uyarladığı, Bingöl'ün oynayıp yönettiği müzikalde, Andrea Primavera, Kamala Mustafayeva, Ayca Azize Ergun, Seymur İlham, Murat Yaşar Özdemir, Alaattin Bahar, Nilüfer Ömürlü, Özden Uslusoy, Hayri Diken, Merdis Uçkan ve Ezgi Eneç rol alıyor.

Fransız İhtilali sonrası ülkenin karanlık günlerinden kesitlerin anlatıldığı oyunda, çirkin ve kambur kilise görevlisi (zangoç) Quasimodo ile Fransa'nın ruhani ve dini lideri Claude Frollo'nun, semtte yaşayan çingene kızı Esmeralda'ya olan aşkları, Quasimodo ile Papaz'ın ruhlarında oluşan ikilemler ve tepkiler romantik yaklaşımla ele alınıyor.

Oyun, 25 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde izlenebilecek.

Konser

Pop müziğin sevilen seslerinden Buray, 23 Ekim Cumartesi saat 20.30'da, Piyanist Fazıl Say 25 Ekim Pazartesi aynı saatte Mavera Kültür Sanat Merkezi Açık Hava Sahnesi'nde Gazianteplilerle buluşacak.

Türkiye'nin sevilen gruplarından Grup Abdal, sevilen eserlerini 24 Ekim Pazar günü saat 20.00'de Gaziantep Üniversitesi Atatürk Kültür Sahnesi'nde hayranları için seslendirecek.

Gaziantep, Opera, Ekim, Bale, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 3. Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali başlıyor - Son Dakika


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