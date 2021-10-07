58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Birlikte Öleceğiz" filminin söyleşisi yapıldı - Son Dakika

Bu yıl 58'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında gösterimi gerçekleştirilen "Birlikte Öleceğiz" filminin söyleşisi yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen festival, film gösterimi, söyleşi ve oturumlarla devam ediyor.

Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması kapsamında dün gösterimi yapılan "Birlikte Öleceğiz" filminin yönetmen, yapım ekibi ve oyuncuları, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) yanında bulunan Balerin Cafe'de izleyicilerin sorularını yanıtladı.

Filmin yönetmenlerinden Hakkı Kurtuluş, senaryoyu yaklaşık 7 yıl önce yazmaya başladığını ve çekim sürecinin de uzun soluklu olduğunu söyledi.

Konusu hakkında bilgi veren Kurtuluş, "Birbirini çok seven, aralarında sevgiyle derdi olmayan, sorunu olmayan iki insan nasıl olur da bir arada kalmayı başaramazlar, bunu anlatmaya çalıştım." dedi.

"Çekimler aylarca sürdü"

Yönetmen Melik Saraçoğlu da filmin Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli olduğunu ancak daha fazla kaynağa ihtiyaç duydukları için çekimlerin uzun sürdüğünü dile getirdi.

İstanbul'u ön plana çıkardıklarını anlatan Saraçoğlu, "İstanbul'un önemli yapıları filmde yer alıyor. Buralarda film çekebilmek için uzun izin alma süreçleri oldu, bazı yerlerde izinsiz çekimler yapmak zorunda kaldık. Bu nedenle çekimler aylarca sürdü." diye konuştu.

Oyunculardan Su Kutlu, "Ece" karakterini canlandırdığını belirtti. Ece'nin bu dünyada olmayan bir karakter olduğunu aktaran Kutlu, "Hayatımda ilk defa gerçek bir karakteri oynama imkanım oldu. Beni biraz zorladı ama Hakkı ve Melik hocalarım bana çok destek oldular, aylarca çalıştık. Keyifli bir çalışma oldu." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Özgür Emre Yıldırım da 2015 yılında Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde film ile tanıştığını ve rol aldığını kaydetti.

Yapımcı Yamaç Okur, eserin Almanya ve Türkiye ortak yapımı olduğunu ifade etti. Festivalleri önemsediklerini vurgulayan Okur, burada bulunmaktan mutlu olduklarını dile getirdi.

Mazhar'ın yaşadığı ve unutamadığı aşkın acısını anlatan film, İstanbul'un da kahramanlarından birine dönüştüğü kırık bir aşkın hikayesini beyaz perdeye taşıyor.