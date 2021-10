Ayasofya Camii'nin ibadete açılışı beyaz perdeye taşınıyor - Son Dakika

Ayasofya Camii'nin ibadete açılışı beyaz perdeye taşınıyor

ANKARA - Rol aldığı Reis filminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı canlandıran sinema oyuncusu Reha Beyoğlu, bu kez de Ayasofya Camii'nin ibadete açılışını sinema filmi olarak izleyicilerle buluşturmak istediğini söyledi.

Beyaz perdede 2017 yılında izleyicilerle buluşan Reis filminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı canlandıran oyuncu Reha Beyoğlu, yeni bir proje için yola çıktıklarını belirtti. Ayasofya Camii'nin ibadete açılışını sinema filmi olarak izleyicilerle buluşturmak istediğini aktaran Beyoğlu, filmin Ayasofya'nın ibadete açılışının 2'nci senesinde seyircilerle buluşacağını söyledi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ayasofya'nın ibadete açılışının yıl dönümünde yaptığı etkileyici konuşmasının ardından projenin fikrinin doğduğunu dile getiren Beyoğlu, "Ayasofya çok önemli bir husus. Türkiye'nin kırmızı çizgisi. Tarihimiz konusunda çok yönlü bir yelpazesi var maneviyat olarak. Reis filminde Cumhurbaşkanımızı canlandırdık. Bu büyük bir onurdu. Ardından Togo'ya gittim. Cumhurbaşkanımızın kurban vekaletini kestirme şerefine nail oldum" dedi.

"Ayasofya etkinliğinde çok önemli bir sahne gerçekleştirildi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında konuşmanın büyük bir onur olduğunu söyleyen Beyoğlu, "Bu sene de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ayasofya etkinliğinde çok önemli bir sahne gerçekleştirildi. Bu sahne Ayasofya ile ilgiliydi. Fatih Sultan Mehmet'in rüyası, Said Nursi, Necip Fazıl Osman Yüksel Serdengeçti, Necmettin Erbakan, bunların karakterleri hep Ayasofya için bir anı canlandırıyor. En sonda Fatih Sultan Mehmet'in rüyasında 'bir yiğit geldi, kırdı zincirleri Ayasofya'yı ibadete açtı' diyerek ben çıktım sahneye. Ayasofya konuşmasını Cumhurbaşkanımızın karşısında ben yaptım. Bu büyük bir onur" ifadelerine yer verdi.

"Ayasofya'nın filmini, sadece Türkiye sinemalarında değil, dünyanın bütün ülkesine ulaştırma konusunda karar aldık"

Filmi tüm dünyaya ulaştırma konusunda karar aldıklarını ifade eden Beyoğlu, "Bunun sonrasında Ayasofya'nın Cumhurbaşkanımızın nezdinde açılışının bizim için ne kadar kıymetli olduğunu, her türlü her yönden öneminin çokta etkinliklerle topluma yansıtılmadığı konusunda bir üzüntüsünün olduğunu duyduk. Ne yapabiliriz derken, Ayasofya'nın filmini, sadece Türkiye sinemalarında değil, dünyanın bütün ülkesine ulaştırma konusunda karar aldık. Bu açılışın bizler için ne kadar önemli olduğunu ve tekrardan ibatede açılışını bir sinema filmi olarak hazırlamak istiyoruz. Biz de icazetimizi aldık. Burada konuyu değerli büyüklerimize ilettim. Bu sorumluluğun altına girebileceğimi, hazır olduğumu belirttim. Yapım ekibi olarak hazırlıklarımızı yaptık. Ben Ayasofya projesinin altına bedenimi sokuyorum dedim. Burada endişe verici bir proje değil, sinemayla bu konuyu çok iyi bir yere getirip bizim için açılışın ne kadar önemli olduklarını diyaloglarla çok üst noktaya taşıyacağız. Filmimizi 2022 Temmuz ayında, Ayasofya'nın ibate açılışının yıl dönümünde inşallah sinemalarda gümbür gümbür çıkaracağız. Amacımız sadece film yapıp izlemek değil, biz bu filmi izleyici karşısına en iyi şekilde çıkarmayı istiyoruz. Planlarımız, yol haritamız hazır. Bu film rüştünü ispatlamalı. Ayasofya Türkiye'nin ve Osmanlı'nın kırmızı çizgisidir. Bu filmi tüm dünyayla buluşturmaya hazırlanıyoruz" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımız benim için çok önemli bir yerde"

Rol aldığı Reis filmiyle ilgili de konuşan Beyoğlu, "Reis tamamen tevafuk. Cumhurbaşkanımızı oynamayı kimse kabul etmedi, ama ben kabul ettim. Çünkü Cumhurbaşkanımız benim için çok önemli bir yerde. Oynarken çok büyük bir risk aldığımı da biliyordum. Önemli bir karakteri canlandıracağımı biliyordum. Rol geldi, düşünmeden kabul ettim. Asla pişman değilim. Toplum içinde, sokakta, metroda güzel tepkilerle karşılaştım, geri dönüşler çok güzeldi. Ben bunun onuruyla gururuyla yaşıyorum" dedi.