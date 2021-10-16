Üye Girişi
ŞANLIURFA - Güçlerini birleştiren kadınlar, tescili lezzetlerle Avrupa'ya açılacak - Son Dakika

ŞANLIURFA - Güçlerini birleştiren kadınlar, tescili lezzetlerle Avrupa'ya açılacak

16.10.2021 10:59
ŞANLIURFA - Güçlerini birleştiren kadınlar, tescili lezzetlerle Avrupa'ya açılacak

Şanlıurfa'da dezavantajlı ve farklı meslek gruplarından kadınların bir araya gelerek kurduğu kooperatifte hazırlanan tescilli ürünler, Avrupa sofralarını süsleyecek.

Şanlıurfa'da dezavantajlı ve farklı meslek gruplarından kadınların bir araya gelerek kurduğu kooperatifte hazırlanan tescilli ürünler, Avrupa sofralarını süsleyecek.

Kentte yaklaşık 8 ay önce TOBB Kadın Girişimciler Kurulu, Şanlıurfa Turizm Geliştirme A.Ş. ve Eyyübiye Belediyesinin desteğiyle farklı meslek gruplarına mensup 21 kadın bir araya gelerek Urfa Agro Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifini kurdu.

Ticaret Bakanlığının Kooperatiflerin Destek Programından (KOOP-DES) makine ve ekipman desteği alan kadınlar, Şanlıurfa Teknokentte kiraladıkları endüstriyel mutfakta şehrin tescilli ürünleri olan külünce, içli köfte, ağzı açık, ağzı yamuk, isot, isot reçeli, biber ve patlıcan kurutmalıkları gibi ürünleri organik ve hijyenik bir ortamda üretmeye başladı.

Kısa sürede yurt içinde birçok kente ürünlerini gönderen kadınlar, gelen yoğun talep üzerine yurt dışı pazarına açılmaya hazırlanıyor.

"Kadınlarımızın elleri gerçekten çok lezzetli"

Urfa Agro Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatif Başkanı Cevahir Asuman Yazmacı, AA muhabirine, kentteki tescilli ürünlerin daha doğal ve hijyenik bir ortamda üretilmesi ve tüketiciye sunulması amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Kadın dayanışması ve birlikteliğinin en iyi örneğini sergilemeye çalıştıklarını belirten Yazmacı, şöyle konuştu:

"Şubat ayında kooperatifimizi kurduk. Kooperatif olarak Ticaret Bakanlığına başvurduk. KOOP-DES Programı kapsamında makine ve ekipman desteği almaya hak kazandık.Teknokent bünyesindeki mutfağı kiralayarak ürünlerimizi üretmeye başladık. 21 kadınla kurduğumuz kooperatifimizde aralarında Suriyelilerin de bulundu 10 dezavantajlı kadın çalışıyor. Bu sayımızı zaman zaman 20'ye çıkarabiliyoruz. Daha önce evlerinde yaptıkları organik kuru gıdaların yanında coğrafi işaret almış ürünleri daha hijyenik ortamda hazırlıyorlar. Şu anda isot, kuru patlıcan, dolmalık biber, isot reçeli, kuru domates ve biberin yanı sırada ara sıcaklar dediğimiz, ağzı açık, ağzı yumuk, semsek, içli köfte ve külünce gibi ürünlerini yapıyoruz. Asıl hedefimiz kadınların hem ekonomik alanda hem de sosyal alanda güçlenmesini sağlamak. Kadınlarımızın elleri gerçekten çok lezzetli, bu ürünlerimizi yurtdışına göndermeye başlayacağız. Talepleri almaya başladık."

"Geleneksel yöntemleri bilimle birleştiriyoruz"

Kooperatif üyesi gıda mühendisi Aslı Melik de yeni kurulmalarına rağmen ürünlerinin yoğun talep gördüğünü anlattı.

Üretimlerini yöreye ait mevsimlik ürünlerle sürdürdüklerini aktaran Melik, şunları kaydetti:

"Bizler tamamıyla ürünleri hijyenik, kenttin hava kirliliğinde uzak bir alanda güneşte kurutuyoruz. Çünkü kadınlarımız en iyi bildiği geleneksel yöntem güneşte kurutma metodu. Bizler geleneksel metotları bilimle birleştirerek daha hijyenik daha lezzetli bir ürün ortaya koyuyoruz. Bunu yaparken maksimum besin değerlerini koruyarak yapıyoruz."

Ürünlerinde sürekli nem kontrolü yapıldığını dile getiren Melik, "Ürünlerimizi analizlere gönderiyoruz. Ham madde kaliteli olunca sunulan ürünün de kaliteli olması kaçınılmaz oluyor. E-ticaret üzerinde görüşmelerimizi yapıp ürünlerimizi E- ticaret sayfalarında satıyoruz. Yoğun talepler alıyoruz. Gelen talepler üzerine tescilli ürünlerimizle yurt dışına açılmaya hazırlanıyoruz. Görüşmelerimizin sonuna geldik yakın bir zamanda yurt içine olduğu gibi, yurt dışına ürünlerimizi göndermeye başlıyoruz."

"Ekip ruhuyla çalışıyoruz"

Kooperatif üyesi Gülseren Kaplan ise yıllardan beri kadınların istihdam dışında tutulduğuna işaret ederek, kurulan kooperatifle özellikle dezavantajlı kadınların istihdamına önem verdiklerini dile getirdi.

Kooperatif üretiminde çalışan Emine Organ, kadınların kooperatifte istihdam edilmesinin bölge için önemine değinerek, "Arkadaşlarımızla ekip ruhuyla çalışıyoruz. Daha önce kendi evimizde yapıyorduk. Burası çok farklı gıda mühendisi eşliğinde yapıyoruz. Çok hijyenik bir ortamda yapılıyor. Kurulan kooperatifle kadınlarımıza örnek olduğumuzu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

ŞANLIURFA - Güçlerini birleştiren kadınlar, tescili lezzetlerle Avrupa'ya açılacak
ŞANLIURFA - Güçlerini birleştiren kadınlar, tescili lezzetlerle Avrupa'ya açılacak
ŞANLIURFA - Güçlerini birleştiren kadınlar, tescili lezzetlerle Avrupa'ya açılacak
ŞANLIURFA - Güçlerini birleştiren kadınlar, tescili lezzetlerle Avrupa'ya açılacak
ŞANLIURFA - Güçlerini birleştiren kadınlar, tescili lezzetlerle Avrupa'ya açılacak
ŞANLIURFA - Güçlerini birleştiren kadınlar, tescili lezzetlerle Avrupa'ya açılacak
ŞANLIURFA - Güçlerini birleştiren kadınlar, tescili lezzetlerle Avrupa'ya açılacak
ŞANLIURFA - Güçlerini birleştiren kadınlar, tescili lezzetlerle Avrupa'ya açılacak
ŞANLIURFA - Güçlerini birleştiren kadınlar, tescili lezzetlerle Avrupa'ya açılacak

Kooperatif, Şanlıurfa, Ticaret, Turizm, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat ŞANLIURFA - Güçlerini birleştiren kadınlar, tescili lezzetlerle Avrupa'ya açılacak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fenerbahçe maçında yapılanları Drogba yıllar sonra itiraf etti 12:02 Fenerbahçe maçında yapılanları Drogba yıllar sonra itiraf etti DHKP/C'nin korkunç planı deşifre oldu! Devlet görevlilerini rehin alıp kaos çıkarmak istemişler 11:32 DHKP/C'nin korkunç planı deşifre oldu! Devlet görevlilerini rehin alıp kaos çıkarmak istemişler Üniversite bu olayla çalkalanıyor! Öğrencilerin göğüslerine bakan akademisyen görevden alındı 11:21 Üniversite bu olayla çalkalanıyor! Öğrencilerin göğüslerine bakan akademisyen görevden alındı
Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan İBB'ye bitmeyen yol tepkisi: Allah rızası için bitirin, vatandaş bizden biliyor 11:12 Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan İBB'ye bitmeyen yol tepkisi: Allah rızası için bitirin, vatandaş bizden biliyor Baba Çalhanoğlu, 7 hafta sonunda istifa etti 11:06 Baba Çalhanoğlu, 7 hafta sonunda istifa etti Bar sahibi, mekanında çıkan kavgayı ayırmak isterken göğsünden vurulup öldü 11:01 Bar sahibi, mekanında çıkan kavgayı ayırmak isterken göğsünden vurulup öldü
Öğrencisini azarlayıp tehdit eden öğretmenin görev yeri değiştirildi 10:51 Öğrencisini azarlayıp tehdit eden öğretmenin görev yeri değiştirildi Burak Özçivit hakkında set çalışanlarına hakaret ettiği iddiasıyla soruşturma 10:37 Burak Özçivit hakkında set çalışanlarına hakaret ettiği iddiasıyla soruşturma

Son Dakika Haberleri
12:03 Son dakika! Ticaret Bakanı Muş: Dün bir günde 1,5 milyar dolarlık ihracat yaptık
12:02 Fenerbahçe maçında yapılanları Drogba yıllar sonra itiraf etti
11:07 Adana'da silahlı çatışma! O anlar saniye saniye kamerada
11:06 Baba Çalhanoğlu, 7 hafta sonunda istifa etti
10:51 Duyanların içini ürperten gizemli obruk derinleşmeye başladı
10:51 Öğrencisini azarlayıp tehdit eden öğretmenin görev yeri değiştirildi
10:43 "İzban kekosu" denilerek aşağılanan genç Kim Milyoner İster programına katıldı
10:42 Galatasaray'da Kerem depremi! 9 milyon sözleşmeyi de reddetti
10:35 Ekonomistler, Merkez Bankası'nın faiz indirimine devam edeceğini tahmin ediyor
10:21 Simpsonlar'ın tüm bölümünü izleyip kehanet bulacak kişi, 65 bin TL maaş alacak
Son dakika! Ticaret Bakanı Muş: Dün bir günde 1,5 milyar dolarlık ihracat yaptık Son dakika! Ticaret Bakanı Muş: Dün bir günde 1,5 milyar dolarlık ihracat yaptık         
12:03
Avcılar kaza yaptı, bagajdan avlanması yasak kızıl geyik çıktı Avcılar kaza yaptı, bagajdan avlanması yasak kızıl geyik çıktı         
11:47
Merkez Bankası Başkanı'ndan Kılıçdaroğlu'nun 128 milyar dolar sorusuna yanıt: Reel sektörün döviz açığı kapatıldı Merkez Bankası Başkanı'ndan Kılıçdaroğlu'nun 128 milyar dolar sorusuna yanıt: Reel sektörün döviz açığı kapatıldı         
11:26
İnşaat işçisinin saldırısına uğrayan Semiha Yankı, o anları anlattı: Adam terasta üzerimi parçaladı İnşaat işçisinin saldırısına uğrayan Semiha Yankı, o anları anlattı: Adam terasta üzerimi parçaladı         
11:14
Adana'da silahlı çatışma! O anlar saniye saniye kamerada Adana'da silahlı çatışma! O anlar saniye saniye kamerada         
11:07
İzmir'deki vahşi cinayette katil eski sevgili çıktı! Kaynar suyla işkence yapıp, boğarak öldürdükten sonra ormanda yakmışlar İzmir'deki vahşi cinayette katil eski sevgili çıktı! Kaynar suyla işkence yapıp, boğarak öldürdükten sonra ormanda yakmışlar         
11:04
Duyanların içini ürperten gizemli obruk derinleşmeye başladı Duyanların içini ürperten gizemli obruk derinleşmeye başladı         
10:52
"İzban kekosu" denilerek aşağılanan genç Kim Milyoner İster programına katıldı         
10:44
Taksi filminden etkilendi, hayalini gerçeğe dönüştürdü! Sokakta görenler dönüp bir daha bakıyor Taksi filminden etkilendi, hayalini gerçeğe dönüştürdü! Sokakta görenler dönüp bir daha bakıyor         
10:26
Ebru Akel, programına davet ettiği Op. Dr. Melih Gündüz'le el ele görüntülendi Ebru Akel, programına davet ettiği Op. Dr. Melih Gündüz'le el ele görüntülendi         
10:17
Sokakta yerleri süpürürken çanta içinde 500 bin lira bulan işçi polisi aradı, para sahibi işçiye verdiği hediye ile sevindirdi Sokakta yerleri süpürürken çanta içinde 500 bin lira bulan işçi polisi aradı, para sahibi işçiye verdiği hediye ile sevindirdi         
09:55
Metruk evde asılı bulunan Buse Şeyma Erduran, ölmeden önce taksicinin tacizine uğramış: Beni yemek ister misin? Metruk evde asılı bulunan Buse Şeyma Erduran, ölmeden önce taksicinin tacizine uğramış: Beni yemek ister misin?         
09:49
Son dakika! Samsun'da yolcu otobüsü 150 metreden dereye yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var Son dakika! Samsun'da yolcu otobüsü 150 metreden dereye yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var         
09:14
Eski MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayarak tek bir şart koştu Eski MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayarak tek bir şart koştu         
09:04
"Cono Aşireti"ne 500 polisli şafak vakti operasyonu! Koçbaşlarıyla kapıları kırıp çok sayıda kişiyi gözaltına aldılar         
09:02
Sedat Peker'in elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı Sedat Peker'in elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı         
08:54
Bergüzar Korel anneleri uyardı: Çocuklarınıza Squid Game izletmeyin Bergüzar Korel anneleri uyardı: Çocuklarınıza Squid Game izletmeyin         
15:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2021 12:15:53. #1.13#
SON DAKİKA: ŞANLIURFA - Güçlerini birleştiren kadınlar, tescili lezzetlerle Avrupa'ya açılacak - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement