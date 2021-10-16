ŞANLIURFA - Güçlerini birleştiren kadınlar, tescili lezzetlerle Avrupa'ya açılacak - Son Dakika

Şanlıurfa'da dezavantajlı ve farklı meslek gruplarından kadınların bir araya gelerek kurduğu kooperatifte hazırlanan tescilli ürünler, Avrupa sofralarını süsleyecek.

Kentte yaklaşık 8 ay önce TOBB Kadın Girişimciler Kurulu, Şanlıurfa Turizm Geliştirme A.Ş. ve Eyyübiye Belediyesinin desteğiyle farklı meslek gruplarına mensup 21 kadın bir araya gelerek Urfa Agro Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifini kurdu.

Ticaret Bakanlığının Kooperatiflerin Destek Programından (KOOP-DES) makine ve ekipman desteği alan kadınlar, Şanlıurfa Teknokentte kiraladıkları endüstriyel mutfakta şehrin tescilli ürünleri olan külünce, içli köfte, ağzı açık, ağzı yamuk, isot, isot reçeli, biber ve patlıcan kurutmalıkları gibi ürünleri organik ve hijyenik bir ortamda üretmeye başladı.

Kısa sürede yurt içinde birçok kente ürünlerini gönderen kadınlar, gelen yoğun talep üzerine yurt dışı pazarına açılmaya hazırlanıyor.

"Kadınlarımızın elleri gerçekten çok lezzetli"

Urfa Agro Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatif Başkanı Cevahir Asuman Yazmacı, AA muhabirine, kentteki tescilli ürünlerin daha doğal ve hijyenik bir ortamda üretilmesi ve tüketiciye sunulması amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Kadın dayanışması ve birlikteliğinin en iyi örneğini sergilemeye çalıştıklarını belirten Yazmacı, şöyle konuştu:

"Şubat ayında kooperatifimizi kurduk. Kooperatif olarak Ticaret Bakanlığına başvurduk. KOOP-DES Programı kapsamında makine ve ekipman desteği almaya hak kazandık.Teknokent bünyesindeki mutfağı kiralayarak ürünlerimizi üretmeye başladık. 21 kadınla kurduğumuz kooperatifimizde aralarında Suriyelilerin de bulundu 10 dezavantajlı kadın çalışıyor. Bu sayımızı zaman zaman 20'ye çıkarabiliyoruz. Daha önce evlerinde yaptıkları organik kuru gıdaların yanında coğrafi işaret almış ürünleri daha hijyenik ortamda hazırlıyorlar. Şu anda isot, kuru patlıcan, dolmalık biber, isot reçeli, kuru domates ve biberin yanı sırada ara sıcaklar dediğimiz, ağzı açık, ağzı yumuk, semsek, içli köfte ve külünce gibi ürünlerini yapıyoruz. Asıl hedefimiz kadınların hem ekonomik alanda hem de sosyal alanda güçlenmesini sağlamak. Kadınlarımızın elleri gerçekten çok lezzetli, bu ürünlerimizi yurtdışına göndermeye başlayacağız. Talepleri almaya başladık."

"Geleneksel yöntemleri bilimle birleştiriyoruz"

Kooperatif üyesi gıda mühendisi Aslı Melik de yeni kurulmalarına rağmen ürünlerinin yoğun talep gördüğünü anlattı.

Üretimlerini yöreye ait mevsimlik ürünlerle sürdürdüklerini aktaran Melik, şunları kaydetti:

"Bizler tamamıyla ürünleri hijyenik, kenttin hava kirliliğinde uzak bir alanda güneşte kurutuyoruz. Çünkü kadınlarımız en iyi bildiği geleneksel yöntem güneşte kurutma metodu. Bizler geleneksel metotları bilimle birleştirerek daha hijyenik daha lezzetli bir ürün ortaya koyuyoruz. Bunu yaparken maksimum besin değerlerini koruyarak yapıyoruz."

Ürünlerinde sürekli nem kontrolü yapıldığını dile getiren Melik, "Ürünlerimizi analizlere gönderiyoruz. Ham madde kaliteli olunca sunulan ürünün de kaliteli olması kaçınılmaz oluyor. E-ticaret üzerinde görüşmelerimizi yapıp ürünlerimizi E- ticaret sayfalarında satıyoruz. Yoğun talepler alıyoruz. Gelen talepler üzerine tescilli ürünlerimizle yurt dışına açılmaya hazırlanıyoruz. Görüşmelerimizin sonuna geldik yakın bir zamanda yurt içine olduğu gibi, yurt dışına ürünlerimizi göndermeye başlıyoruz."

"Ekip ruhuyla çalışıyoruz"

Kooperatif üyesi Gülseren Kaplan ise yıllardan beri kadınların istihdam dışında tutulduğuna işaret ederek, kurulan kooperatifle özellikle dezavantajlı kadınların istihdamına önem verdiklerini dile getirdi.

Kooperatif üretiminde çalışan Emine Organ, kadınların kooperatifte istihdam edilmesinin bölge için önemine değinerek, "Arkadaşlarımızla ekip ruhuyla çalışıyoruz. Daha önce kendi evimizde yapıyorduk. Burası çok farklı gıda mühendisi eşliğinde yapıyoruz. Çok hijyenik bir ortamda yapılıyor. Kurulan kooperatifle kadınlarımıza örnek olduğumuzu düşünüyorum." ifadesini kullandı.