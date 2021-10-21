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Kartal Belediyesi'nden meme kanseri farkındalık yürüyüşü - Son Dakika

Kartal Belediyesi'nden meme kanseri farkındalık yürüyüşü

21.10.2021 11:23

Kartal Belediyesi'nden meme kanseri farkındalık yürüyüşü Kartal Belediyesi; Kızılay Toplum Merkezi ve Kızılay Kartal Hastanesi işbirliği ile "Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı" kapsamında "Pembe Patika" etkinliği düzenledi.

Kartal Belediyesi'nden meme kanseri farkındalık yürüyüşü

İSTANBUL - Kartal Belediyesi; Kızılay Toplum Merkezi ve Kızılay Kartal Hastanesi işbirliği ile "Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı" kapsamında "Pembe Patika" etkinliği düzenledi. Meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacıyla gerçekleşen etkinlikte pembe maskeler, fularlar ve şemsiyeler taşıyan vatandaşlar, Neyzen Tevfik Meydanı'ndan Kartal Meydanı'na kadar yürüdü.

Aralarında Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah ve Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın'ın da bulunduğu kalabalık topluluk, bando eşliğinde Neyzen Tevfik Meydanı'ndan başlayan ve pembe renkte kurdele resimleri ile boyanmış yoldan Kartal Meydanı'na doğru ilerledi. Pembe maske takarak boyunlarında pembe fularlar ile pembe şemsiye açan Kartallı kadınların büyük ilgi gösterdiği "Pembe Patika Yürüyüşü", ilçe meydanına kurulan etkinlik alanında son buldu.

Prof. Dr. Alper Cihan, erken teşhisin önemine dikkat çekti

Hazırlanan etkinlik alanında yerini alan belediye yöneticileri ve kadınlar burada gökyüzüne pembe renkli balonlar bıraktı. Pembe balonlarla ile süslenen alandaki etkinliklere ise Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları Oktay Aksu, İmam Aydın, Bayram Ali Baştan, Kartal Belediyesi Meclis Başkan Vekili Özlem Bulut, Kartal Belediyesi Meclisi Üyeleri ile Kartallı vatandaşlar katıldı.

Etkinlikler kapsamında kısa bir konuşma yapan Kartal Belediyesi Başkan Vekili ve Başkan Yardımcısı Mustafa Oktay Aksu, meme kanserinin, erken teşhis ile önlenebilir hastalık olduğunu vurgulayarak Kartal Belediyesi'nin bu konuda yapılan her türlü farkındalık çalışmasına destek verdiğini vurguladı. Aksu'nun konuşmasının ardından Kızılay Özel Kartal Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Prof. Dr. Alper Cihan, meme kanseri ve erken teşhis konularında hayati bilgiler verdi.

Konuşmasında kendi kendine muayene ile ilgili pratik bilgiler de veren Cihan'a; Başkan Yardımcısı Aksu, katkılarından dolayı kartal heykelciği takdim etti. Ödül töreninin ardından kürsüye erken teşhis ile meme kanserinden kurtulan Nihan Türkoğlu çıktı ve yaşadığı süreci anlattı. Meme kanseri ile ilgili bilgilerin yer aldığı video gösteriminin ardından vatandaşlara hediye dağıtıldı.

Kartal Belediyesi'nden meme kanseri farkındalık yürüyüşü
Kartal Belediyesi'nden meme kanseri farkındalık yürüyüşü
Kartal Belediyesi'nden meme kanseri farkındalık yürüyüşü
Kartal Belediyesi'nden meme kanseri farkındalık yürüyüşü

Kartal Belediyesi, Meme Kanseri, Kızılay, Kartal, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Kartal Belediyesi'nden meme kanseri farkındalık yürüyüşü - Son Dakika


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