Pati Festivali düzenlendi - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesince farkındalık oluşturulmak amacıyla Pati Festivali düzenlendi.
Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi öncülüğünde Adnan Menderes Bulvarı sahil şeridindeki Fenerbahçe Meydanı'nda düzenlenen festivale hayvanseverler ilgi gösterdi.
Mersinliler festivale köpek ve kedileriyle katılırken, sevimli hayvanlar ilgi odağı oldu.
Festival alanında hayvan sahiplendirme, köpek eğitimi söyleşisi gibi çok sayıda etkinlik düzenlendi.
Etkinliğe katılan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de alandaki stantları gezdi, katılımcılarla sohbet etti.
Kaynak: AA
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