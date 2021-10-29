Üye Girişi
Tarih ellerinde yeniden canlandı - Son Dakika

Tarih ellerinde yeniden canlandı

29.10.2021 11:42

Tarih ellerinde yeniden canlandı Gazi dedeleriyle birlikte tarihi tuvale aktardılar Kocaeli'de ortaokul öğrencileri, "Dünden Bugüne Türkiye" projesi kapsamında gazilerle buluştu.

Tarih ellerinde yeniden canlandı

Gazi dedeleriyle birlikte tarihi tuvale aktardılar

KOCAELİ - Kocaeli'de ortaokul öğrencileri, "Dünden Bugüne Türkiye" projesi kapsamında gazilerle buluştu. Çeyrek asırlık çınarların savaş anılarını dinleyen öğrenciler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda gazi dedeleriyle birlikte tarihi tuvale aktardı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan Barbaros İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, "Dünden Bugüne Türkiye" projesi kapsamında haftanın belirli günleri gazilerle buluşarak resim çiziyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında da gazilerle bir araya gelen öğrenciler, hem tarihi dinledi hem de çeyrek asırlık çınarların savaş anılarını tuvale yansıttı. Gazilerle birlikte 50'ye yakın tuval yapan öğrenciler, yaptıkları eserleri gazilere armağan etti.

"Toplamda 50'ye yakın eserimiz var"

Dünden Bugüne Türkiye projesini geçen yıl başlattıklarını söyleyen resim öğretmeni Beyhan Satır, "Pandemiden dolayı projeyi ertelemiştik şuan ise gazilerimizle birlikte haftanın belirli günleri bir araya geliyoruz. Gazilerimiz tarihe tanıklık etmiş savaş anılarını anlatıyorlar, bizler de bu anılarını tuvale yansıtmaya çalışıyoruz. Kurum ve idari amirlerimizle de 'Memleketimi Çiziyorum' sloganıyla resimler çiziyoruz. Kaymakam, il milli eğitim müdürü, il şube müdürleri, emniyet müdürü, ilçe milli eğitim müdürünün yanına giderek öğrencilerimizle de birlikte resim çizdik. Öğrencilerim ilk Gazi Evi'ne geldiklerinde etraf çok dikkatlerini çekti. Tarihi gazilerimizden dinlemek ve onlarla resim yapmak öğrencileri çok heyecanlandırdı. Çok güzel eserler ortaya çıktı. Emekler gerçekten çok büyük, tarihi anlatmaya çalışıyoruz. Okulumuzun hemen hemen tüm öğrencileri projeye dahil oldular. Gazilerimiz de her türlü yanımızda oldular ve onlarda çok güzel çalışmalar yaptı. Toplamda 50'ye yakın eserimiz var. 30-40 öğrencimiz tamamıyla projenin içindeler" dedi.

"Pandemi olmasaydı gazilerimize çok sarılmak isterim"

Gazilerle birlikte olduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden öğrenci Nihan Hafsa Kansız, "Haftanın belirli günleri gazilerimizle buluşmak için buraya geliyoruz ve geleceğimiz günleri iple çekiyoruz. Geldiğimizde çok heyecanlı oluyoruz. Burada gazilerimizle hem sohbet ediyor hem de tuvallere resimleri aktarıyoruz. Bizim için çok mutlu ve heyecan verici bir duygu. Pandemi olmasaydı gazilerimize çok sarılmak isterim" diye konuştu.

"Biz çocuklarımızı hiç unutmuyoruz, onlar bizim başımızın tacı"

Çok mutlu olduğunu söyleyen Kıbrıs gazisi Nurettin Recep Sağlık, "Belirli zamanlarda öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle çalışıyoruz. Öğrencilere gazilik nedir?, hangi savaş ne zaman oldu? gibi konular hakkında bilgilendirmeler yapıyoruz. Bundan sonraki süreçte de öğrencilerimize seve seve yardımcı oluruz. Biz çocuklarımızı hiç unutmuyoruz, onlar bizim başımızın tacı. Onlar da bizi dedeleri olarak görüyor" şeklinde konuştu.

"Çocuklarımızla beraber resim çizdik, çok mutlu olduk"

Öğrencileri ağırlamaktan çok memnun olduğunu dile getiren Kıbrıs Gazisi İsmail dede ise "Onlar bizim yavrularımız. Elimizden geldiği kadarıyla onlara yardım ediyoruz. Çocuklarımızla beraber resim çizdik, çok mutlu olduk. Bizi yerimizde ziyaret etmeleri, bizi ailelerinden biri olarak görmelerinden çok mutlu olduk. Bize bir görev verildi ve biz o görevi layıkıyla yerine getirdik. Mustafa Kemal Atatürk'ten bize, bizden de bu memleket sizlere emanet. Bayrak, sancak size emanet, siz taşıyacaksınız. Vatanımız, milletimiz uğruna canımız feda" ifadelerini kullandı.

Tarih ellerinde yeniden canlandı
Tarih ellerinde yeniden canlandı
Tarih ellerinde yeniden canlandı
Tarih ellerinde yeniden canlandı

Kocaeli, Türkiye, Savaş, Gazi, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Tarih ellerinde yeniden canlandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

ABD alarmda! Çin'in füze testi üst düzey komutanları endişelendirdi: Acilen bir şeyler yapmamız gerekiyor 11:44 ABD alarmda! Çin'in füze testi üst düzey komutanları endişelendirdi: Acilen bir şeyler yapmamız gerekiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir defterine 11:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir defterine "Ekonomi" vurgulu not Genç kızların sosyal medya tartışması tekme tokat kavgaya dönüştü! O anlar cep telefonu kamerasında 10:50 Genç kızların sosyal medya tartışması tekme tokat kavgaya dönüştü! O anlar cep telefonu kamerasında
Camdaki Kız 18. bölüm ön izlemesine damga vuran sahne! Mirastan men edilen Sedat, babasının düşmanıyla işbirliği yapıyor 10:05 Camdaki Kız 18. bölüm ön izlemesine damga vuran sahne! Mirastan men edilen Sedat, babasının düşmanıyla işbirliği yapıyor Bu kadarı pes dedirtti! Radara yakalanmamak için kamyon plakasına düzenek kurdular 09:50 Bu kadarı pes dedirtti! Radara yakalanmamak için kamyon plakasına düzenek kurdular Bir dönem tüm Türkiye onu konuşuyordu! İşte herkesten saklanan yılan bebeğin akıbeti 09:07 Bir dönem tüm Türkiye onu konuşuyordu! İşte herkesten saklanan yılan bebeğin akıbeti
Türkiye, ABD'ye 3 seçenek sundu, kabul edilmezse yeni rota Rusya olacak 08:49 Türkiye, ABD'ye 3 seçenek sundu, kabul edilmezse yeni rota Rusya olacak Yolsuzluktan tutuklanan milli eğitim müdürünün 1 kilo altınla kaçarken yakalandığı ortaya çıktı 23:59 Yolsuzluktan tutuklanan milli eğitim müdürünün 1 kilo altınla kaçarken yakalandığı ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
11:27 MSB, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel video paylaştı
11:25 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasında yaşanan son dakika gelişmeler
11:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir defterine "Ekonomi" vurgulu not
11:10 Acun Ilıcalı, İngiltere'de gündeme oturdu: Türk TV kralı 30 milyon sterlin ödemeyi kabul etti
10:38 AK Parti cemevleriyle ilgili düzenlemeye gidiyor! Masada 3 öneri var
10:37 Kamyonet sürücüsü ile İETT şoförü tekme tokat kavga etti
10:30 81 ilde aynı duygu! Türkiye Cumhuriyeti 98'nci yaşını kutluyor
10:18 Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de yaşanan son dakika gelişmeleri
10:04 Camdaki Kız 18. bölüm ön izlemesine damga vuran sahne! Mirastan men edilen Sedat, babasının düşmanıyla işbirliği yapıyor
10:03 Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili Mansur Yavaş'tan açıklama: Başka bir hedefe odaklanmak gibi bir niyetim yok
Ahıra giren çiftçiler neye uğradığını şaşırdı! Çift başlı ve sakallı inek görenleri hayrete düşürüyor Ahıra giren çiftçiler neye uğradığını şaşırdı! Çift başlı ve sakallı inek görenleri hayrete düşürüyor         
11:46
Genç kadın Genç kadın "algıları yıkmalıyız" diyerek itiraf etti: Engellilerle cinsel ilişkiye giriyorum         
11:28
Acun Ilıcalı, İngiltere'de gündeme oturdu: Türk TV kralı 30 milyon sterlin ödemeyi kabul etti Acun Ilıcalı, İngiltere'de gündeme oturdu: Türk TV kralı 30 milyon sterlin ödemeyi kabul etti         
11:10
AK Parti cemevleriyle ilgili düzenlemeye gidiyor! Masada 3 öneri var AK Parti cemevleriyle ilgili düzenlemeye gidiyor! Masada 3 öneri var         
10:38
Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili Mansur Yavaş'tan açıklama: Başka bir hedefe odaklanmak gibi bir niyetim yok Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili Mansur Yavaş'tan açıklama: Başka bir hedefe odaklanmak gibi bir niyetim yok         
10:03
Son Dakika: Rekabet Kurumu'ndan 5 zincir markete 22 milyon TL'den 958 milyon TL'ye varan idari para cezası Son Dakika: Rekabet Kurumu'ndan 5 zincir markete 22 milyon TL'den 958 milyon TL'ye varan idari para cezası         
09:36
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının adı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün ise statüsü değişti Çevre ve Şehircilik Bakanlığının adı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün ise statüsü değişti         
08:50
Taksi bulamayan bulamayan Ezgi Mola, belediye otobüsünden paylaşım yaptı: Taksinizi başınıza çalın Taksi bulamayan bulamayan Ezgi Mola, belediye otobüsünden paylaşım yaptı: Taksinizi başınıza çalın         
08:48
"Eli ayağı düzgün olsun" diyerek iş ilanı veren İbrahim Tatlıses, arayanların talebini beğenmeyince hemen vazgeçti         
20:38
PSG'li Ander Herrera'nın kabus dolu gecesi! Hayat kadınının esiri oldu PSG'li Ander Herrera'nın kabus dolu gecesi! Hayat kadınının esiri oldu         
20:26
Akşener'in esnaf ziyaretinde arbede! Partililer faili meçhul sorusu soran kişinin üzerine yürüdü Akşener'in esnaf ziyaretinde arbede! Partililer faili meçhul sorusu soran kişinin üzerine yürüdü         
18:44
Alişan ve Buse Varol boşanıyor mu? Ortaya atılan iddialara cevao geldi Alişan ve Buse Varol boşanıyor mu? Ortaya atılan iddialara cevao geldi         
18:35
Açılışta aceleci davranan çocuk kurdeleyi erken kesince Erdoğan'ın şaşkınlığı sözlerine yansıdı: Eyvah Açılışta aceleci davranan çocuk kurdeleyi erken kesince Erdoğan'ın şaşkınlığı sözlerine yansıdı: Eyvah         
17:20
Melisa'nın doğum gününü paylaştığı fotoğrafla kutlayan Acun'un düştüğü not, herkese aynı şeyi düşündürdü Melisa'nın doğum gününü paylaştığı fotoğrafla kutlayan Acun'un düştüğü not, herkese aynı şeyi düşündürdü         
16:59
Cankan'ın solisti Malik Ayhan 27 yıllık saçını kesti, hayranları gözlerine inanamıyor Cankan'ın solisti Malik Ayhan 27 yıllık saçını kesti, hayranları gözlerine inanamıyor         
15:59
Tarihi tapınağın merdivenlerinde cinsel ilişkiye girdiler! Yaptıkları savunma onları kurtaramadı Tarihi tapınağın merdivenlerinde cinsel ilişkiye girdiler! Yaptıkları savunma onları kurtaramadı         
15:12
5 bin yeni taksi plakası teklifinin kabul edilmediği UKOME'de Taksiciler Odası Başkanı tepki gösterdi: Kızım artık okula gidemiyor 5 bin yeni taksi plakası teklifinin kabul edilmediği UKOME'de Taksiciler Odası Başkanı tepki gösterdi: Kızım artık okula gidemiyor         
14:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2021 11:59:12. #1.12#
SON DAKİKA: Tarih ellerinde yeniden canlandı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement