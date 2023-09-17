Hadise konserinde göz göze geldiği başörtlü hayranını sahneye çıkardı! Düştüğü not takdir topladı - Son Dakika

Hadise konserinde göz göze geldiği başörtlü hayranını sahneye çıkardı! Düştüğü not takdir topladı

Son Güncelleme: 17.09.2023 10:37

Konserde sevenleriyle bir araya gelen Hadise, başörtülü bir hayranını sahneye çıkardı. Ünlü şarkıcı o anlara ait duygularını uzun bir yazıyla dile getirdi. Hadise ''Fotoğrafa baktığınızda aslında ne kadar aynı olduğumuzu anlayabiliyor musunuz? İnsan ve kadın'' notunu düştü.

Son dönemde konserden konsere koşan Hadise, dün geceki konserinde başörtülü hayranını sahneye çıkardı. O anları sosyal medya hesabından yayınlayan ünlü şarkıcı paylaşımına "Fotoğrafa baktığınızda aslında ne kadar aynı olduğumuzu anlayabiliyor musunuz? İnsan ve kadın" notunu düştü. Hayranı ünlü şarkıcıya yüzüğünü hediye etti.

GÖZ GÖZE GELDİĞİ HAYRANINI SAHNEYE ÇIKARDI

Hem özel hayatı hem de şarkılarıyla gündem olan Hadise konserlerine hız kesmeden devam ediyor. Gaziantep'te konser veren Hadise Ayşegül adındaki bir hayranını sahneye çıkardı. Hayranıyla duygusal anlar yaşayan ünlü şarkıcı o anları Instagram hesabından yayınladı.

Hadise konserinde göz göze geldiği başörtlü hayranını sahneye çıkardı! Düştüğü not takdir topladı

"NE KADAR AYNI OLDUĞUMUZU ANLAYABİLİYOR MUSUNUZ?"

Yıldı şarkıcı "Dün akşam seyirci arasında Küçük Bir Yol şarkım çalmaya başladığında Ayşegül'ü gördüm. Küçük Bir Yol şarkımla olan derin bağını hissettim ve gel yanıma dedim. Fotoğrafa baktığınızda aslında ne kadar aynı olduğumuzu anlayabiliyor musunuz? İnsan ve kadın. Ayşegül; 'Ben de hep sıfırdayım' dedi tam şarkımızın o kısmında. Birkaç şey daha söyledik birbirimizin kulağına sarıldık, ağladık ve şarkımızı birlikte söyledik. Bana parmağındaki yüzüğü hediye etti Ayşegül ve o yüzük hala parmağımda. Biz aslında bir şarkıyla neler yaşamışız, hissetmişiz. Müzik, sanat hep olsun, bizleri duygularımızla böyle bir araya getirsin. Ayşegül, Hadise fark etmez. Hepimiz çok özeliz ve kendi küçük yolumuz ilerliyoruz" dedi.

Hadise konserinde göz göze geldiği başörtlü hayranını sahneye çıkardı! Düştüğü not takdir topladı
Hadise konserinde göz göze geldiği başörtlü hayranını sahneye çıkardı! Düştüğü not takdir topladı
Hadise konserinde göz göze geldiği başörtlü hayranını sahneye çıkardı! Düştüğü not takdir topladı
Hadise konserinde göz göze geldiği başörtlü hayranını sahneye çıkardı! Düştüğü not takdir topladı
Hadise konserinde göz göze geldiği başörtlü hayranını sahneye çıkardı! Düştüğü not takdir topladı

Hadise, Magazin, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Hadise konserinde göz göze geldiği başörtlü hayranını sahneye çıkardı! Düştüğü not takdir topladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hadise konserinde göz göze geldiği başörtlü hayranını sahneye çıkardı! Düştüğü not takdir topladı - Son Dakika
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