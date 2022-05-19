Haluk Levent Manisalıları coşturdu - Son Dakika
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Haluk Levent Manisalıları coşturdu

19.05.2022 22:51

- İki yıllık pandemi sürecinin ardından bu sene büyük bir coşkuyla kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Fener Alayı yürüyüşü ve Haluk Levent Konseri bayram coşkusunu ikiye katladı.

- İki yıllık pandemi sürecinin ardından bu sene büyük bir coşkuyla kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Fener Alayı yürüyüşü ve Haluk Levent Konseri bayram coşkusunu ikiye katladı.

Manisa'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinleri Haluk Levent'in halk konseriyle sona erdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından tarihi Sultan Camii önünden başlayan Fener Alayında yüzlerce Manisalı protokol üyeleriyle birlikte ellerindeki meşaleler ve fenerlerle yürürken mehter takımının marşlarıyla coşku iyice arttı.

Cumhuriyet Meydanı önünde son bulan Fener Alayı yürüyüşünün ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz halk konserinde Haluk Levent Manisalı hayranlarıyla buluştu. Birbirinden hareketli şarkılarını sahnede seslendiren Haluk Levent'e Manisalılar da eşlik ederken şehirde adeta yer yerinden oynadı. İzleyenlerle sahne arasının açık olduğunu ve izleyicilerle daha yakında olmak istediğini söyleyen Haluk Levent sahneden inerek seyircilerin arasına karıştı şarkılarını beraber söyledi. İzleyicilerin arasına indiği sırada sokak köpeğini fark eden Haluk Levent, köpeği severek ilgi gösterdi.

Öte yandan Haluk Levent, seyircilerle cep telefonlarının fenerleri üzerinden yaptığı ışık gösterisi ise coşkuyu katladı.

Konserde Haluk Levent'in yanına çıkan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzlüğü ve Manisa Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen, Manisa'ya özgü çeşitli hediyeler verdi.

(Aykut Yeniçağ - Önder Aydın/İHA)

Haluk Levent Manisalıları coşturdu
Haluk Levent Manisalıları coşturdu
Haluk Levent Manisalıları coşturdu
Haluk Levent Manisalıları coşturdu
Haluk Levent Manisalıları coşturdu
Haluk Levent Manisalıları coşturdu
Haluk Levent Manisalıları coşturdu
Haluk Levent Manisalıları coşturdu
Haluk Levent Manisalıları coşturdu
Haluk Levent Manisalıları coşturdu
Haluk Levent Manisalıları coşturdu
Haluk Levent Manisalıları coşturdu
Haluk Levent Manisalıları coşturdu
Haluk Levent Manisalıları coşturdu
Haluk Levent Manisalıları coşturdu
Haluk Levent Manisalıları coşturdu
Haluk Levent Manisalıları coşturdu
Haluk Levent Manisalıları coşturdu
Haluk Levent Manisalıları coşturdu
Haluk Levent Manisalıları coşturdu
Haluk Levent Manisalıları coşturdu
Haluk Levent Manisalıları coşturdu
Haluk Levent Manisalıları coşturdu
Haluk Levent Manisalıları coşturdu
Haluk Levent Manisalıları coşturdu
Haluk Levent Manisalıları coşturdu
Haluk Levent Manisalıları coşturdu
Haluk Levent Manisalıları coşturdu
Haluk Levent Manisalıları coşturdu
Haluk Levent Manisalıları coşturdu

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HALUK LEVENT, SOKAK KÖPEĞİYLE YERE UZANARAK SESLENDİRDİĞİ ŞARKILARLA HAYRANLARINI COŞTURDU HALUK LEVENT, SOKAK KÖPEĞİYLE YERE UZANARAK SESLENDİRDİĞİ ŞARKILARLA HAYRANLARINI COŞTURDU Fatma Turgut hayranlarını coşturdu Fatma Turgut hayranlarını coşturdu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Haluk Levent Manisalıları coşturdu - Son Dakika


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