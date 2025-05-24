Hatay'da 10 Yeni Lezzet Coğrafi İşaretle Tescillendi - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Hatay'da 10 Yeni Lezzet Coğrafi İşaretle Tescillendi

Haberin Videosunu İzleyin
24.05.2025 09:17  Güncelleme: 09:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Hatay\'da 10 Yeni Lezzet Coğrafi İşaretle Tescillendi
Haber Videosu

Gastronomi şehri Hatay'da Türk Patent Enstitüsü tarafından damak çatlatan 10 lezzet coğrafi işaretle tescillendi. Böylece Hatay'daki tescilli ürün sayısı 25'ten 50'ye çıkarıldı. Hatay Valisi, bu tür tescillerin kültürel zenginliği artırdığını belirtti.

Gastronomi şehri Hatay'da damak çatlatan 10 lezzet tescillendi

HATAY - Tarihte farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan gastronomi şehri Hatay'da damak çatlatan 10 lezzet, Türk Patent Enstitüsü tarafından coğrafi işaret verilerek tescillendi. Hatay'da 5 Şubat 2023 tarihinde 25 olan coğrafi işaretli tescilli ürün sayısı, yapılan çalışmalarla 50'ye çıkarıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkıma uğrayan Hatay'da yaralar sarılmaya devam ediyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın göreve gelmesiyle birlikte başlayan ihya sürecinde kentin kültürü de unutulmadı. Hatay Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Mustafa Örgüt öncülüğünde gastronomi şehrinin lezzetlerinin tescillenmesi için çalışma başlatıldı. Bölgeye özgü olan; Aşur Yemeği, Bakla Ezmesi, Peynirli İrmik Helvası, Taş Kadayıfı, Tuzlu Yoğurt Çorbası, Yaprak Sarması, Ekşi Aşı, Bahtenis Dolması, Fellah Köftesi ve Pirzolalı Yaprak Sarması Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillenerek coğrafi işaret verildi. Yöreye özgü tescilli ürün sayısı 5 Şubat 2023 tarihinde 25'iken Hatay Valiliğinin çalışmalarıyla tescilli ürün sayısı 50'ye çıkarıldı. Tescillenen coğrafi işaretli lezzetler, Antakya ilçesi Gastronomi Çarşısı'nda düzenlenen programla tanıtıldı.

"Tescil olarak baktığımızda 5 Şubat 2023 tarihi itibariyle 25 olan coğrafi işaretimiz, bizler çalışmalarımızı bu alanda yoğunlaştırarak şu an itibariyle 50'ye çıkartmış durumdayız"

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 2 yıl içinde yapılan çalışmalarla coğrafi işaret tescil sayısını 50'ye çıkardıklarını ifade ederek "Tarihi yüz binlere dayanan şehrimizin her yanı ve yönüyle yeniden ihya, inşa ve imarı noktasında da bizler afette Hatay modeli olarak ifade ettiğimiz çalışmalara başladık. Bu çalışmalarımızdan bir tanesi de coğrafi işaretli ürün sayımızın arttırılmasıyla ilgiliydi. Şehrimizde şu ana kadar yapmış olduğumuz tespitlerde 600'den fazla yemek çeşidi var. Tescil olarak baktığımızda 5 Şubat 2023 tarihi itibariyle 25 olan coğrafi işaretimiz, bizler çalışmalarımızı bu alanda yoğunlaştırarak şu an itibariyle 50'ye çıkartmış durumdayız. Yani 2 yıllık bir süreçte coğrafi işaretli ürün sayımız neredeyse 2 katına çıkmış durumda. 80 coğrafi işaret de devam ediyor. İnşallah önümüzdeki yılbaşına kadar bu çalışmalarımızda meyvelerini verecektir. 130'a yakın ürünümüzün coğrafi işaretini almış olacağız. Coğrafi işaretini biz bir milli mesele olarak görüyoruz. Çünkü bir ürünün mahrecini menşeini ancak bu şekilde algılayabiliriz. O bakımdan bu coğrafi işaretler hem bizim kültürümüzün zenginliğini hem insanlarımızın bu noktadaki emeklerini bir manada tescil etmek anlamına geliyor. Bu 10 coğrafi işaretimizin, başta Hatay'ımız olmak üzere hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Şehrimizin bu tür coğrafi işaretlerinin tescillenmesi; eğitim, sağlık, altyapı her alanda şehrimiz için mücadele gösteriyor ve destek veriyor"

Yöre için coğrafi işaretli ürün sayısının önemine değinen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, "Hatay'ımızın en önemli ve tanıtım yönünden ürünü olan gastronomimizi ayağa kaldırmanın gayreti içerisindeyiz. Biz kadim şehri Hatay'ı; tarih, kültür ve turizm şehri yapmanın var gücümüzle mücadelesini veriyoruz. Şehrimizin bu tür coğrafi işaretlerinin tescillenmesi; eğitim, sağlık, altyapı her alanda şehrimiz için mücadele gösteriyor ve destek veriyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Türk Patent Enstitüsü, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Gastronomi, Ekonomi, Kültür, Tarım, Yaşam, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Hatay'da 10 Yeni Lezzet Coğrafi İşaretle Tescillendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD basını: Trump, Güney Kore’deki askerlerini geri çekmeyi planlıyor ABD basını: Trump, Güney Kore'deki askerlerini geri çekmeyi planlıyor
20 gün önce anket yapıldı İşte Erdoğan’ın “Aşkım“ dediği İstanbul’da son durum 20 gün önce anket yapıldı! İşte Erdoğan'ın "Aşkım" dediği İstanbul'da son durum
Settar Tanrıöğen isyan etti: Para bitmek üzere Settar Tanrıöğen isyan etti: Para bitmek üzere
320 milyon dolar serveti olan yıldız, 40 dolarlık terlikle görüntülendi 320 milyon dolar serveti olan yıldız, 40 dolarlık terlikle görüntülendi
“Kız arkadaşım ex oldu“ deyip kaçtı, 11 suç kaydı ortaya çıktı "Kız arkadaşım ex oldu" deyip kaçtı, 11 suç kaydı ortaya çıktı
Aleyna Çakır Davasında Keşif Talebi Reddedildi Aleyna Çakır Davasında Keşif Talebi Reddedildi
Prens William, Kate’e yönelik iltifata küstahça bir cevap verdi Prens William, Kate'e yönelik iltifata küstahça bir cevap verdi
Uzak Şehir dizi ekibine büyük şok: Artık ilçemizde istemiyoruz Uzak Şehir dizi ekibine büyük şok: Artık ilçemizde istemiyoruz
Takımı küme düştü Kendi Süper Lig’de kaldı Takımı küme düştü! Kendi Süper Lig'de kaldı
Avustralya’daki sel felaketinde ölü sayısı 4’e yükseldi Avustralya'daki sel felaketinde ölü sayısı 4'e yükseldi
Ünlü bankadan faiz yorumu: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası sürpriz yapabilir Ünlü bankadan faiz yorumu: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası sürpriz yapabilir

09:14
İnternet alışverişinde yeni dönem İki önemli değişiklik yapıldı
İnternet alışverişinde yeni dönem! İki önemli değişiklik yapıldı
08:50
Yeşilçam oyuncusunun ölümünde yeni detay Görgü tanığı cinayet anını anlattı
Yeşilçam oyuncusunun ölümünde yeni detay! Görgü tanığı cinayet anını anlattı
08:48
Gözlerden uzak yaşayan Abdullah Gül, gezide ortaya çıktı
Gözlerden uzak yaşayan Abdullah Gül, gezide ortaya çıktı
07:23
PKK’nın fesih kararını tanımadılar: Silahlı mücadeleyi sürdüreceğiz
PKK'nın fesih kararını tanımadılar: Silahlı mücadeleyi sürdüreceğiz
13:54
Ankara’da taksi ücretleri zamlandı Yeni tarife cep yakacak
Ankara'da taksi ücretleri zamlandı! Yeni tarife cep yakacak
13:22
Vergi rekortmeni şirket konkordato ilan etti
Vergi rekortmeni şirket konkordato ilan etti
13:15
Hande Erçel’den ayrılık iddialarına fotoğraflı yanıt
Hande Erçel'den ayrılık iddialarına fotoğraflı yanıt
13:01
Kanalizasyon çalışmasında 1 işçi göçük altında kaldı
Kanalizasyon çalışmasında 1 işçi göçük altında kaldı
12:52
Trump: Rusya ve Ukrayna arasında en büyük savaş esiri takası tamamlandı
Trump: Rusya ve Ukrayna arasında en büyük savaş esiri takası tamamlandı
12:44
Eyüpspor maçında taraftara hareket çeken En Nesyri, kararını verdi
Eyüpspor maçında taraftara hareket çeken En Nesyri, kararını verdi
12:37
Röportaj verdiği sırada çatışma çıktı
Röportaj verdiği sırada çatışma çıktı
12:12
Yeşilçam oyuncusu sosyal medyadan tanıştığı kadın tarafından öldürüldü İlk ifade ortaya çıktı
Yeşilçam oyuncusu sosyal medyadan tanıştığı kadın tarafından öldürüldü! İlk ifade ortaya çıktı
12:08
DEM Partili Hatimoğulları şart koştu: Demokratik topluma giden yol buradan geçer
DEM Partili Hatimoğulları şart koştu: Demokratik topluma giden yol buradan geçer
12:02
Ünlü bankadan faiz yorumu: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası sürpriz yapabilir
Ünlü bankadan faiz yorumu: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası sürpriz yapabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2025 10:32:17. #7.13#
SON DAKİKA: Hatay'da 10 Yeni Lezzet Coğrafi İşaretle Tescillendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.