Hatay\'da 10 Yeni Lezzet Coğrafi İşaretle Tescillendi

Gastronomi şehri Hatay'da damak çatlatan 10 lezzet tescillendi

HATAY - Tarihte farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan gastronomi şehri Hatay'da damak çatlatan 10 lezzet, Türk Patent Enstitüsü tarafından coğrafi işaret verilerek tescillendi. Hatay'da 5 Şubat 2023 tarihinde 25 olan coğrafi işaretli tescilli ürün sayısı, yapılan çalışmalarla 50'ye çıkarıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkıma uğrayan Hatay'da yaralar sarılmaya devam ediyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın göreve gelmesiyle birlikte başlayan ihya sürecinde kentin kültürü de unutulmadı. Hatay Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Mustafa Örgüt öncülüğünde gastronomi şehrinin lezzetlerinin tescillenmesi için çalışma başlatıldı. Bölgeye özgü olan; Aşur Yemeği, Bakla Ezmesi, Peynirli İrmik Helvası, Taş Kadayıfı, Tuzlu Yoğurt Çorbası, Yaprak Sarması, Ekşi Aşı, Bahtenis Dolması, Fellah Köftesi ve Pirzolalı Yaprak Sarması Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillenerek coğrafi işaret verildi. Yöreye özgü tescilli ürün sayısı 5 Şubat 2023 tarihinde 25'iken Hatay Valiliğinin çalışmalarıyla tescilli ürün sayısı 50'ye çıkarıldı. Tescillenen coğrafi işaretli lezzetler, Antakya ilçesi Gastronomi Çarşısı'nda düzenlenen programla tanıtıldı.

"Tescil olarak baktığımızda 5 Şubat 2023 tarihi itibariyle 25 olan coğrafi işaretimiz, bizler çalışmalarımızı bu alanda yoğunlaştırarak şu an itibariyle 50'ye çıkartmış durumdayız"

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 2 yıl içinde yapılan çalışmalarla coğrafi işaret tescil sayısını 50'ye çıkardıklarını ifade ederek "Tarihi yüz binlere dayanan şehrimizin her yanı ve yönüyle yeniden ihya, inşa ve imarı noktasında da bizler afette Hatay modeli olarak ifade ettiğimiz çalışmalara başladık. Bu çalışmalarımızdan bir tanesi de coğrafi işaretli ürün sayımızın arttırılmasıyla ilgiliydi. Şehrimizde şu ana kadar yapmış olduğumuz tespitlerde 600'den fazla yemek çeşidi var. Tescil olarak baktığımızda 5 Şubat 2023 tarihi itibariyle 25 olan coğrafi işaretimiz, bizler çalışmalarımızı bu alanda yoğunlaştırarak şu an itibariyle 50'ye çıkartmış durumdayız. Yani 2 yıllık bir süreçte coğrafi işaretli ürün sayımız neredeyse 2 katına çıkmış durumda. 80 coğrafi işaret de devam ediyor. İnşallah önümüzdeki yılbaşına kadar bu çalışmalarımızda meyvelerini verecektir. 130'a yakın ürünümüzün coğrafi işaretini almış olacağız. Coğrafi işaretini biz bir milli mesele olarak görüyoruz. Çünkü bir ürünün mahrecini menşeini ancak bu şekilde algılayabiliriz. O bakımdan bu coğrafi işaretler hem bizim kültürümüzün zenginliğini hem insanlarımızın bu noktadaki emeklerini bir manada tescil etmek anlamına geliyor. Bu 10 coğrafi işaretimizin, başta Hatay'ımız olmak üzere hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Şehrimizin bu tür coğrafi işaretlerinin tescillenmesi; eğitim, sağlık, altyapı her alanda şehrimiz için mücadele gösteriyor ve destek veriyor"

Yöre için coğrafi işaretli ürün sayısının önemine değinen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, "Hatay'ımızın en önemli ve tanıtım yönünden ürünü olan gastronomimizi ayağa kaldırmanın gayreti içerisindeyiz. Biz kadim şehri Hatay'ı; tarih, kültür ve turizm şehri yapmanın var gücümüzle mücadelesini veriyoruz. Şehrimizin bu tür coğrafi işaretlerinin tescillenmesi; eğitim, sağlık, altyapı her alanda şehrimiz için mücadele gösteriyor ve destek veriyor" ifadelerini kullandı.