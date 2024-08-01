Hemşehri Dernekleri Festivali'nin açılışı yapıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Hemşehri Dernekleri Festivali'nin açılışı yapıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Hemşehri Dernekleri Festivali, yoğun katılımla başladı. Festival, hemşehrilerin birlik ve beraberlik içinde kaynaşmasını, kültürel ve yöresel güzelliklerin tanıtımını hedefliyor.

01.08.2024 22:56
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Hemşehri Dernekleri Festivali'nin açılışı yapıldı

Hemşehri Festivaline vatandaşlardan yoğun ilgi

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 8.ncisi düzenlenen Hemşehri Dernekleri festivali vatandaşların yoğun katılımıyla başladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 48 hemşehri derneğinin ve 8 kurumun katılımıyla 8'incisi düzenlenen 4 gün sürecek olan Yurt Dışı Türkler, Dernekler ve Yöresel Kültürler Buluşması Hemşehri Dernekleri Festivali'nin resmi açılışı Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Savaş, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve kent protokolünün katılımıyla Festivaller Parkında gerçekleştirildi.

Düzenlenen festivalle birlikte çeşitli illerden gelerek Gazi şehre yerleşen, göç eden hemşehrilerin kurdukları derneklerin birlik ve beraberlik içerisinde kaynaşmasını, kentlilik bilincinin kazandırılmasını, kültürel ve yöresel güzelliklerinin tanıtımı hedefleniyor.

"Gönül köprülerinin ulaşmasına vesile oldunuz"

Hemşehri Dernekleri festivalinde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sarıkaya, "Böyle güzel bir etkinliği Gaziantep'te düzenleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e ve tüm hemşeri dernekleri üyesine emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Türk topluluklarını bir araya getiren bu kadim şehirde misafir eden ve bu gönül köprülerinin ulaşmasına vesile olan herkese sonsuz teşekkürler" dedi.

"Bu tarz etkinliklerin çoğaltmamız lazım"

Bu tarz festivallerin devam etmesi gerektiğini dile getiren Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Gurbetteki kardeşlerimiz yanlarına oturduğumuz zaman bir musiki'nin bir hikayenin biraz önce başkanımızın söylediği bir aşurenin tadının onlar için ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz. Bizim daha çok bir araya gelmemiz lazım. Bu tarz etkinliklerin çoğaltmamız lazım. Sahabe kültürü ile birbirimizle daha çok birlikte olmamız lazım. Daha çok Dertlerimizi paylaşıp daha çok sevinçlerimizi paylaşmamız lazım. Biz Hemşehri Derneklerinden razıyız. Biz zorluklarla baş ederken ilk önce hemşeri derneklerimiz geldi. Hepinize çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

" Türkiye'mizin her bir köşesi ayrı ayrı bir tat ayrı bir lezzet"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise, "Türkiye'mizin her bir köşesi ayrı ayrı bir tat ayrı bir lezzet. Kıyafetiyle, yöresel adetleriyle, yemekler ile şivesiyle ayrı bir zenginlik. Biz bu durumdan gurur be mutluluk duyuyoruz. Bu gibi etkinlikler bizi daha da güçlendiren zenginleştiren bir durum ben bunu bir aşureye benzetiyorum. Birbirinden farklı lezzetler bir arada ve tadı bozulmuyor. Festivali düzenlediği için Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Törende konuşan Pazarcık Belediye Başkanı Haydar İkizer, "Pazarcık'ta Gaziantep'in eski belediye başkanlarından Celal Doğan'ın yaptığı Atatürk Parkı'nda orada 8 ve 9 Ağustos'ta deprem yaralarını sarmak için bir etkinlik düzenliyoruz herkesi de oraya bekliyoruz. Bu festivali düzenleyen herkese de çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Hemşehri Dernekleri Festivali'nin açılışı yapıldı - Son Dakika

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