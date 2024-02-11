Hesarek Kayak Merkezi'ni 3 hafta içinde 25 bin kişi ziyaret etti
BİNGÖL - Doğu Anadolu Bölgesi'nin gözde kış sporları merkezlerinden biri olan Bingöl Hesarek Kayak Merkezi'ni 3 hafta içinde yaklaşık 25 bin kişi ziyaret etti.
Doğu Anadolu Bölgesi'nin gözde kış sporu ve kayak merkezleri arasında yer alan, il merkezine 34 kilometre mesafedeki Hesarek Kayak Merkezinde haftasonu yoğunluğu devam ediyor. 3 hafta önce sezonu açılan kayak merkezini, haftasonları binlerce vatandaş ziyaret ediyor. Kar kalınlığının yaklaşık 70 santimetre olduğu kayak merkezinde telesiyej, teleski ve acemi pisti bulunuyor.
Diyarbakır, Elazığ, Mardin, Muş, Van gibi çevre illerden birçok vatandaş, hem aileleriyle hem de tur şirketleri aracılığıyla kayak merkezine gelerek haftasonunu değerlendiriyor.
3 hafta içinde 25 bin kişi ziyaret etti
3 hafta önce sezonunun kapılarını açan Hesarek Kayak Merkezi'ni şimdiye kadar 25 kişinin ziyaret ettiğini belirten tesis sorumlusu Sadullah Bozan, haftasonlarının yoğun geçtiğini söyledi.
Bozan, "Tesisimiz 3'üncü haftasına girdi. Özellikle haftasonları çevre illerimizden Mardin, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Muş gibi çevre illerden yoğun bir talep var. Şuan da bile alanda 3-4 bin kişi var. 3 hafta içerisinde 25 bin gibi bir sayısı bulduk. Alanlarımı tıklım tıklım. Acemi pistimiz, telesiyej, teleskimiz var. Haftasonları çok yoğun ama haftaiçi de sakin geçiyor" dedi.
Aslen Hakkari'li olan ve arkadaşlarıyla gelen Berfin Ayşe Duman, "Biz tur ile geldik birazdan kayacağız ve kayak geçmişimiz de yok. İnsanlar burada çok fazla eğleniyor. Profesyonel arkadaşlarımızda var aramızda. Kayak merkezinin sağlamış olduğu imkanlardan faydalanıyoruz" diye konuştu.
İlk defa kar gördüler
Hesarek Kayak Merkezi'ni ziyaret eden Somali ve Sudanlı bir grup öğrenci, ilk defa kar görmenin heyecanını yaşadı. Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nde öğrenci olan 15 kişilik sık sık fotoğraf çektirdi. Somali'den gelen Cuma, "Karı ilk defa Bingöl'de gördüm. 15 kişiyiz buraya seyahat için geldik ve çok eğleniyoruz. Burada fotoğraf çekip anneme göndereceğim" diye konuştu.
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