İdlib'de çocuklar için palyaçolu bayram eğlencesi

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde gönüllü çalışan palyaço, Kurban Bayramı'nda çocukları eğlendirdi.

İdlib'in doğusunda, Beşşar Esed güçlerine birkaç kilometre uzaklıktaki cephe hattına yakın Neyreb köyünde 50 çocuk için tiyatro gösterileri, spor aktiviteleri, danslar ve bilmece aktiviteleri düzenlendi.

Rejimin saldırılarıyla enkaza dönen köyde düzenlenen etkinliğe çok sayıda çocuk katıldı.

Palyaço Majd Hamo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ?çadır kentlerdeki ve cephe hattındaki çocukları eğlendirdiğini söyledi.

İdlib'de 4 yıldır serbest gazetecilik yapan, palyaço eğlenceleri düzenleyen ve kinetik tiyatroda çalışan 25 yaşındaki Hamo, "Çocuklarla etkileşim içindeyim. Palyaçoluk yapıyorum çünkü çocuklarımızın psikolojik desteğe ihtiyacı var." dedi.

Hamo, çocukların Esed rejimi ve Rusya'nın katliamlarını zihinlerinden çıkartamadıklarını belirterek, "Çocuklara savaşı unutturamasam da yüzlerinde bir gülümseme oluşmasına yardımcı olabiliyorum. Çocukların yeteneklerini resim, müzik ve sanat yoluyla ortaya çıkarmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Çocuklarla interaktif tiyatro etkinliği de düzenlediğini dile getiren Hamo, zihinlerinde esneklik sağlayacak hareketleri öğrettiğini ve çocukların bu hareketler aracılığıyla negatif enerjiden kurtulmalarına katkıda bulunduğunu anlattı.