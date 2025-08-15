İEF'de Atatürk ve Refik Anadol Sergileri - Son Dakika
Kültür Sanat

İEF'de Atatürk ve Refik Anadol Sergileri

15.08.2025 14:48
İzmir Enternasyonal Fuarı'nda Atatürk'ün eserleri ve Refik Anadol'un dijital sanat eserleri sergilenecek.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün az bilinen fotoğrafları, kişisel eşyaları ve belgelerinin yer aldığı "Ve Mavi Gözleri Çakmak Çakmaktı" ile yeni medya sanatçısı Refik Anadol'un dijital eserlerinin yer aldığı sergileri, 94. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda (İEF) beğeniye sunulacak.

Sergilerin tanıtımı amacıyla Tarihi Havagazı Fabrikası'nda toplantı düzenlendi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kentin geleneksel fuarını sürdürmenin önemine işaret ederek, fuarın önemli bir uluslararası katılımla açılacağını söyledi.

Açılışı iki farklı sergiyle yapacakları bilgisini paylaşan Tugay, "Birisi, Atatürk'ün bugüne kadar yayınlanmamış fotoğraflarını ve kişisel eşyalarını içerecek. Refik Anadol ise iki eserle bu fuarda olacak." dedi.

Toplantıya yurt dışında olması nedeniyle çevrim içi katılan Refik Anadol ise en iyi fikirlerini önce Türkiye'ye getirmeye önem gösterdiğini dile getirdi.

Yapay zekayla beraber değişen ve dönüşen bir dönemde sanatını icra ettiğini aktaran Anadol, "Dünya yeni yeni yapay zekanın başarılı bir şey olduğunu fark etmeye başlıyor. Serginin o yüzden çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Özellikle 'Makine Rüyaları: Ege' bu program da çok özel bir proje. Daha önce üretmediğim, dünyada bu anlamda ilk örnek olan bir eser. Yapay zeka anlayışıyla Ege Denizi'nin görkemli hareketlerini görünür kılan şiirsel bir eser. İki eseri İzmir'e getirmekten çok mutluyum, çok gururluyum." diye konuştu.

Fuarın ana sponsoru Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak da İzmir Büyükşehir Belediyesi ile işbirliğinde iki sergiyi sanatseverlere sunmaktan gurur duyduklarını kaydederek, "Sanata ve geleceğe yatırım ilkeleri ile sürdürdüğümüz yolculuğumuza kurumsal, sosyal sorumluluk alanında sanatın birleştirici gücüne gönülden inanarak devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Bu yıl 29 Ağustos'ta 94. kez kapılarını açacak İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında açılacak "Ve Mavi Gözleri Çakmak Çakmaktı" sergisi 21 Aralık'a kadar Kültürpark'taki Atlas Pavyonu'nda gezilebilecek. Refik Anadol'un "Şifanın Algısı" ve "Makine Rüyaları: Ege" eserleri ise 29 Ağustos-30 Eylül'de Kültürpark'ta sergilenecek.

Kaynak: AA

