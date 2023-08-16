İkizdere'deki arkeolojik keşif definecilerin hedefi oldu - Son Dakika
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İkizdere'deki arkeolojik keşif definecilerin hedefi oldu

Son Güncelleme: 16.08.2023 11:50

Rize'nin İkizdere ilçesinde yapılan arkeolojik yüzey araştırmalarında bulunan 3 bin yıllık mağara resimleri ve eski yerleşim yerleri definecilerin ilgisini çekti. İkizdere Belediye Başkanı, bölgede çanak, çömlek ve çeşitli yaşam kalıntılarının olduğunu belirtirken, keşfedilen kaya resimlerinin kültürel bir değeri olduğunu vurguladı. Definecilerin izinsiz kazı yaparken yakalandığı olayda, jandarma ekipleri tarafından yasal işlem başlatıldı.

Rize'nin İkizdere ilçesinde bulunan 3 bin yıllık mağara resimleri ile bozkır kavimlerine ait olduğu düşünülen eski yerleşim yerinin olduğu bölge definecilerin hedefi oldu. Bölgede iş makineleriyle kaçak kazı yapan defineciler hakkında işlem başlatılırken İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz, duruma sitem etti. Definecilere seslenen Başkan Karagöz, , "Burada kamyonla altın filan yok. İnsanlar meraktan geliyor. Uzmanlar burada çanak, çömlek ve çeşitli yaşam kalıntıları olduğunu söylüyor. Kayayı mı söküp götüreceksin? O kaya yerinde değerli." dedi.

3 bin yıllık tarihi kalıntılar definecileri bölgeye çekti! İş makinesiyle gelip kazı yaptılar

3 BİN YIL ÖNCESİNE AİT

Rize'de 2022 yılının Eylül ayında, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle İkizdere ilçesinde başlayıp, Çamlıhemşin ve Hemşin ilçelerinde devam edecek olan arkeolojik yüzey çalışmalarında, kale kalıntıları, yerleşim yerleri ve bölgede Bozkır kavimlerine ait olduğu düşünülen 3 bin yıl öncesine ait kaya resimleri bulundu. Bölgede sık orman dokusu içinde 4 metre uzunluğundaki kayalara boyama yöntemiyle işlenmiş, 4 silahsız atlı tasvirlere ve Türk toplumunun önemli simgelerinden olan kaya üzerine resmedilmiş hayat ağacı sembollerine ulaşıldı.

3 bin yıllık tarihi kalıntılar definecileri bölgeye çekti! İş makinesiyle gelip kazı yaptılar

Bilim insanlarının keşfettiği mağara resimleri ile eski yerleşim yerlerine ait bilgilerin gizli tutulduğu bölgede, defineciler izinsiz kazı yaparken yakalandı. 9 Ağustos'ta yaklaşık 2 bin 500 rakımlı Çağrankaya Yaylası'nda bir kişi, sabah saatlerinde iş makinesi ile bir grup kişinin kazı yaptığını görüp, belediye başkanına bilgi verdi. Başkanın ihbarıyla adrese jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler bir grubun izinsiz kazı yaptığını tespit edip, yasal işlem başlattı.

3 bin yıllık tarihi kalıntılar definecileri bölgeye çekti! İş makinesiyle gelip kazı yaptılar

"İLK KEZ BİR DEFİNE OLAYINA RASTLADIK"

Bölgede sadece yerleşim yerlerine ait çanak çömlek bulunduğunu belirten İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz, "Bir sabah vatandaşımız Çağrankaya Yaylası'nda yürüyüş yaparken, bir tane iş makinesi ile vatandaşların kazı yaptığını görüyor. Ekipler de izinsiz kazı yapanları yakalayıp, haklarında adli süreç başlattı. Ben hocalarıma sorduğumda, 'Burada bir hazine yok, bir altın küpü bulamazlar. Burada olanların parasal bir değeri yok, kültürel bir değeri var. Onlar da bir işlerine yaramayacak' dediler. Münferit olarak daha önce duyduk ama ilk kez bir define olayına rastladık. İşin açıkçası ben de şaşırdım. Böyle bir şeye yeltenmeyin. Burada kamyonla altın filan yok. İnsanlar meraktan dolayı geliyor. Uzmanlar burada çanak, çömlek ve çeşitli yaşam kalıntıları olduğunu söylüyor. Kaya resmi kimin ne işine yarar ki, kayayı mı söküp götüreceksin? O kaya yerinde değerli." diye konuştu.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Kültür Sanat İkizdere'deki arkeolojik keşif definecilerin hedefi oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İkizdere'deki arkeolojik keşif definecilerin hedefi oldu - Son Dakika
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