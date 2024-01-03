İKSEV, Ulusal Beste Yarışması Başlattı

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV), Kurucu Başkanı Dr. Nejat Eczacıbaşı adına Ulusal Beste Yarışması başlattı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre çok sesli müziğe yeni eserler kazandırmak amacıyla düzenlenen yarışmada "Yaylı Çalgılar Orkestrası" için bestelenmiş eserler yarışacak.

Yarışmanın değerlendirmesi 38. Uluslararası İzmir Festivali programı kapsamında "Yarışma Konseri" ile gerçekleştirilecek. Gürer Aykal başkanlığında Yiğit Aydın, Turgay Erdener, Rengim Gökmen, Özkan Manav, Hasan Uçarsu, Serdar Yalçın ve Yarışma Genel Sekreteri Serdar Ongurlar'dan oluşan Seçici Kurulun finale bırakacağı en çok 3 eser konserde seslendirilecek.

Derecelendirme seçici kurulun, orkestranın ve dinleyicilerin oylarıyla tamamlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İKSEV Yönetim Kurulu üyesi ve Yarışma Genel Sekreteri dramaturg Serdar Ongurlar, 13. yarışmayı çağdaş Türk müziği dağarcığında görece az sayıda bulunan yaylı çalgılar orkestrası için yazılmış eserlere yönelik düzenlemeye karar verdiklerini kaydetti.

Yarışmanın evrensel boyuta ulaşmasını hedeflediklerini aktaran Ongurlar, "İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı olarak en büyük dileğimizdir. Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Ulusal Beste Yarışması'nın giderek çoğalan bestecileri, yarının sesleri, umutlarıdır. Yarışmaya katılacak bestecilerimize başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.

Yarışmaya son katılma tarihi 27 Aralık 2024 olarak belirlendi.