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İlkokul öğrencileri, Kastamonu'nun kültür miraslarını anlatan kartpostalları Hatay ve Kırklareli'ndeki arkadaşlarına gönderdi

Kastamonu'nun kültür mirası tanıtım elçileri çocuklar oldu

KASTAMONU - Tarihi ve kültürel mirasın genç nesillere tanıtılması ve farkındalık oluşturulması amacıyla gönüllü tanıtım elçileri olarak görev üstlenen ilköğretim öğrencileri, nostaljik bir etkinlikle Hatay ve Kırklareli'ndeki okullara Kastamonu'yu tanıttılar.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı ve Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen nostaljik tanıtım etkinliği, Behçet Necatigil Borsa İstanbul İlkokulu öğrencileri tarafından gerçekleştirildi. Okulun 1. 2. 3. ve 4. sınıflarında öğrenim gören yaklaşık 110 öğrencinin hazırladığı Kastamonu Güney Karadeniz Jeoparkı ve Mahmut Bey Camisini tanıtan kartpostallar posta yoluyla Hatay ve Kırklareli illerine gönderildi.

Okuldaki diğer arkadaşlarının ve kendilerinin kartpostallarını öğretmenleri nezaretinde Kastamonu PTT Başmüdürlüğü'nde PTT görevlisine teslim eden 3. sınıfı öğrencileri, duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu. Kırklareli İnece Şehit Er Tuncay Duman İlkokulu'ndaki ve Hatay'daki arkadaşlarına, günümüzde unutulmaya yüz tutmuş nostaljik bir yöntemle Kastamonu'nun tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini çocuk ruhunun saflığıyla yazdıkları kartpostallarla anlattılar.

"Kültür mirasımızı korumak için gençlere iyi tanıtmalıyız"

Kastamonu'nun ilk dünya mirası olarak tescillenen Mahmut Bey Camisi'nin ve Kastamonu Güney Karadeniz Jeoparkı'nın genç nesillere tanıtılması ve farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenen etkinlik hakkında bilgi veren Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç, Kasaba köyü Mahmut Bey Camisi'nin sadece Kastamonu'nun değil, tüm insanlığın mirası olduğunu belirterek, "Kültürel mirasımızın titizlikle korunması için, genç nesillere iyi tanıtılması gerekir" dedi.

Genel Sekreter Genç, "Şehrimiz 2019 yılından beri yerel kalkınma hamlesinin bir parçası olarak Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü dünya mirası listelerine ve programlarına yönelik çalışmalar yürütüyor. 2021 yılında itibaren Kastamonu'da 11 ilçemizi kapsayan Kastamonu Güney Karadeniz Jeoparkı kuruldu. UNESCO'nun Küresel Jeopark Ağı Miras listesine eklenmesi yönünde de çalışmalarımız devam ediyor. Benzer şekilde Kastamonu ili olarak öncülük yaptığımız ve çalışmalarını başlattığımız Kasaba Köyü Mahmut Bey Cami, Anadolu'daki diğer benzer nitelikteki dört camimizle beraber Türkiye'nin ilk seri miras başvurusu olarak 2023 yılında UNESCO tarafından tescillendi. Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde de bir alan başkanlığı oluşturuldu. Mahmut Bey Camisi alan yönetim planı kapsamında da Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı olarak sürecin bir parçasıyız ve bu değerimizin ulusal düzeyde tanıtımı konusunda koordinasyon görevi yürütüyoruz" diye konuştu.

Nostaljik ve bir o kadar da özel bir etkinlikle Kastamonu'nun kültürel mirasını gelecek nesillere tanıtmak ve farkındalık oluşturmak istediklerini vurgulayan Genel Sekreter Genç, "Kastamonu ilimizdeki Behçet Necatigil Borsa İstanbul İlkokulu'ndaki öğrencilerimiz, jeoparkımızın kurulu bulunduğu ilçelerimizdeki doğal güzellikleri ve Kasaba Köyü Mahmut Bey Camisini tanıtmak üzere Hatay ve Kırklareli'ndeki öğrenim gören çocuklarımıza, arkadaşlarına birer kartpostal gönderdiler. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin ve çocuklarımızın da bu kültürel mirasa sahip çıkmaları için onlarda farkındalık oluşturmak gerekiyor. Bu amaçla Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğümüzle iş birliği içerisinde nostaljik diyebileceğimiz bir etkinliği gerçekleştirdik. Bu etkinlikle beraber gerek ilimizde, gerek ülkemizin farklı şehirlerindeki çocuklara, doğal güzelliklerimizi, Mahmut Bey Camisini, UNESCO'yu, dünya mirası listelerini öğrenmelerini amaçladık. Bu kapsamda çocuklarımız birer kültür elçisi olarak ve bu etkinliğe katılarak bizlere destek verdiler. Bizim açımızdan bu son derece gurur verici oldu" diye konuştu.

110 öğrenci kartpostallarla Kastamonu'yu tanıttı

Kastamonu'nun güzelliklerini bu etkinlikle şehir dışındaki öğrencilere tanıtma görevini üstlendikleri için mutluluk duyduklarını ifade eden Behçet Necatigil Borsa İstanbul İlkokulu öğretmeni Aliye Naharoğlu, "1366 yılından beri ayakta kalmayı başaran Kasaba köyü Mahmut Bey Camisi, tarihi yapılarımız içinde nadide eserlerden biridir. Kasaba Köyü Mahmut Bey Camisi kündekari tekniği kullanılmış, çivi kullanılmadan bindirme tekniği ile inşa edilmiştir. Gerek yapı tekniği gerekse süsleme sanatı bakımından önemli bir eserimizdir. Ahşap süslemelerinde kök boyalar kullanılmış olup motifler ve desenler sonsuzluğu ifade etmektedir. Tarihi mirasımızın ve doğal güzelliklerimizin çocuklarımıza tanıtılması amacıyla okul olarak önemli bir görev üstlendiğimizi düşünüyorum. Okulumuzun 6 şubesinde öğrenim gören 110 öğrencimizle bu etkinliğe dahil olduk. Okulumuz adına, 3. sınıf öğrencileri hazırladıkları kartpostalları Kastamonu PTT Şube Müdürlüğünden diğer illerdeki okullara gönderdiler. Bu etkinlikte yer almaktan dolayı büyük mutluluk ve onur duyuyoruz" şeklinde konuştu.

"Kastamonu'nun güzelliklerini başka iller de tanısınlar"

Hatay ve Kırklareli'ndeki okullardaki arkadaşlarına kartpostal gönderen Behçet Necatigil Borsa İstanbul İlkokulu öğrencilerinden Zehra Fatma Gölge de, "Bunları bilmeyen bir sürü arkadaşımız var. İstiyorum ki o arkadaşlarımız da şehrimizde bulunan güzellikleri tanısınlar, bilsinler. Bu yüzden onlara hazırladığım kartpostallarda, şehrimizin güzelliklerini anlattım" ifadelerini kullandı.

"Kartpostalda Kastamonu'nun güzelliklerini anlattım"

Kartpostalını gönderen Ömer Nuri Çalışkan da, "Bu gün buraya gelerek Kastamonu'nun doğal güzelliklerini ve tarihi Kasaba Köyü Mahmut Bey Camisini, Hatay ve Kırklareli'ndeki arkadaşlarıma tanıtmak istedim. Hazırladığım kartpostalda Kastamonu'nun güzelliklerini yazdım. Mahmut Bey Camisini ve Valla Kanyonu'nu tanıttım. Onlara buraları gezmelerini ve tanımalarını tavsiye ettim" dedi.

Kastamonu'dan gönderilen kartpostallar Hatay ve Kırklareli'nde öğrencilere karne töreninde dağıtıldı

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı ve Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen nostaljik tanıtım etkinliği çerçevesinde Behçet Necatigil Borsa İstanbul İlkokulunda öğrenim gören yaklaşık 110 öğrencinin hazırladığı Kastamonu Güney Karadeniz Jeoparkı ve Mahmut Bey Camisini tanıtan kartpostallar posta yoluyla Hatay ve Kırklareli'nde ki öğrencilere gönderildi. Kırklareli'nin İnece beldesine ulaşan kartpostallar burada karne töreninde öğrencilere dağıtıldı. Büyük bir mutluluk ile kartlarını okuyan öğrenciler, kendilerine kartpostal gönderen arkadaşlarına teşekkür etti. Şehit Er Tuncay Duman İlkokulu öğrencisi Ayaz Demiral, kart eline ulaştığında çok mutlu olduğunu belirterek, kendisinin de arkadaşına kartpostal göndereceklerini söyledi.

4. sınıf öğrencisi Denizhan Göç de kartını aldığı gibi babasına koştu. Gelen kartını babasına gösteren Göç, heyecanla kartta yazan notu babasına okudu. Göç, Kastamonu'yu çok merak ettiğini ifade ederek, kendisinin de Kırklareli'ni anlatan kartpostalları Kastamonu'daki arkadaşına göndereceğini kaydetti.