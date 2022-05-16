İnönü Üniversitesi 14. Uluslararası Kısa Film Festivali başladı - Son Dakika
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İnönü Üniversitesi 14. Uluslararası Kısa Film Festivali başladı

16.05.2022 21:34
İnönü Üniversitesi 14. Uluslararası Kısa Film Festivali başladı

İnönü Üniversitesince bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Uluslararası Kısa Film Festivali başladı.

İnönü Üniversitesince bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Uluslararası Kısa Film Festivali başladı.

İletişim Fakültesi önünde oluşturulan, öğrenci ve katılımcıların yer aldığı kortej, açılış töreninin gerçekleştirileceği Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'ne kadar yürüdü.

Buradaki törende 24 Ocak 2022'de vefat eden Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu Fatma Girik anısına hazırlanan video gösterildi.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, törende, 2007'de başlayan festivalin 14'üncüsünü gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Festivale 86 ülkeden 1062 filmin başvurduğunu belirten Kızılay, şöyle devam etti:

"Bu, festivalin hem ülkemizde hem dünyada takip edildiğini, tuttuğunu, izlendiğini ve önemsendiğini gösteriyor. Türkiye'den 186 eser, İran'dan 193 eser başvurdu. İran'dan daha fazla başvuru var. Hindistan'dan 100'e yakın başvuru var. ABD'den, Rusya'dan başvurular var. Bu şunu gösteriyor, insanlarımız pandemi sürecinde susamış, bir arayış içerisinde. Belli birikime sahip, kendini kanıtlamış, artık değerini bulmuş festivalleri uluslararası, ilgi alanı film sinema sektörü olan eser sahipleri takip ediyor. Bizim festivalimiz de bu yönüyle belki de dünyada önemli festivallerden birisi. Sadece ülkemizde değil 1062 eserin başvuru yapıldığı önemli festivallerden."

Mütevazi bir bütçeyle festivali gerçekleştirdiklerini aktaran Kızılay, destek verenlere teşekkür edip, katılımcılara başarılar diledi.

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Yatkın ise üniversitelerin bilimin yuvaları olduğunu belirterek, "Üniversitelerde bilim düşünülür, bilim yapılır, teknik tasarlanır, teknoloji geliştirilmeye çalışılır, sağlık üretilir. Bu görevleriyle çok önemli bir toplumsal görevi de yerine getiriyor ama bunun yanında en az bu kadar önemli olan bir görevi daha var o da kültür ve sanattır. Sanat iletişim ve ifadenin en güçlü, en rafine halidir. Bizim festivaldeki amacımız öğrencilerimize sanat yolunu bulmalarını sağlayabilmektir." dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise festivalin ülkenin dışarıya açılmasının en önemli noktalarından biri olduğunu söyledi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise organizasyonun gençlerin kendilerini geliştirmesine çok büyük katkılar sunacağına inandığını dile getirerek, katılımcılara başarılar diledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünce de desteklenen festivalde, "Ulusal Kurmaca", "Ulusal Belgesel", "Uluslararası Kurmaca" ve "Uluslararası Belgesel" kategorilerinde yarışacak filmlerden başarılı olanlar için toplam 30 bin lira ödül verilecek.

Festivalin ödül töreni 18 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Programa İl Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın, MHP Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı da katıldı.

İnönü Üniversitesi 14. Uluslararası Kısa Film Festivali başladı
İnönü Üniversitesi 14. Uluslararası Kısa Film Festivali başladı
İnönü Üniversitesi 14. Uluslararası Kısa Film Festivali başladı
İnönü Üniversitesi 14. Uluslararası Kısa Film Festivali başladı
İnönü Üniversitesi 14. Uluslararası Kısa Film Festivali başladı

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İnönü Üniversitesi, Film Festivali, Kızılay, Film, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat İnönü Üniversitesi 14. Uluslararası Kısa Film Festivali başladı - Son Dakika


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