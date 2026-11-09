Inside Out sergisi, Bozatlı'nın 46 yıllık birikimini 10 Kasım'da CerModern'de sunacak - Son Dakika
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Inside Out sergisi, Bozatlı'nın 46 yıllık birikimini 10 Kasım'da CerModern'de sunacak

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Ressam ve heykeltıraş Şinasi Bozatlı'nın yeni eserleriyle 46 yıllık birikimini buluşturan Inside Out sergisi, 10 Kasım-20 Aralık'ta CerModern'de ziyaret edilebilecek. Sergi, sanatseverlere Anadolu, Akdeniz, Afrika, Karayipler'in kültürel izleri soyut dışavurumcu anlatımla sunacak.

Ressam ve heykeltıraş Şinasi Bozatlı'nın resim ve heykellerinden oluşan "Inside Out" sergisi, 10 Kasım'da CerModern'de sanatseverlerle buluşacak.

CerModern'den yapılan açıklamaya göre, çağdaş sanatın uluslararası alanda tanınan isimlerinden Bozatlı'nın sergisi, sanatçının yeni eserlerini ve 46 yıllık sanatsal birikimini bir araya getiriyor.

Sanatçının eserlerinde Anadolu'nun Hitit uygarlığından Akdeniz'e, Afrika'dan Karayipler'e uzanan farklı coğrafyaların kültürel izleri, soyut dışavurumcu anlatımla ele alınıyor.

Bozatlı'nın çalışmalarında, mavi renk, deniz ve gökyüzü imgeleri öne çıkarken Venedik, New York ve İstanbul gibi kentlerin siluetleri, limanlar ve gemiler de eserlerinde yer buluyor.

Eserleri Avusturya Merkez Bankası ve Wien Museum'un yanı sıra çeşitli müzelerde, kamu ve özel koleksiyonlarda bulunan Bozatlı'nın "Inside Out" seçkisi, 10 Kasım-20 Aralık tarihleri arasında CerModern'de sergilenecek.

Kaynak: AA
Kültür SanatKarayipler10 KasımAkdenizAfrikaAralıkRessamSon Dakika

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SON DAKİKA: Inside Out sergisi, Bozatlı'nın 46 yıllık birikimini 10 Kasım'da CerModern'de sunacak - Son Dakika
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