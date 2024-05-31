İranlı mezun Pegah Agha Mohammadi'nin 'Kadın ve Arketipler' sergisi - Son Dakika
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Kültür Sanat

İranlı mezun Pegah Agha Mohammadi'nin 'Kadın ve Arketipler' sergisi

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AKDENİZ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü'nden mezun olan İranlı Pegah Agha Mohammadi, 'Kadın ve Arketipler' temalı sergi açtı. Sergide, İranlı kadınların yaşadığı sorunlar anlatılıyor. Sergide Türkiye'nin ilk kadın pilotu Sabiha Gökçen'in heykeli de bulunuyor.

31.05.2024 13:05
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AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü'nden bu yıl mezun olan İranlı Pegah Agha Mohammadi, bitirme tezi olarak dokuz heykelden oluşan ve İranlı kadınların yaşadığı sorunların da anlatıldığı 'Kadın ve Arketipler' temalı sergi açtı.

İran'da daha önce resim ve elektrik mühendisliği bölümleri okuyan, 17 yıla yakın ressam ve elektrik mühendisi olarak çalıştığını anlatan Pegah Agha Mohammadi, dört yıl önce Antalya'ya gelip, Güzel Sanatlar Fakültesi heykel bölümüne girdiğini söyledi. Bu yıl mezuniyeti dolayısıyla açtığı sergide 'Kadın ve Arketipler' temasını seçtiğini belirten Agha Mohammadi, "Bu sergi konusu kadın ve arketipler. Aslında Carl Gustav Jung felsefesini göstermeye, mitolojiyle ilişkisini göstermeye çalıştım. Aslında bu tanrıçaları göstermeye çalıştım, arketipleri. Her kadının içinde bu tanrıçalar var. Onları yaşıyor, farklı şekillerde" dedi.

Arketiplerin hepsinin kadın olduğunu dile getiren Agha Mohammadi, "Bir Artemis arketipidir. Ben Artemis arketipini göstermek için İran'daki kadınlar yeni olaylar zaten geçirdik, eşarpla ilgili ve ve daha özgür olmak istediler. Bir heykelin ismi 'Kadın Yaşam Özgürlük', bu bahaneyle onları da göstermeye çalıştım. Bir diğer heykelin ismi 'Artemis' ve İran'daki kadınların meydana çıkmasını konu ediyor. Artemis, av tanrıçasıdır. Cesur, özgür, bağımsız bir tanrıça, kişisel hedeflerine ulaşıyor. Genellikle Artemis'in iç görüntüsü, bir kadını, kadın hakları mücadelesi için örgütlere yönlendirir" dedi.

Dokuz eserin bulunduğu sergide Türkiye'nin ilk kadın pilotu Sabiha Gökçen'in de heykeli bulunuyor. Heykeller arasında Afrodit, Demeter, Hera, Atena, Hestia ile İranlı kadın şair Fürüğ Farruhzad'ın heykelleri yer alıyor. Sergi Mimarlar Odası Antalya Şubesi'nin galeri salonunda 1 hafta boyunca açık olacak.

İranlı mezun Pegah Agha Mohammadi\'nin \'Kadın ve Arketipler\' sergisi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat İranlı mezun Pegah Agha Mohammadi'nin 'Kadın ve Arketipler' sergisi - Son Dakika

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