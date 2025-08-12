İsmail Taşgeldi Ödülleri Topluyor - Son Dakika
İsmail Taşgeldi Ödülleri Topluyor

İsmail Taşgeldi Ödülleri Topluyor
12.08.2025 12:30
Kayserili yönetmen İsmail Taşgeldi, 'Son Rüzgar' filmiyle 11 uluslararası ödül kazandı.

KAYSERİ'de yaşayan fotoğraf sanatçısı ve film yönetmeni İsmail Taşgeldi (40), Tomarza ilçesinde çekimi yapılan yaklaşık 20 dakikalık ilk kısa filmi 'Son Rüzgar' ile uluslararası 11 festivalde ödül aldı. Los Angeles, Berlin, Londra, Toronto ve Milano gibi şehirlerden ödülle dönen Taşgeldi, "Filmimiz 30'un üzerinde festivalde yayınlandı. Binlerce insan izledi. Kayseri'yi, Tomarza'yı, Develi'yi, buranın coğrafyasını, insanını, hikayesini gördüler. Dünyanın birçok yerinden bu konuda mesajlar da aldım" dedi.

Tomarza ilçesinde doğup büyüyen İsmail Taşgeldi, ailesiyle 12 yaşında şehir merkezine göç etti. Taşgeldi, doğup büyüdüğü coğrafyanın etkisiyle bozkır fotoğraflarına ilgi duydu. Erciyes Üniversitesi Makina Bölümü ve Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Taşgeldi, birçok yeri gezerek fotoğraflamaya başladı. Fotoğraflarında daha çok yaşanmışlıkları, duygulu anları tercih eden ve iyi bir sinema izleyicisi olan Taşgeldi, zamanla kısa film çekmeye karar verdi. Kendisine bir ekip oluşturan Taşgeldi, doğduğu ilçede ilk kısa filmi olan 'Son Rüzgar'ı çekti. 2024 yılının Ekim ayında yayınlanan yaklaşık 20 dakikalık film, Los Angeles Film Festivali'nde 'En İyi İlk Yönetmen', Berlin Film Festivali'nde 'Seyirci Özel' ve 'En İyi Sanat Yönetmeni', Londra Film Festivali'nde 'En Anlatı ve En İyi Görüntü Yönetmeni, Toronto Film Festivali'nde 'Seyirci Özel', Milano Film Festivali'nde 'Mansiyon' ve 'Anatolia Film Festivali'nde 4 uluslararası ödül aldı. Toplamda 11 ödül alan Taşgeldi, yeni çekeceği filmi için hazırlıklarını sürdürüyor.

'İZLEYENLERİN KENDİNİ VE BAŞROLÜ SORGULADIĞI BİR FİLM'

Süreci anlatan Taşgeldi, "Kayseri'de 'Son Rüzgar' adında bir film çektik. Filmimiz, 'festival filmi' mantığıyla çekildi. Kavramsal bir film. İzleyenlerin kendini ve başrolü sorguladığı bir film. Filmimiz 11 uluslararası ödül alarak bizi mutlu etti. Los Angeles'ta 'En İyi İlk Yönetmen' ödülünü, Berlin'de 'Seyirci Özel' ödülünü, Londra'da 'En İyi Sanat Yönetmeni', 'En İyi Görüntü Yönetmeni' ödüllerini aldı. Toronto ve Milano'dan ödülle döndü. Tabii bu bizi çok mutlu etti. Bundan sonraki projelerimiz içinde bizi motive etti. Bu konuda da birçok uluslararası festivalden bir sonraki projemiz için çağrı aldık. Bunun üzerine yeni filmimiz 'En Güzel Günüm' çalışmalarını yapıyoruz. Az kaldı. İnşallah o da beklediğimiz başarıyı sağlayacak hem şehrimize hem ülkemize güzel bir reklam olmasını umut ediyoruz" diye konuştu.

'GERÇEK HAYATA YAKIN BİR ŞEKİLDE KURMACA OLARAK SENARYOLAŞTIRDIK'

Filmin içeriğinden bahseden Taşgeldi, "Son Rüzgar ilk filmimiz. Tomarza'da yaşayan yetimhanede büyümüş, sonra Tomarza'ya yerleşmiş, bir insanın kendini sorgulaması, hayatı sorgulaması, kendini topluma kabul ettirme çabası, toplumunda yalnız yaşayan bir insanı kendi içerisine almama sancısını yansıttık sinemaya. İlk filmimizi gerçek hayata yakın bir şekilde Tomarza'da yaşayan birinin üzerinden kurmaca olarak senaryolaştırdık. Güzel bir konuydu. Bu konunun Kayseri'nin güzel görsel Bozkır'ın birleşmesiyle daha güzel bir sonuç ortaya çıkaracağını düşündük ve film çekmeye karar verdik. Bu şekilde çıktı" ifadelerini kullandı.

'BURANIN COĞRAFYASINI, İNSANINI, HİKAYESİNİ GÖRDÜLER'

İlk filmi 'Son Rüzgar'ın uluslararası alanda başarılı olmasının ardından, yeni filmi için Avrupa'daki birçok festivalin kendilerine davet gönderdiğini aktaran Taşgeldi, "Yeni filminizi festivalimizde görmek istiyoruz' dediler. Bunun üzerine zaten biz yeni filmimizin çekimlerine başlamıştık. Bu festivaller de çok önemli festivaller. Yeni filmimizi de ona göre hazırlıyoruz zaten. Tabii ki ilk filmimize göre daha tecrübeli olduğumuz anlar oldu. Buradaki amacımız davet edildiğimiz festivallerden daha güzel başarılar elde ederek şehrimizi, ülkemizi temsil etmek. Filmimiz 30'un üzerinde festivalde yayınlandı. Binlerce insan izledi. Kayseri'yi, Tomarza'yı, Develi'yi, buranın coğrafyasını, insanını, hikayesini gördüler. Dünyanın birçok yerinden bu konuda mesajlar da aldım. Bunun devamı için şehrimizde bu tip çalışmaların, bu tip sanatsal projelerin devam etmesi gerekiyor. Biz sadece sosyal medya üzerinden tanıtım değil ama sanatsal filmlerimiz, fotoğraflarımız üzerinden de şehrimizi tanıtmamız gerektiğini düşünüyorum. Ben de 'Son Rüzgar'ın bu anlamda iyi bir başarı sağladığını düşünüyorum şehrimizi temsil noktasında. İnşallah yeni filmimizde de daha iyi yerlerde şehrimizi, ülkemizi temsil edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Festival, Tomarza, Kayseri, Magazin, Kültür, Sanat, Dünya, Son Dakika

