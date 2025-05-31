Isparta Gül Festivali'nde Coşkulu Hasat Etkinlikleri - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Isparta Gül Festivali'nde Coşkulu Hasat Etkinlikleri

31.05.2025 19:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'da düzenlenen Uluslararası Gül Festivali kapsamında Güneykent Beldesi'nde gül hasadı yapıldı. Yerli ve yabancı misafirler gül tarlalarında gül toplayarak bu eşsiz deneyimin tadını çıkardı. Festival, halk oyunları gösterileri ile renklendi.

Isparta'da gül hasadı, festival coşkusunu doruklara taşıdı

Gülün yolculuğunu bizzat yerinde deneyimlediler

ISPARTA - Uluslararası Isparta Gül Festivalinin ikinci gününde Güneykent Beldesi'nde gül hasadı yapıldı, festivale katılan yerli ve yabancı misafirler gül bahçelerinde gül topladı. Halk oyunları ekipleri de gül fabrikasında yöresel oyunlarını sergilediler.

Uluslararası Isparta Gül Festivali, etkinliklerle dolu dolu geçiyor. Festivalin ilk günkü etkinliklerinin ardından ikinci gününde sabah erken saatlerde Güneykent Beldesi'nde gül hasadı gerçekleştirildi. Gül hasadı yurtiçi ve yurtdışından gelen misafirlerin katılımıyla renk kazandı. Misafirler, gül tarlalarında gül toplama deneyimi yaşadılar, gülün yolculuğuna tanıklık ettiler.

Gaziler de gül topladı

Gül tarlalarında gül toplayan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk, Uluslararası Isparta Gül Festivaline ilk kez katıldığını söyledi. Türkiye'nin her şehrinin farklı özellikleri bulunduğunu dile getiren Yumuk, Isparta'nın gülüyle ülkeye ayrı bir güzellik kattığını belirtti. Yumuk, "Gül festivaline bu sene biz de katıldık. Çok güzel bir etkinlik. Isparta'da olmaktan mutluluk duyuyoruz. Emeği geçen başta belediye başkanımız ve valimiz olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Vatandaşlardan festivale tam not

Vatandaşlar da festivalin çok güzel geçtiğini belirterek, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür ettiler. Vatandaşlar, "Çok kapsamlı bir program hazırlanmış, gül bahçelerinde gül toplamaktan çok memnun olduk. Güllere bayıldık" ifadelerinde bulundular.

KKTC halk oyunları ekibi de hasattaydı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen halk oyunları ekibi de gül hasadına katıldı, gül bahçelerinde gül topladı. Ekip üyeleri festivalin çok güzel geçtiğini belirterek, ilgiden memnun olduklarını söylediler.

Gül fabrikasında kültür şöleni

Daha sonra gül fabrikasında Gaziantep, Ankara, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Romanya, Kosova, Bulgaristan ve Silifke'den gelen halk oyunları ekipleri yöresel oyunlarını sergilediler. Güneykent Beldesindeki programa Isparta Belediyesi başkan yardımcıları, belediye meclisi üyeleri de eşlik etti.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Güneykent, Etkinlik, Festival, Isparta, Kültür, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Isparta Gül Festivali'nde Coşkulu Hasat Etkinlikleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’de yeni banka kuruluyor Çalışmalar başladı Türkiye'de yeni banka kuruluyor! Çalışmalar başladı
TIR’a arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü TIR'a arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü
İBB’ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30’u yakalandı İBB'ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu! 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30'u yakalandı
Dicle Nehri kenarına ekilen 100 milyon TL değerinde kenevir imha edildi Dicle Nehri kenarına ekilen 100 milyon TL değerinde kenevir imha edildi
İBB’ye 5. dalga operasyonunda 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor İşte 4 soruşturmanın detayları İBB'ye 5. dalga operasyonunda 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor? İşte 4 soruşturmanın detayları
Danla Bilic’e kabusu yaşatan eski sevgili, şimdi de ölümle tehdit ediyor Danla Bilic'e kabusu yaşatan eski sevgili, şimdi de ölümle tehdit ediyor!
Yeni İBB operasyonundan ilk görüntüler Kasadan balya balya dolar çıktı Yeni İBB operasyonundan ilk görüntüler! Kasadan balya balya dolar çıktı
Survivor’da yasak aşk skandalı Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi Survivor'da yasak aşk skandalı! Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi
Belediyelere operasyonun dikkat çeken ismi Hasan Akgün 25 yıldır aynı ilçeyi yönetiyor Belediyelere operasyonun dikkat çeken ismi Hasan Akgün! 25 yıldır aynı ilçeyi yönetiyor
Emeklilerin heyecanla beklediği ödemeler başladı Emeklilerin heyecanla beklediği ödemeler başladı
Herkes risk altında Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz Herkes risk altında! Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz

15:13
Ukrayna, nükleer taşıyabilen 40’dan fazla Rus uçağını dronlarla imha etti
Ukrayna, nükleer taşıyabilen 40'dan fazla Rus uçağını dronlarla imha etti
15:09
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi “Terörsüz Türkiye“ ana gündemiyle toplanıyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi "Terörsüz Türkiye" ana gündemiyle toplanıyor
14:51
Özel’den Kılıçdaroğlu’nun kurultay iddialarıyla ilgili sözlerine yanıt
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun kurultay iddialarıyla ilgili sözlerine yanıt
14:44
Güneş’te 8,2’lik dev patlama İstanbul’da kuzey ışıkları görülebilir
Güneş'te 8,2'lik dev patlama! İstanbul'da kuzey ışıkları görülebilir
13:10
8 bin liraya banka hesabını kiralayan genç kabusu yaşadı
8 bin liraya banka hesabını kiralayan genç kabusu yaşadı
10:42
Yüzde 200 artırılacak İşte Okan Buruk’un yeni maaşı
Yüzde 200 artırılacak! İşte Okan Buruk'un yeni maaşı
10:37
Marmaray sapığı Yaptığı rezilliği diğer yolcular fark etti
Marmaray sapığı! Yaptığı rezilliği diğer yolcular fark etti
10:31
Ümit Milli Takım’ın yeni teknik direktörü Egemen Korkmaz oldu
Ümit Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Egemen Korkmaz oldu
10:28
İstanbul’da saat 15.00’ten itibaren bazı metro istasyonları kapatılacak
İstanbul'da saat 15.00'ten itibaren bazı metro istasyonları kapatılacak
10:26
İBB’ye yönelik 5. dalga operasyonunun ardından CHP olağanüstü toplanıyor
İBB'ye yönelik 5. dalga operasyonunun ardından CHP olağanüstü toplanıyor
10:08
Burak Yılmaz kendi taraftarıyla tartıştı
Burak Yılmaz kendi taraftarıyla tartıştı
09:58
Çocuklarının önünde dövülen babaya Sedat Peker de duyarsız kalamadı
Çocuklarının önünde dövülen babaya Sedat Peker de duyarsız kalamadı
09:40
Çağla Şıkel’den çarpıcı itiraf: Çok Şiddet Gördüm
Çağla Şıkel'den çarpıcı itiraf: Çok Şiddet Gördüm
09:39
Bakan Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 7 suçluyu daha Türkiye’ye getirdik
Bakan Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 7 suçluyu daha Türkiye'ye getirdik
09:31
Herkes risk altında Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz
Herkes risk altında! Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2025 16:17:17. #7.13#
SON DAKİKA: Isparta Gül Festivali'nde Coşkulu Hasat Etkinlikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.