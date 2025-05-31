Isparta Gül Festivali'nde Coşkulu Hasat Etkinlikleri

Isparta'da gül hasadı, festival coşkusunu doruklara taşıdı

Gülün yolculuğunu bizzat yerinde deneyimlediler

ISPARTA - Uluslararası Isparta Gül Festivalinin ikinci gününde Güneykent Beldesi'nde gül hasadı yapıldı, festivale katılan yerli ve yabancı misafirler gül bahçelerinde gül topladı. Halk oyunları ekipleri de gül fabrikasında yöresel oyunlarını sergilediler.

Uluslararası Isparta Gül Festivali, etkinliklerle dolu dolu geçiyor. Festivalin ilk günkü etkinliklerinin ardından ikinci gününde sabah erken saatlerde Güneykent Beldesi'nde gül hasadı gerçekleştirildi. Gül hasadı yurtiçi ve yurtdışından gelen misafirlerin katılımıyla renk kazandı. Misafirler, gül tarlalarında gül toplama deneyimi yaşadılar, gülün yolculuğuna tanıklık ettiler.

Gaziler de gül topladı

Gül tarlalarında gül toplayan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk, Uluslararası Isparta Gül Festivaline ilk kez katıldığını söyledi. Türkiye'nin her şehrinin farklı özellikleri bulunduğunu dile getiren Yumuk, Isparta'nın gülüyle ülkeye ayrı bir güzellik kattığını belirtti. Yumuk, "Gül festivaline bu sene biz de katıldık. Çok güzel bir etkinlik. Isparta'da olmaktan mutluluk duyuyoruz. Emeği geçen başta belediye başkanımız ve valimiz olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Vatandaşlardan festivale tam not

Vatandaşlar da festivalin çok güzel geçtiğini belirterek, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür ettiler. Vatandaşlar, "Çok kapsamlı bir program hazırlanmış, gül bahçelerinde gül toplamaktan çok memnun olduk. Güllere bayıldık" ifadelerinde bulundular.

KKTC halk oyunları ekibi de hasattaydı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen halk oyunları ekibi de gül hasadına katıldı, gül bahçelerinde gül topladı. Ekip üyeleri festivalin çok güzel geçtiğini belirterek, ilgiden memnun olduklarını söylediler.

Gül fabrikasında kültür şöleni

Daha sonra gül fabrikasında Gaziantep, Ankara, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Romanya, Kosova, Bulgaristan ve Silifke'den gelen halk oyunları ekipleri yöresel oyunlarını sergilediler. Güneykent Beldesindeki programa Isparta Belediyesi başkan yardımcıları, belediye meclisi üyeleri de eşlik etti.