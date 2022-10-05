İstanbul'da 30 yıllık yöneticiliğin ardından doğal yaşam için Bilecik'e yerleşti - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da 30 yıllık yöneticiliğin ardından doğal yaşam için Bilecik'e yerleşti

05.10.2022 11:12

İstanbul'da 30 yıl yöneticilik yapan Mehmet Aksoy, doğal bir yaşam için Bilecik'e yerleşmeyi seçti.

İstanbul'da 30 yıl yöneticilik yapan Mehmet Aksoy, doğal bir yaşam için Bilecik'e yerleşmeyi seçti.

Doğa sporlarına çocukluğundan bu yana ilgi duyan ve dağcılıkla uğraşan 56 yaşındaki Aksoy, otomotiv sektöründeki yöneticilik kariyerinin ardından tabiatla iç içe olmak için arayışa girdi.

İnhisar ilçesine bağlı Harmanköy'de yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki Harmankaya Kanyonu'nun dibinde arazi satın alıp çiftlik evi inşa ettiren Aksoy, tek başına hem doğal ürün yetiştiriyor hem de arıcılık yapıyor. İstanbul'da yaşayan ailesi bazı hafta sonlarında Aksoy'un yanına geliyor.

Mehmet Aksoy, AA muhabirine, harika bir doğanın ve tarıma elverişli toprakların bulunduğu kanyon bölgesinde adeta gözlerinin içinin güldüğünü söyledi.

Bölgenin dağcılık sporuna uygun olduğunu belirten Aksoy, "Ben dağcıyım. Doğa sporlarını çok seviyorum. Doğa sporlarını yapabileceğim ve mutlu olabileceğim hayat ararken burayı tesadüfen buldum ve buraya yerleşme kararı aldım." diye konuştu.

Harmanköy'ün sadece kanyondan ibaret olmadığını kaydeden Aksoy, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in silah arkadaşı Abdullah Mihal Gazi'nin türbesinin de bu köyde bulunduğunu dile getirdi.

Türkiye'de 600 metre rakımda çok az dağ bulunduğunu ifade eden Aksoy, "Burası dağcılar için bir cennet yer." dedi.

"Büyükşehirlerde sadece barınıyoruz, burada yaşıyoruz"

Aksoy, sabahları ilk iş olarak çevredeki sahipsiz hayvanları beslediğini, bahçesindeki günlük işleri yaptığını anlattı

Üzüm, ceviz, zeytin üretimi ve arıcılıkla uğraştığını, ihtiyacı olan sebze ve meyveleri yetiştirdiğini anlatan Aksoy, şöyle konuştu:

"Burada çok mutluyum. İnsan dört duvar arasında sefer tası gibi apartmanlarda yaşamak için yaratılmış bir canlı değil. Doğayla iç içe barışık yaşadığınız zaman daha anlamlı oluyor. Ben burada mevsimleri hissediyorum. Çiçeklerin açmasını, yaprakların büyümesi sürecini yaşıyorum. Yazın ve kışın gelmesini burada yaşayarak görüyorum. İstanbul'da yöneticilik yaptığım dönemde masamda bunların hiçbirini hissedemiyordum. Bu yaşıma kadar yaşadığımın bile farkında değildim. Büyükşehirlerde sadece barınıyoruz, burada yaşıyoruz. Dünyada bulacağınız en güzel şey doğada yaşamak. Tabiat parkının dibinde yaşamak daha güzel. Dünyada sayılı bir kanyon Harmankaya. Burada yaşamak mutluluk veriyor insana."

Harmanköy Muhtarı Metin Doruk da köyün doğal güzellikleriyle yurt içi ve yurt dışından çok sayıda ziyaretçiyi ağırladığını dile getirdi.

Aksoy'u sık sık ziyaret ettiğini anlatan Doruk, "Mehmet Bey köyümüzü seçti, iyi de yaptı. Çünkü bu bölgede bulabileceği en elverişli ve bereketli toprağı seçti. O artık bizden biri. Onun gibi köyümüze büyükşehirlerden gelip yerleşenler oldu. Kanyonu ve doğal güzellikleriyle muhteşem manzarası olan köyümüze herkesi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Bilecik spor haberleri: Bilecik 1969 Spor Kulübü 3 puanı 3 golle aldı Bilecik spor haberleri: Bilecik 1969 Spor Kulübü 3 puanı 3 golle aldı 90+7'de saha içi bir anda karıştı 90+7'de saha içi bir anda karıştı
Kaynak: AA

Mehmet Aksoy, Harmankaya, İstanbul, Bilecik, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat İstanbul'da 30 yıllık yöneticiliğin ardından doğal yaşam için Bilecik'e yerleşti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:52 İstanbul Güngören'de zabıta ekibi, seyyar satıcıya ailesinin gözü önünde tokat attı! O anlar kameralara yansıdı
12:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başörtüsü çıkışı ve kanun teklifiyle yankı uyandıran Kılıçdaroğlu'na tepki: Adam gibi dürüst ol, istismar siyaseti yapma
12:22 Arka Sokaklar dizisiyle hafızalara kazınan Uğur Pektaş, ,6,5 yıl sonra ekranlara geri dönüyor
12:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefetin seçim öncesi söyledikleriyle seçim sonrasında yaptıkları arasındaki uçurumu belediyelerde gördük
11:58 Yalova'da zabıta ekiplerinden dilencilere operasyon! Üzerinden 12 bin lira çıkan dilenci herkesi şaşırttı
11:54 Bakan Fatih Dönmez'den 'bor' açıklaması: Daha çok komplo teorilerine ve şehir efsanelerine konu oldu
11:45 4 ay önce ikinci bebeğini kucağına alan Sinem Kobal, son halini takipçileriyle paylaştı
11:38 Yüksek kiralar elde etmek isteyen fırsatçıların kiracılardan maaş bordrosu ve kredi notu istemesi tepki çekti
11:40 Yoğun bakımda yatan yaşlı kadına işkence! Görüntülere tepki yağdı
11:06 Mersin'de görevli mühendisi taciz eden kadın şube müdürünün 5 yıl hapsi isteniyor! "Çok fazla cinsel tecrübem var" sözleriyle yaklaştığı iddia edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2022 13:31:59. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da 30 yıllık yöneticiliğin ardından doğal yaşam için Bilecik'e yerleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement