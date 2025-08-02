İstanbul Festivali, 4. Kez Kapılarını Açtı

Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi tarafından bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen, Türkiye'nin erişimi en yüksek organizasyonu İstanbul Festivali, 1 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı'da başladı. Festivalin açılış konseri Manifest grubuyla gerçekleşti.

Manifest'ten Muhteşem Açılış ve Seyirci Rekoru

Kısa sürede Türkiye'de büyük bir hayran kitlesi edinen kız grubu Manifest, festivalin ilk gecesinde sahneye çıktı. Aynı adı taşıyan "Manifest" albümleriyle başarı yakalayan grup, Festival Park Yenikapı'da izleyici rekoru kırdı. Esin, Lidya, Mina, Sueda, Hilal ve Zeynep'ten oluşan grup, 100 kişilik bando ve dansçı ekibiyle sahnede adeta bir karnaval havası estirdi. Stilleri ve milyonların diline dolanan şarkılarıyla büyük beğeni toplayan Manifest, "Zamansızdık", "Arıyo", "Snap", "Yaşanacaksa" gibi hit parçalarını on binlerle birlikte seslendirdi. Yaklaşık iki saat sahnede kalan grup, enerjik performanslarıyla geceye damga vurdu.

DJ Diesel'dan Dev Parti

Basketbolun efsanevi ismi, 4 kez NBA şampiyonu ve Hall of Fame üyesi Shaquille O'Neal, "DJ Diesel" kimliğiyle İstanbul Festivali'nde sahne aldı. TemaCC iş birliğiyle düzenlenen konser, yüksek enerjili setiyle on binlerce müzikseveri coşturdu. DJ Diesel'in performansı, etkinlik alanını dev bir partiye dönüştürdü. Gecenin sürprizi ise, DJ Diesel'in Manifest üyeleriyle birlikte sahne alması oldu.

EDM dünyasının en büyük isimlerinden biri haline gelen DJ Diesel, festivalde Riot Ten, NGHTMRE, Sullivan King gibi ses getiren setlerinden özel bir seçki sundu. Shaquille O'Neal, gecenin özel efektleri, görsel şovları ve DJ kabininden yayılan devasa enerjisiyle hayranlarına unutulmaz bir deneyim yaşattı.

Dopdolu Bir Festival





Festivalin ikinci günü sırasıyla Aleyna Tilki ve Edis konser verecek. Ardından 3 Ağustos'ta Emre Fel ve Melike Şahin konserleri gerçekleşecek. Dünya yıldızı Jennifer Lopez, 5 Ağustos akşamı İstanbul Festivali'nde muhteşem bir performans sunacak. Devamında 6 Ağustos'ta Dedublüman ve Emir Can İğrek, 7 Ağustos'ta Adamlar ve maNga, 8 Ağustos'ta Dolu Kadehi Ters Tut ve Duman, 9 Ağustos'ta Madrigal ve Mor ve Ötesi, 10 Ağustos'ta Buray ve Gülşen sahne alacak. Tarihler 12 Ağustos'u gösterdiğinde, MÜYORBİR 25. Kuruluş Yıldönümü adına Cem Adrian, Gökhan Türkmen, Hande Yener, Kubat, Melek Mosso ve Nükhet Duru, ardı ardına sahne alarak "Rüya Gibi Bir Gece" yaşatacak. İstanbul Festivali, 13 Ağustos'ta Motive ve Mela Bedel ile ardından Sertab Erener, 14 Ağustos'ta Simge Sağın ve Mabel Matiz, 15 Ağustos'ta Ati242 ve Sagopa Kajmer, 16 Ağustos'ta da Semicenk ve Yıldız Tilbe konserleri ile devam edecek. Festivalin son günü 17 Ağustos'ta Ebo Show, Poizi, Çakal ve Blok3 sahne alacak.

Festival programında müzik dışında da çok sayıda etkinlik bulunuyor. FIBA standartlarında 3x3 basketbol ve espor turnuvaları, RopeLand, dikey rüzgâr tüneli ve lunapark gibi eğlence ve marka deneyim alanlarıyla İstanbul Festivali, gün boyu sürecek çok yönlü bir eğlence sunacak.

Festival Alanına Kolay Ulaşım

İstanbul Festivali kapsamında, Festival Park Yenikapı'dan 00.01 ve 00.30 kalkışlı Pendik varışlı ilave Marmaray trenleri çalışırken M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Samandıra, M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi Hisarüstü, M7 Yıldız-Mahmutbey ve M8 Bostancı-Parseller metro hatlarında seferler, 00.30'a kadar uzatıldı. M4, M5 ve M8 hatlarındaki seferler ise Marmaray'ın son seferini karşılayacak şekilde hareket ediyor.

Focus İstanbul Hakkında

Focus İstanbul yurt içinde ve yurt dışında fuarcılık, kongre yönetimi ve etkinlik sektörlerinde, Türkiye ve dünya çapında konsepti itibariyle ilk ve tek olma niteliği taşıyan gıda, medya, yapı, otomotiv, tarım ve bilişim sektörleri başta olmak üzere 2000'in üzerinde projeyi hayata geçirmiştir. 30 yılı aşkın tecrübesi ve heyecanını, özümüzdeki birleştiricilikle kurguladığı İstanbul Festivali ile de kültür, sanat, espor, gastronomi ve eğlenceyi, farklı zevklere ve yaş gruplarına hitap eden bir çerçevede, erişilebilir fiyatlarla bir arada sunmaktadır.