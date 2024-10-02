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Kültür Sanat

İstanbul Photo Festivali 2023 Başladı

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Beyoğlu Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen İstanbul Photo Festivali, tarihi Terra Santa Manastırı'nda 1-20 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festivalde birçok sergi, workshop ve söyleşi yer alacak.

02.10.2024 07:25  Güncelleme: 07:30
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İstanbul Photo Festivali başladı

İSTANBUL - Beyoğlu Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen İstanbul Photo Festivali, tarihi Terra Santa Manastırı'nda başladı.

FOTON Derneği tarafından her yıl Ekim ayında düzenlenen İstanbul Photo Festivali'nin 3'üncüsü, Beyoğlu Belediyesi'nin ev sahipliğinde tarihi Terra Santa Manastır'ında başladı. 1-20 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek olan festival, Terra Santa Manastırı, Bilim Beyoğlu, Galata Kulesi, Ara Cafe, Atlas Sineması gibi mekanlarda düzenlenecek. İstanbul Photo Festival 2024 boyunca, İstanbul'un farklı mekanlarında belgesel, sokak ve mimari fotoğrafçılık gibi farklı temalara odaklanan sergiler düzenlenecek. Türk fotoğrafının önde gelen isimlerinden, hayatta olan ve aramızdan ayrılan 23 fotoğraf sanatçısının birer fotoğrafıyla oluşturulan karma siyah-beyaz İstanbul fotoğrafları sergisi, 1953-2014 yılları arasında üretilmiş farklı dönemlere ait çalışmalarla dünün İstanbul'una siyah-beyaz bir bakış sunacak.

FOTON Derneği başkan yardımcısı Alper Koç, "Festivalimiz Beyoğlu Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. Bu sene üçüncüsünü yapıyoruz FOTON derneği olarak. Festival içerisinde onlarca konuşmacı var. Söyleşiler, paneller, zirveler, workshoplar, master class bile var. Dört tane sergimiz var. Bir sergi tamamen yabancılardan oluşuyor. On beş kişilik bir jürinin açmış olduğu street fotoğraf sergimiz var. Türkiye'nin usta fotoğrafçılarının gözünden siyah beyaz sergimiz var. Olağanüstü sergi. Terra Santa'da 1 ve 20 Ekim tarihleri arasında dört sergimizi de görebilirsiniz. Aynı zamanda festival boyunca bütün gerçekleştirdiğimiz etkinlikler yine Beyoğlu Belediyesi'ne bağlı Şişhane metrosunun oradaki Bilim Beyoğlu'nda gerçekleşecek. Bütün etkinliklerimiz ücretsiz ve kontenjanlı. Fotoğrafçılıkla alakalı herkesin rahatlıkla dahil olup sanatın kalbinin attığı Beyoğlu'na buluşmasını bekliyoruz. Gençlere yönelik tabii ki etkinliklerimiz çok sayıda. Ancak her yaştan fotoğrafçı hatta cep telefonuyla fotoğraf çeken insanların burada dahil olmaları daha çok tercihimiz olabilir. Sınırlı sayıda kontenjanlı etkinliklerimiz var. Çok çeşitli workshoplarımız ve sokak workshopları var. Daha önceden hiçbir şekilde profesyonel anlamda fotoğraf çekmemiş olan insanlar bile bu festivalden ücretsiz etkinlikler olarak faydalanabilir. Daha sonradan da derneğimizin gerçekleştirdiği yıl boyunca birçok faaliyetimiz var. Bunlardan da dahil olabilir. Bütün faaliyetlerimiz sonuç olarak biz bir fotoğraf derneği olduğumuz için başkanımız Coşkun Aral önderliğinde fotoğrafa odaklı hem gençlere hem yaşlılara hem bu işi profesyonel olarak yapanlara yönelik çeşitli seviyelerde etkinlikler düzenliyoruz" dedi.

İstanbul Photo Festivali 2023 Başladı
Kaynak: İHA

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