İstinye Fest\'26 Öğrencileri Buluşturdu

İstinye Üniversitesi tarafından bu yıl düzenlenen 'İstinye Fest'26', öğrencileri gün boyu süren etkinliklerde bir araya getirdi. İstanbul'daki Vadi Ana Kampüs'te gerçekleştirilen festival kapsamında müzik performansları, dans gösterileri, oyun alanları ve çeşitli öğrenci etkinlikleri düzenlendi. Festivalin akşam bölümünde ise Fatma Turgut sahne aldı. Sabah saatlerinde başlayan etkinliklerde öğrenciler kampüs alanında kurulan aktivitelerde vakit geçirirken, gün içerisinde ISU Dance Club gösterisi, öğrenci müzik gruplarının performansları ve DJ etkinlikleri gerçekleştirildi. Festival programında Grup SIS, Group Sold Out ve Felek Adamlar Tribute sahne alırken, gecenin kapanışı DJ Hakan Gencer performansıyla yapıldı.

'FİNALLERDEN ÖNCE BİZİ MOTİVE ETTİ'

İstinye Üniversitesi 2'nci sınıf İşletme öğrencisi İdil Sude Sustam, festivalin öğrenciler açısından motive edici olduğunu belirterek, "Çok güzel. Yine her yıl olduğu gibi okulumuz çok güzel bir festivale imza attı. Finallerden önce böyle güzel bir festivalde bulunmak bizi çok motive etti ve çok mutlu etti. Ayrıca Fatma Turgut gibi çok sevdiğimiz bir sanatçıyı ağırlamak da bizim için büyük bir mutluluk oldu. Böyle etkinlikler bence kesinlikle devam etmeli. Çünkü bizim için çok güzel bir motivasyon kaynağı oluyor. Aynı zamanda arkadaşlık kurabileceğimiz, sosyalleşebileceğimiz güzel bir ortam sağlıyor" dedi.

'ÜNİVERSİTE İLE ÖĞRENCİ ARASINDAKİ BAĞI GÜÇLENDİRİYOR'

İstinye Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 3'üncü sınıf öğrencisi İlayda Koçyiğit ise festival alanındaki etkinliklerin gün boyu sürdüğünü söyleyerek, "Çok renkli, çok eğlenceli. Herkes akşam konserini bekliyor ama sabahtan akşama kadar da çok güzel etkinliklerle dolu geçti. Üniversiteyle öğrenci arasındaki bağı kesinlikle güçlendiriyor. Biz sadece derslere girmek, sınavlara girmek için gelmiyoruz. Aynı zamanda eğlenmek, güzel vakit geçirmek için de buradayız. Bu da bence bir üniversite için çok büyük bir değer" diye konuştu.

'UZUN ZAMANDIR BU FESTİVALİ BEKLİYORDUK'

İstinye Üniversitesi Lojistik öğrencisi Eren Durmuş da etkinliğin öğrenciler için sosyal açıdan katkı sağladığını belirterek, "Festival çok güzel geçiyor. Arkadaşlarımızla birlikte çok eğleniyoruz. İstinye Üniversitesi gerçekten çok güzel bir ortam hazırlamış. Finallerden önce biraz kafa dağıtmamızı sağladı açıkçası. Uzun zamandır da bu festivali bekliyorduk. Şu an alanda bir sürü etkinlik var. Daha konser başlamadı ama şimdiden bayağı eğleniyoruz. Bu tarz etkinliklerin üniversite hayatına çok katkısı olduğunu düşünüyorum. Özellikle arkadaşlık kurmak ve sosyalleşmek açısından çok iyi oluyor. Gerçekten çok keyifli geçiyor" ifadelerini kullandı.