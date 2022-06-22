Avrupa'dan Asya 'ya 22 bin kilometre yürümeyi hedefleyen Cammarota, AA muhabirine, Marco Polo 'nun seyahat ettiği 15 ülke güzergahını takip ettiğini, günde 20 ila 30 kilometre yürüdüğünü söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Kültür Sanat › İtalya'dan Çin'e yürüyerek giden 73 yaşındaki Cammarota Sırbistan'a ulaştı - Son Dakika

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