İtalya'dan Çin'e yürüyerek giden 73 yaşındaki Cammarota Sırbistan'a ulaştı - Son Dakika
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İtalya'dan Çin'e yürüyerek giden 73 yaşındaki Cammarota Sırbistan'a ulaştı

22.06.2022 17:46

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Detaylar Vienna Cammarota'nın açıklaması NİŞ (AA) – İtalya'nın Venedik kentinden Çin'in başkenti Pekin'e yürüyerek giden 73 yaşındaki Vienna Cammarota Sırbistan'ın Niş kentine ulaştı.

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Detaylar

Vienna Cammarota'nın açıklaması NİŞ (AA) – İtalya'nın Venedik kentinden Çin'in başkenti Pekin'e yürüyerek giden 73 yaşındaki Vienna Cammarota Sırbistan'ın Niş kentine ulaştı.

Avrupa'dan Asya'ya 22 bin kilometre yürümeyi hedefleyen Cammarota, AA muhabirine, Marco Polo'nun seyahat ettiği 15 ülke güzergahını takip ettiğini, günde 20 ila 30 kilometre yürüdüğünü söyledi.

Yaşıtlarına hayallerini gerçekleştirmelerini tavsiye eden Cammarota, yaptığı yolculukla dikkatleri üzerine çekmesi sonucu barış elçisi ilan edildiğini belirtti.

Cammarota, bu yıl çıktığı yolculuğu 2025'te tamamlamayı hedeflediğini, Sırbistan'dan Bulgaristan'a devam edeceğini ifade etti.

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Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat İtalya'dan Çin'e yürüyerek giden 73 yaşındaki Cammarota Sırbistan'a ulaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İtalya'dan Çin'e yürüyerek giden 73 yaşındaki Cammarota Sırbistan'a ulaştı - Son Dakika
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