İzmir Büyükşehir Belediyesi, Aziz Vukolos Kilisesi'ndeki Organizasyon İçin Özür Diledi - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Aziz Vukolos Kilisesi'ndeki Organizasyon İçin Özür Diledi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Aziz Vukolos Kilisesi'ndeki Organizasyon İçin Özür Diledi

08.07.2023 19:27

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kültür merkezi olarak kullanılan Aziz Vukolos Kilisesi'nde gerçekleştirilen organizasyonun Rum Ortodoks Toplumu'nu incittiğini belirterek özür diledi. Belediye, kilisenin kültür sanat etkinlikleri için kullanıldığını ve organizasyonun belediyeyle ilgisinin olmadığını açıkladı. Ayrıca, yapılan organizasyonun kiralama şartlarına uymadığı için tutanak düzenlendiği ve şirketin teminatının iade edilmediği ifade edildi. Belediye, bundan sonra da kilisenin tarihi geçmişine saygı gösterilerek kullanılacağını vurguladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden, kültür merkezi olarak kullanılan Aziz Vukolos Kilisesi'nde 4 Haziran'da gerçekleştirilen organizasyona ilişkin, "Bizimle ilgisi olmayan organizasyonun Rum Ortodoks Toplumu'nu incitmesinden son derece üzgünüz." açıklamasında bulunuldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, belediyenin 2010 yıllında restore ederek kente kazandırdığı Aziz Vukolos Kilisesi Kültür Merkezi'nin kültür sanat, konser ve toplantı etkinliklerinde kullanıldığı bildirildi.

Merkezin ücretli veya ücretsiz şekilde etkinliklere tahsis edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bir ay önce kültür merkezinde özel bir şirketin 'Gençlik Festivali' adıyla, içki satışı yapılmayacağı başvurusuyla gerçekleşen organizasyon, Konak Kaymakamlığı ve emniyetten de izinlidir. Organizasyonun belediyemizle ilgisi yoktur. Kiralama şartlarına uymadığı gerekçesiyle tutanak düzenlenmiş, şirketin teminatı iade edilmemiştir."

Yapının tarihi geçmişine saygı gereği gerekli hassasiyetin gösterildiği savunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bizimle ilgisi olmayan organizasyonun Rum Ortodoks Toplumu'nu incitmesinden son derece üzgünüz. Açıldığından beri onlarca organizasyonun yapıldığı tarihi mekanın bundan sonraki etkinliklerde bu hassasiyetlere dikkat edilerek kullanımı konusunda gerekli özen bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gösterilecektir. Birkaç kez özel izinle burada ayin yapılması, İzmir'de yüzlerce yıldır devam eden yerel hoşgörü ve anlayışın sonucudur. Bu hoşgörü ve anlayışın devamı konusunda bizim irademiz tamdır, herkesin de gerekli hassasiyet ve ihtimamı göstereceğine inanıyoruz."

Kültür merkezi olarak kullanılan kilisede 4 Haziran'da gerçekleştirilen, elektronik müzik sanatçılarının yer aldığı organizasyondan görüntüler sosyal medyada yayınlanmış, bazı Rum Ortodoks cemaati üyeleri tepki göstermişti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, yaptığı yazılı açıklamayla hangi inançtan olursa olsun mabede yönelik saygısızlığın kabul edilemez olduğunu belirtmiş, İzmir Büyükşehir Belediyesini özür dilemeye davet etmişti.

Kaynak: AA
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İzmir, Aziz, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat İzmir Büyükşehir Belediyesi, Aziz Vukolos Kilisesi'ndeki Organizasyon İçin Özür Diledi - Son Dakika


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