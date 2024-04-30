Kültür Sanat

Ege Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu iş birliğinde İzmir'de Avrupa Film Günleri düzenlenecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, 8-12 Mayıs'ta gerçekleştirilecek etkinlikte 19 film izleyicilerle buluşacak.

Gösterimler İzmir Fransız Kültür Merkezi'nde, ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Sinemaseverler organizasyon kapsamında Bulgaristan'dan Tüm Çıplaklığı ile Jiguli Grubu, Danimarka'dan Viborg Güzeli, Estonya'dan Ufuktaki Savaş, Finlandiya'dan Eli Kulağında, Fransa'dan Sönmüş Hayaller, Hollanda ve Almanya'dan Kuaför Romy, İspanya'dan Ramona, İsveç'ten Ben Zlatan, İtalya'dan Dante, Malta ve Kanada'dan Carmen, Litvanya'dan Göz Kırpmayı Unutma, Macaristan ve Almanya'dan Zarif, Polonya'dan Köylüler, Portekiz, İspanya ve Fransa'dan Büyükbabamın İblisleri, Romanya ve Çek Cumhuriyeti'nden Mikado, Slovakya'dan Asla Asla Deme, Slovenya, İtalya ve Hırvatistan'dan Suçsuz Adam, Yunanistan'dan Domatesler Wagner'le Tanışınca adlı filmleri izleyebilecek.