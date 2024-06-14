İzmir'de Hastanede Eğitim Gören Öğrencilerin Karne Sevinci - Son Dakika
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Kültür Sanat

İzmir'de Hastanede Eğitim Gören Öğrencilerin Karne Sevinci

İzmir'de tedavileri nedeniyle hastanede eğitimlerine devam eden İlknur Aka ve Selin Naz Yenihatay, karnelerini hastanede aldı. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi'nde düzenlenen karne töreninde, öğrencilere karneleri ve hediyeleri verildi. Hastane sınıfının sorumlu öğretmeni Nezih Yaşar Bor, hastane sınıfı uygulamasının çocukların eğitimlerinden geri kalmamaları için yapıldığını belirtti. Öğrencilerin duygusal anlar yaşadığı törende, İlknur Aka da öğretmenleri ve doktorları için kaleme aldığı şiiri okudu.

14.06.2024 12:45
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İzmir'de tedavileri nedeniyle eğitimlerini hastanede sürdüren öğrenciler İlknur Aka ve Selin Naz Yenihatay, karnelerini hastanede aldı.

Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi'nde tedavi gören iki öğrenci için hastane koridorunda karne töreni düzenlendi, koridor balonlar ve Türk bayraklarıyla süslendi.

Törende, Manisa'nın Demirci ilçesindeki Esenyurt Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi İlknur Aka ile Manisa Ahmet Tütüncü İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Selin Naz Yenihatay'a karneleri ve hediyeleri verildi.

Başhekim yardımcısı Doç. Dr. Dilek Orbatu, doktor, öğretmen ve hastane çalışanlarının katıldığı törende anneler Zeliha Aka ve Mediha Yenihatay gözyaşlarına hakim olamadı.

Hastane sınıfının sorumlu öğretmeni Nezih Yaşar Bor, AA muhabirine Türkiye'de 100 civarında hastane sınıfı uygulamasının bulunduğunu, burada uzun süre yatan çocukların eğitimlerinden geri kalmaması için çalışıldığını belirtti.

Öğrencilerin bu uygulamayla eğitimlerinden geri kalmadığını aktaran Bor, şunları kaydetti:

"Bir aydan fazla kalanların not değerlendirmesini yapıp okullarına gönderiyoruz. Okullar da bize o değerlendirmenin sonucu olarak karnelerini varsa teşekkür, takdir belgelerini gönderiyorlar. Biz de çocuklara burada sunuyoruz. İlknur Aka cerrahi servisinde ikinci dönem boyunca komple yatan bir öğrencimizdi. Yatağı başında temel branş derslerini verdik. Okuldan geri kalmamış oldu. Selin Naz Yenihatay da onkolojide yatan bir çocuğumuz. Onunla da yatağı başında dersler yaptık. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuzdur."

İlknur Aka da törende öğretmenleri ve doktorlar için kaleme aldığı şiir ve yazıyı okudu. Bu sırada katılımcıların duygulandıkları gözlendi.

Yaklaşık 5 aydır tedavi gördüğünü ifade eden Aka, "Burada okulumdan geri kalmadım, derslerim iyi geçti, güzeldi. Şimdi 6'ncı sınıfa geçtim ve takdir belgesi aldım. Karne töreni için doktorlarıma ve öğretmenlerime teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

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