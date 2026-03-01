İzmir'de Kültür Sanat Haftası - Son Dakika
İzmir'de Kültür Sanat Haftası

01.03.2026 12:52
İzmir, 2-8 Mart'ta tiyatro, opera, bale ve konserlerle dolu bir kültür sanat buluşması sunuyor.

İzmir'de 2-8 Mart'ta tiyatro, opera, bale, konser ve söyleşilerden oluşan kültür sanat programı sanatseverlerle buluşacak.

İzmir Devlet Opera ve Balesi, Elhamra Sahnesi'nde 2 Mart'ta "İlkbahar Melodileri" konserini, 4 Mart'ta "Hoffmann'ın Masallarından Bölümler" operasını sahneleyecek.

Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde 3 Mart'ta "Don Kişot" balesi, 5-7 Mart'ta "Figaro'nun Düğünü" operası, 8 Mart'ta ise "Dünya Kadınlar Günü" konseri izleyiciyle buluşacak.

İzmir Devlet Tiyatrosu hafta boyunca farklı sahnelerde oyunlarını izleyicilerle buluşturacak. Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde "Rembetiko Efsanesi", "Nihayet Makamı" ve "Orfin'in Müzik Kutusu", Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi'nde "Kaçaklar" ile Urla Atatürk Kültür Merkezi'nde "Yuko" izlenebilecek.

İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Rakım Elkutlu Salonu'nda 5 Mart'ta "Klasiklerimiz Mupayyer Takımı" konserini verecek.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) 6 Mart'ta şef Jesko Sirvend yönetiminde, solist Denizcan Eren eşliğinde konser gerçekleştirecek.

İKSF'de söyleşi ve atölyeler

İzmir Kültür Sanat Fabrikası (İKSF) da hafta boyunca çeşitli söyleşi ve atölyelere ev sahipliği yapacak.

Dr. Sevgin Karacaoğlu tarafından "Farkındalık, bilinçdışının ifadesi ve iyileşme alanı olarak sanat" söyleşisi ile psikolog Ayşegül Şener Çevikayak'ın "Çevik düşünmenin psikolojisi" atölyesi 2 Mart'ta düzenlenecek.

Prof. Dr. Gürcan Polat'ın "Belevi mezar anıtı kimin için yapıldı?" söyleşisi 3 Mart'ta, Prof. Dr. Gürbüz Aktaş'ın "Dans ve hareket terapisi" atölyesi 4 Mart'ta gerçekleştirilecek.

Gülçin Bedi'nin "Stres ve başa çıkma yolları" söyleşisi ile Rosey Birgül Sisley'in "İlkbahar çiçekleri sulu boya" atölyesi 5 Mart'ta yapılacak.

İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu tarafından 5 Mart'ta "Yeşilay Haftası" müze konseri verilecek.

Prof. Dr. Yasemin Polat'ın "Antik metinlerde savaş, esaret ve kadın" söyleşisi ile Liane Linda Bencuya ve Müge Yorgancıoğlu'nun "Sanatta kadın olmak" söyleşisi 6 Mart gerçekleştirilecek.

İKSF'de "Kadın sanatçılardan kadim sanatlar" sergisi 8-15 Mart'ta ziyaret edilebilecek.

AASSM'de konserler

AASSM'de piyanist Dengin Ceyhan 3 Mart saat 20.00'de "Piyanonun Kadınları" konserini verecek.

Aynı sanat merkezinde İzmir Oda Orkestrası 4 Mart saat 20.00'de şef Reinhard Goebel yönetiminde Barok ve Klasik dönem eserlerini seslendirecek, yazar Ahmet Ümit'in "Zeus: Unutulmuş Bir Tanrının Öfkesi" adlı anlatımlı konseri 7 Mart saat 20.00'de gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

