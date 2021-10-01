İzmir Kısa Film Festivali'nde 112 ülkeden yaklaşık 400 filmin gösterimi yapılacak - Son Dakika

İzmirli sinemaseverler, bu yıl 22'ncisi düzenlenecek Kısa Film Festivali'nde 112 ülkeden yaklaşık 400 eseri izleme olanağı bulacak.

Festivali düzenleyen İzmir Sinema Kültür ve Eğitim Derneğinden yapılan açıklamaya göre, geleneksel hale gelen festival bu yıl 22-28 Kasım'da kısa filmleri izleyici ile buluşturacak.

Sinema duayenlerinden yabancı yönetmenlere kadar sinema dünyasının ilgisiyle karşılaşan festivale 112 ülkeden 3 bin 700 film başvuruda bulundu.

Eserlerin değerlendirme süreci sonunda yaklaşık 400 filmin gösterimi gerçekleştirilecek.

Festivalde bu yıl eğitimlerin ve proje yarışmalarının yer alacağı "İzmir Film Lab" adıyla yeni bir bölüm de yer alacak.

Son başvuru tarihinin 15 Ekim 2021 olduğu proje yarışmasında büyük ödül 10 bin lira olarak belirlendi.

Kısa Film Yönetmenleri Derneği ile gerçekleştirilecek yarışmaya, İzmir Kısa Film Festivali sosyal medya hesaplarında bulunan formla başvuru yapılabilecek.

Gösterimler, Fransız Kültür Merkezi, Buca Belediyesi Tarık Akan Gençlik Merkezi ve festivalin internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek.

Öte yandan İzmir Sinema Kültür ve Eğitim Derneğinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle festivalin dijital yönünün ön plana çıkması ve güçlendirilmesi için başvuruda bulunduğu, Almanya Federal Dışişleri Bakanlığı Kültür ve Eğitim Organizasyonları, Goethe ve diğer ortaklar tarafından desteklenen "Hilfsfond 2021" fonundan yararlanmaya hak kazandığı bildirildi.