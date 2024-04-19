İzmir Kitap Fuarı Çocuk Edebiyatı Temasıyla Başladı

İzmir Kitap Fuarı, "çocuk edebiyatı" temasıyla kapılarını açtı.
Kültürpark'ta düzenlenen fuarın açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, fuarda 28 Nisan akşamına kadar yaklaşık 800 yazar, gazeteci ve çizerin vatandaşlarla bir araya geleceğini belirtti.
Organizasyona 350'ye yakın yayınevi ve 50'ye yakın sahafın katıldığını anlatan Tugay, "Sahaf sokağı Türkiye'nin en geniş sahaf katılımına ev sahipliği yapıyor. Kitap müzayedesi de yapacaklar. Söyleşiler, imza günleri, konserler, danslar ve pandomim gösterileri, müzikaller, tiyatrolar, illüzyon gösterileri gibi onlarca türde binlerce etkinlikle tam anlamıyla bir kitap festivali bizi bekliyor." diye konuştu.
Fuarın onur konuğu yazar Ahmet Ümit de Türkiye'de çok kitap okunmadığını ifade ederek, süt, et, yumurta, ıspanak gibi kitapların da çocuklar için zorunlu olması gerektiğini ifade etti.
Etkinliğin temasının çocuk edebiyatı olmasının önemine değinen Ümit, şunları kaydetti:
"Sanatı, edebiyatı zorunlu tüketim maddesi haline getirmemiz gerekiyor. Benim yazarlığımda annem çok önemlidir. Çünkü annem bir masal anlatıcısıydı. Ondan esinlenerek ben bir yazar olabildim. Çocuklarımıza masal anlatmak, çocuklarımıza masal okumak, sonra onların kendilerinin masal okuması, çocuk romanları okuması, şiir okuması, öykü okuması, büyük yazarlarla tanışması, bu muhteşem bir şey."
Ümit, İzmir'de çok fazla okuyucusunun olduğunu dile getirerek, "İzmir yazmadan ölmeyeceğim. İzmir'le ilgili şahane bir roman yazacağım. Tarihi bir roman olacak, Smyrna olacak ve elbette bu şehrin ilk ozanı dediğimiz, yeryüzünde edebiyatın ilk kurucularından biri olan büyük Homeros'la ilgili olacak." dedi.
Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi, stantlar gezildi.
28 Nisan'da sona erecek organizasyonda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel etkinlikler ile çocuklar için konserler, masal anlatımları ve bilgi yarışması gibi etkinlikler de yer alacak.
Son Dakika › Kültür Sanat › İzmir Kitap Fuarı Çocuk Edebiyatı Temasıyla Başladı - Son Dakika
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