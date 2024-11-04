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Kabe Kapısının Örtüsü Edirne'de sergilenmeye başladı

EDİRNE - 2016 yılında Türkiye'ye getirilen El dokuması Kabe Kapısının Örtüsü (Burka) Edirne'de Eski Cami'de sergilenmeye başladı. Ramazan Bayramı'na kadar Eski Cami'de kalacak olan örtü, ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Müslüman aleminin kıblesi Kabe kapısının örtüsü Edirne Valisi Yunus Sezer'in girişimiyle Edirne'ye getirildi. Edirne'de en çok ziyaretçi ağırlayan noktalardan birisi olan Eski Cami, Mihrabın bir yanında Rükn-i yemini, bir yanında ise Kabe örtüsü ile ziyaretçileri ağırlıyor.

Her yıl değiştirilen Kabe örtülerinin 8 parçasından birisi olan ve 1988 yılında kullanılan örtü Eski Cami'ye getirildi. 70 kilo saf ipekten yapılmış altın ve gümüş karışımı iplikle işlenmiş Kabe Kapısının Örtüsü, hayranlık uyandırıyor. 6 metre uzunluğunda ve 3,3 metre elindeki örtü tam 70 kilo ağırlığında ve üzerinde çeşitli ayetler yer alıyor.

1988 yılına ait örtünün Eski Cami'de sergilenmeye başladığını söyleyen Edirne İl Müftüsü Ercan Aksu, "Kabe örtüsü 8 parçadan oluşmaktadır. Bunlardan bir tanesinde Kabe kapısını oluşturan perdedir. Buna Burka deniyor. Bu örtüde başta Fatiha Suresi olmak üzere kıblenin değişimi ve değişik ayetler bulunmakta. Allah'ın isimleri ve Kelime-İ Tevhit bulunmakta. Bu örtü bir kardeşimiz sayesinde Türkiye'ye getirilmiş ve sayın valimizin girişimleriyle ilimize getirildi. İnşallah Ramazan ayının sonuna kadar bu örtü burada kalacak" dedi.

Örtünün daha getirildiği ilk andan itibaren müthiş bir heyecan uyandırdığını aktaran Aksu, Edirne'nin Selimiye'siyle, Üç Şerefeli Camii ile, Hasan Sezai'si ve diğer tarihi camileriyle çok ziyaretçi aldığını hatırlattı.

Örtünün Ramazan Bayramı'nın sonuna kadar sergilenecek olmasının ayrı bir heyecan uyandırdığını belirten Aksu, Bu vesileyle vatandaşları hem Kabe taşını, hem de Kabe örtüsünü ziyaret etmeleri için beklediklerini ifade etti.

Lüleburgaz'dan gelen ziyaretçilerden Bahar Yenerel, camiyi dolaştıklarında kabe örtüsünü görünce çok mutlu olduklarını ve arkadaşlarına da bu muhteşem eseri görmelerini tavsiye edeceğini söyledi.

Kabe Kapısının Örtüsü, Ramazan Bayramı'na kadar Edirne Eski Cami'de sergilenecek.