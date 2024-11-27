Erdemli Belediyesince organize edilen "Kadın Hikayeleri Tiyatro Festivali" sona erdi.
Erdemli Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen festivale, İstanbul, İzmir ve Ayvalık belediyelerinin tiyatro ekipleri katıldı.
Söyleşilerin de yapıldığı festivalde "Hatırla Ey Peri", "Silüet" ve "Kurtuluşun Kadınları" adlı tiyatro oyunları sahnelendi.
Belediye Başkanı Mustafa Kara, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.
Son Dakika › Kültür Sanat › Kadın Hikayeleri Tiyatro Festivali Sona Erdi - Son Dakika
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