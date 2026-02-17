Kahire'de Türk Sofra Mirası Programı - Son Dakika
Kültür Sanat

Kahire'de Türk Sofra Mirası Programı

17.02.2026 14:52
YEE ve Sabancı Enstitüsü, Kahire'de Türk mutfağını tanıtan 'Sevgi Sofrası' etkinliği düzenledi.

YUNUS Emre Enstitüsü (YEE) ile İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü iş birliğinde hayata geçirilen 'Türk Dünyası Sofra Mirası ve Sevgi Sofrası' projesi kapsamında Mısır'ın başkenti Kahire'de 'Sevgi Sofrası' programı yapıldı.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği rezidansında düzenlenen programa, Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen ve eşi Ayşen Balçık Şen, İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Çiğdem Yıldız ve Mısırlı diplomatlar, gazeteciler, Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri, iş insanları, sanat camiası mensupları ile Türkologlar katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Kahire YEE Koordinatörü Satiye Karaalioğlu, Yunus Emre Sevgi Sofrası projesinin, Türk mutfağının zengin birikimini farklı coğrafyalarda görünür kılmayı ve ortak kültürel mirası paylaşmayı amaçladığını belirterek, Mısır'ın ise bu anlamlı kültür yolculuğunun önemli duraklarından biri olduğunu ifade etti.

Karaalioğlu proje kapsamında enstitünün faaliyet gösterdiği ülkelerde geleneksel lezzetlerin tanıtılacağını ve bu birikimin '100 Tarifte Türk Dünyası Sofra Mirası' başlığı altında kalıcı bir esere dönüştürülerek gelecek kuşaklara aktarılacağını söyledi.

Türk mutfağının yüzyıllara dayanan köklü geçmişine değinen Karaalioğlu, bu zenginliğin yalnızca çeşitlilik ve ustalıkla değil, paylaşma kültürüyle anlam kazandığını belirterek, Türk kültüründe sofranın bir araya gelmenin ve ortak duygularda buluşmanın en özel mekanı olduğunu dile getirdi.

Geceye Mısırlı piyanist Şeref Salah tarafından icra edilen piyano resitali ayrı bir zarafet kattı. Davetliler, Türk mutfağı örnekleri eşliğinde gerçekleşen müzik dinletisiyle kültür ve sanatın iç içe geçtiği özel bir akşam yaşadı. Program kapsamında sunulan menü ise Türk mutfak geleneğinin zenginliğini yansıtan lezzetlerden oluştu.

Davetlilere başlangıç olarak yoğurtlu buğday çorbası ikram edildi. Ara sıcak ve mezeler bölümünde peynirli kol böreği, patlıcan ezmesi ve piyaz sunuldu. Ana yemekte geleneksel lezzetlerden zirva ve dane-i bulgur yer aldı. Tatlı olarak meyveli palude ikram edilirken, içecek olarak geleneksel Türk şerbeti servis edildi.

TÜRK MUTFAĞI ATÖLYESİ

Proje kapsamında Kahire'de Türk mutfağı atölyesi düzenlendi. Türk yemeklerine ilgi duyan Mısırlı katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, geleneksel lezzetler uygulamalı olarak tanıtıldı. Atölye çalışmasında gözleme, sömelek köfte, saray usulü irmik helvası ve fesleğenli ayran yapımı gerçekleştirildi. Katılımcılar hem tariflerin hazırlanış aşamalarını adım adım deneyimleme hem de Türk mutfağının paylaşım ve birlikte üretim kültürünü yakından tanıma fırsatı buldu.

Kültür Sanat

