Kahramanmaraş'ta Kitap Fuarına Yoğun İlgi

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Depremzede şehir Kahramanmaraş'ta kitap fuarına yoğun ilgi

Kahramanmaraş'ta düzenlenen kitap fuarına yaklaşık 500 bin ziyaretçi bekleniyor

KAHRAMANMARAŞ - Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 9. Uluslararası Kitap Fuarı yoğun ilgi görüyor. Yaklaşık yarım milyon ziyaretçi beklenen fuarda bir birinden farklı yazarlar okurlarıyla buluşuyor.

Kahramanmaraş'ta asrın felaketi sonrası iki yıl aradan sonra gerçekleşen kitap fuarına 140 yayınevi, 150 yazar ve şair katılım sağladı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan "Anadolu'nun En Büyük Kitap Fuarı" 1 Aralık Pazar gününe kadar ziyarete açık olurken etkinlik süresince paneller, söyleyişiler ve yazarların imza günleri de düzenlenecek. Büyük bir coşku ve heyecanla gerçekleştirilen Kitap Fuarı'nın açılış töreninde yüzlerce edebiyatsever de büyük bir ilgi gösterirken Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi fuara rahatlıkla ulaşılması adına ücretsiz ring seferleri düzenliyor. Fuarın bu yılki sürprizlerinden biri de Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin "dene-yap" atölyeleri oldu. Çocuklar ve gençler için eğlenceli ve öğretici etkinliklerin düzenlendiği bu alanlar, katılımcılara unutulmaz bir deneyim sunuyor. Ayrıca fuar boyunca dağıtılacak toplam 30 bin adet hediye çeki, ziyaretçilerin yayınevlerinden diledikleri kitaplara ulaşmasını kolaylaştıracak.

Tüm edebiyatseverleri Anadolu'nun en büyük kitap fuarına davet eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, "Kitap Fuarı, şehrimizin önemli organizasyonlarından bir tanesi. 6 Şubat depremlerinin ardından ilk kez düzenliyoruz. Anadolu'nun en büyük kitap fuarı. Şehrimizin imar ve inşası her alanda devam ederken bir yandan da hemşehrilerimizin moral ve motivasyonunu artırmak için kültürel faaliyetler düzenliyoruz. Kitap Fuarımız şehrimize hayırlı olsun. Tüm hemşehrilerimizi ve Türkiye'nin dört bir yanından edebiyat tutkunlarını fuarımıza bekliyoruz" diye konuştu.

9. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı'nın açılışına katılan ve edebiyatseverlerle bir araya gelen AK Parti Grup Başkan Vekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "Gerek fuarda yer alan yayınevleri, gerek yazar ve şairler gerekse de Kahramanmaraş halkının göstermiş olduğu ilgi bu fuarı çok zengin kılıyor. Çok değerli şahsiyetler burada okurlarla bir araya gelecek, söyleşi düzenleyecek ve kitaplarını okurlar için imzalayacak. Her zaman ifade ettiğim gibi ben de kendimi Kahramanmaraşlı addediyorum. Bugün de kitap fuarının açılışına eşlik etme fırsatı buldum" ifadelerini kullandı.