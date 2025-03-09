Kahramanmaraş'ta Ramazan Panayırı: Çocuklar Eğlencenin Tadını Çıkarıyor

Kahramanmaraş'ta Ramazan panayırında çocuklar doyasıya eğleniyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta Ramazan ayının manevi atmosferi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenen Ramazan Panayırları ile şenlik havasında sürüyor.

Ramazan ayının bereketi ve manevi atmosferi, deprem bölgelerinde düzenlenen Ramazan Panayırları ile taçlanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Hatay İskenderun, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da kurulan panayırlar, özellikle çocuklar ve aileler için moral kaynağı olurken, geleneksel Ramazan kültürünü yaşatıyor. Şehirde büyük ilgi gören etkinlikler, Ramazan ayının ruhuna uygun olarak paylaşma, dayanışma ve eğlenceyi bir araya getiriyor. Dulkadiroğlu ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde kurulan panayır alanı, her yaştan insan için keyifli bir ortam sunuyor. Meddah gösterileri, gölge oyunları, tiyatro sahneleri ve çocuk etkinlikleri ile geleneksel Ramazan eğlenceleri yeniden hayat buluyor. Ziyaretçiler, iftar öncesi ve sonrası düzenlenen etkinliklerde hem eğleniyor hem de Ramazan ayının manevi huzurunu yaşıyor.

Deprem bölgesinde yaşayan çocukların yüzünü güldürmek amacıyla panayırda birçok özel etkinlik yer alıyor. Hacivat-Karagöz gösterileri, kukla tiyatroları, yüz boyama stantları ve masal dinletileri minik ziyaretçileri eğlendirirken, onları kültürel mirasımızla da buluşturuyor.

Deprem bölgesindeki vatandaşlar için moral kaynağı olan Ramazan Panayırları, Ramazan ayı boyunca devam edecek.

Panayır sorumlusu Seher Kılıç, "Buradaki insanların özellikle çocukların umudunu ve coşkusunu görünce bütün yorgunluğumuz gidiyor. Karagöz ve Hacivat ile maddahlar oluyor, söyleşiler oluyor. Bakanımız Murat Kurum'un destekleri ve katkılarıyla buradayız. Deprem zamanı yaşananlar yüreklerinde ve gözlerinde ve insanlar duygulanıyor. Bir nebze de olsa Ramazan etkinlikleri bir moral oluyor" dedi.

Mahalle Muhtarı Muhammet Yetişmiş ise, "Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlığımızın katkılarıyla mahallemizde büyük bir oyun alanı kuruldu. Aynı zamanda büyükşehir belediye başkanlığı tarafından 500 kişilik iftar çadırı da kuruldu bu hizmetlerden ve çalışmalardan dolayı bakanımıza ve başkanımıza teşekkür ederiz. Deprem sonrası bu tür etkinliklerin yapılması bizleri mutlu etti. İlk defa mahallemize bu şekilde etkinlikler geldi" diye konuştu.

Ömer Berke, "Mahallemize ilk kez böyle bir oyun çadırı geliyor herkese çok teşekkür ederim" ifadesini kullandı.

Mehmet Yılmaz ise, "Çok güzel vakit geçiyoruz oyun oynayıp kitap okuyoruz" diye konuştu.