Kanal D\'nin \'Uzak Şehir\' Dizisi Yeni Bölümüyle Tüm Dikkatleri Üzerine Çekecek

Kültür Sanat

Kanal D'nin reyting rekorları kıran dizisi 'Uzak Şehir', bu akşam heyecan dolu yeni bölümüyle seyirciyle buluşacak. Yayına saatler kala paylaşılan tanıtımında Cihan ve Alya arasında geçen kıskançlık konuşması dikkat çekiyor.

TATLI SERT ATIŞMALAR

Pazartesi akşamlarına damga vuran AyNA Yapım imzalı 'Uzak Şehir' dizisi heyecan dolu bir bölümle ekrana gelecek. Yeni tanıtımda Alya, Sadakat'in Cihan'a çocuk doğurması için eve getirdiği Zeynep'i göndermemesi karşısında şaşkınlığını gizleyemiyor ve Cihan'ı sorguluyor. Cihan'ın, 'Seni kıskandırmaya çalışıyor' sözlerine karşılık Alya'nın, "Neden kıskanacağım? Senden mi?" tepkisi ikili arasında yaşanacak gelişmelere dair merakı artırıyor.

GÜÇLÜ KADRO

Gülizar Irmak'ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız'ın yönetmenliğini yaptığı 'Uzak Şehir'in Oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer yer alıyor.

'Uzak Şehir' bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de!