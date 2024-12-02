KANAL D\'nin \'Uzak Şehir\' Dizisinde Gerilim Tırmanıyor

Kültür Sanat

KANAL D'nin reytinglerde zirveye yerleşen dizisi ' Uzak Şehir ' bu akşam yeni bölümüyle seyircilerle buluşacak. Gerilimin zirveye tırmanacağı bölümün tanıtımında, Cihan ve Alya arasındaki çatışmanın nasıl şekilleneceği merak uyandırıyor.

AyNA yapım imzalı dizi 'Uzak Şehir'in heyecanla beklenen bölümünde Cihan'ın Alya'yı yemeğe çıkarmasıyla birlikte masadaki tansiyon giderek yükseliyor. Alya, kendisini köşeye sıkıştıran koşullara rağmen kararlılığından taviz vermezken, Cihan'ın ısrarcı tavrı olayların seyrini daha da karmaşık hale getiriyor. Alya'nın "Ben Boran'ın karısıyım" çıkışı karşısında Cihan'ın "Boran artık yaşamıyor" cevabını vermesiyle, aralarındaki çatışma iyice artırıyor.

Gülizar Irmak'ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız'ın yönetmenliğini yaptığı 'Uzak Şehir'in oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer yer alıyor.

'Uzak Şehir' bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de.