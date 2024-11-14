Kapadokya\'da Sıcak Hava Balonu Rekoru

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Tüm zamanların rekoru kırıldı

10 ayda 675 bin kişi Kapadokya'yı kuş bakışı izledi

NEVŞEHİR - UNESCO Doğal ve Kültürel miras listesinde yer alan, doğal kaya oluşumu ve peribacalarıyla kaplı vadileri, kayadan oyma tarihi manastır, şapel ve kiliseleri, ilginç yer altı ve yerüstü şehirleri ile Türkiye'nin önemli kültür turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini ziyaret eden turistler, sıcak hava balon turuna ilgi göstermeye devam ediyor. 10 ayda Kapadokya'da 675 bin turist sıcak hava balonları ile uçarak Kapadokya'yı kuş bakışı görme fırsatı buldu.

Kapadokya bölgesinde sabahın erke saatlerinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Kapadokya Slot Merkezi'nin izni ile olumlu hava şartlarında yapılan sıcak hava balon turları 10 ayda 206 gün gerçekleştirildi. 206 günde 27 bin 870 sıcak hava balonu, 675 bin 551 yolcusu ile gök yüzene yükseldi. Sıcak hava balon turlarında 2023 yılına göre de yüzde 10'luk bir artış kaydedildi. Açıklanan verilere göre de tüm zamanların da rekoru kırılmış oldu. Kapadokya bölgesinin en önemli etkinliklerinden birinin de sıcak hava balon turları olduğunu söyleyen Nevşehir Valisi Ali Fidan, "Kapadokya'da bu yıl 10 aylık süreçte yaklaşık 675 bin turist sıcak hava balon turlarına katıldı" dedi. Yerli ve yabancı turistlerin bu turlara rağbet gösterdiğin altını çizen Vali Fidan; "Geçen yıl ile bu yılı mukayese ettiğimizde 2023 yılının 10 ayında 615 bin kişinin balona bindiğini görüyoruz. Bu yılın 10 ayında ise yaklaşık 675 bin kişi balona binmiş durumda. Geçen yılın tamamını kıyasladığımızda bu yılın 10 ayında balona binen kişi sayısının yaklaşık yüzde 10 arttığını görüyoruz. Sıcak hava balon uçuşlarında 700 bin gibi bir hedefimiz vardı. İnşallah sene sonunda rahatlıkla 700 binin üzerinde rakama ulaşacağımızı öngörüyoruz" dedi.

"Nevşehir- İzmir uçak seferleri başladı"

Nevşehir Kapadokya Hava Limanı verilerini de açıklayan Vali Fidan, geçen yılın 10 ayında Kapadokya Havalimanını 500 bin yolcunun kullandığını, bu yılın 10 aylık sürecinde bu sayının yaklaşık 630 bine çıktığını söyledi. Vali Fidan açıklamasında; "9 Kasım itibarıyla İzmir'den özel hava yolu şirketi tarafından Nevşehir'e doğrudan uçuş başlatıldı. Şu an İzmir-Nevşehir, Nevşehir-İzmir haftada 2 gün karşılıklı uçuşlar başladı. Bu uçuşlarla rakamların daha da yukarılara çıkacağını öngörüyoruz." diye konuştu. Turizmci Mehmet Dinler de yaptığı açıklamada;, Ekim ayı sonu itibariyle açıklanan veriler ile yaklaşık 680 bin yolcunun, Kapadokya semalarında sıcak hava balonları ile süzüldüğünü söyledi.

Dinler; "Açıklanan bu veriler tüm zamanların açıklanan en güçlü verisi. Yıl sonuna kadar 220 gün uçabilir gün sayısına eriştiğimizde hedef koyduğumuz 700 bin yolcu sayısına ulaşmış, hatta geçmiş olacağız" şeklinde konuştu.