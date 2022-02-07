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Kapadokya turiste doymuyor - Son Dakika

Kapadokya turiste doymuyor

07.02.2022 13:17

Kapadokya turiste doymuyorNEVŞEHİR Türkiye'nin peribacaları, kaya kiliseleri, yer altı kent yerleşimleri ve Balon turları ile önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya Bölgesi'nde bulunan müze ve ören yerlerini geçtiğimiz ay 88 bin 677 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Kapadokya turiste doymuyor

NEVŞEHİR Türkiye'nin peribacaları, kaya kiliseleri, yer altı kent yerleşimleri ve Balon turları ile önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya Bölgesi'nde bulunan müze ve ören yerlerini geçtiğimiz ay 88 bin 677 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Kapadokya Bölgesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizme açık bulundurulan Göreme Açık Hava Müzesi başta olmak üzere Zelve, Açıksaray ve Mustafapaşa Ören Yeri, Nevşehir, Ürgüp, Hacıbektaş Arkeoloji ve Etnoğrafya ve Hacıbektaş Veli Müzesi, Hacıbektaş Atatürk Evi, Çavuşin, Gülşehir St. Jean, Mustafapaşa Constantin Eleni, Karanlık ve El Nazar Kiliseleri ile Özkonak, Tatlarin, Kaymaklı ve Derinkuyu yer altı kentlerini geçtiğimiz ay 88 bin 677 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Bölgeyi ziyaret eden turistlerden 26 bin 876'sı Göreme Açık Hava Müzesini ziyaret ederken, Zelve Ören Yerlerini 26 bin 575, Kaymaklı Yeraltı Şehrini 15 bin 821, Derinkuyu Yeraltı Şehrini ise 8 bin 176 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Kapadokya Bölgesindeki ziyaretçi sayısındaki artış turizmcileri de umutlandırırken, pandemi nedeni ile 2020 ve 2021 yılındaki turist sayısında ki azalmanın ardından 2022 yılına yükselişle başlayan Kapadokya Bölgesini geçtiğimiz yıl aynı döneminde 42 bin 560 kişi ziyaret etmişti. Geçtiğimiz yıla göre yüzde yüzlük bir artışla yeni sezona hazırlanan Kapadokya Bölgesindeki turizmciler 2022'den umutlu olduklarını söyledi. Royall Balloon Yönetim Kurulu Başkanı Turizmci Mehmet Dinler yaptığı açıklamada, "Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2022 yılı ocak ayına ait verileri yayınladı. Bu verilere istinaden bu yıl, geçtiğimiz yıla göre yüzde yüz bir artış söz konusu. Yaklaşık 80 bin ziyaretçi Nevşehir'de bulunan ören yeri ve müzeleri ziyaret etti. Bu veriler ışığında yaklaşan sezonda biz turizmciler gayet memnunuz. Özellikle nisan ayı itibariyle artan bir hareketliliği beklemekteyiz" dedi.

Kapadokya turiste doymuyor
Kapadokya turiste doymuyor
Kapadokya turiste doymuyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Kapadokya turiste doymuyor - Son Dakika


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