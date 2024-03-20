Karabük'ün Eflani ilçesinde gençlerin vakit geçirebileceği alanların yer aldığı Genç Ofis açıldı.
Eflani Belediyesi İş Merkezi'nde düzenlenen açılış töreninde konuşan AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, genç ofisin yerel yönetim ile hükümet işbirliğinin somut örneklerinden birisi olduğunu söyledi.
Ebeveynlerin çocuklarını güvenle gönderebilecekleri yerlere ihtiyaç duyduğunu belirten Şahin, bu bakış açısıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın tüm Türkiye'de genç ofise benzer merkezler açtığını ifade etti.
AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç da genç ofisin Eflani için büyük bir kazanım olduğuna işaret ederek, Eflani'deki gençlerin vakit geçirebileceği ofisin, her türlü sosyal ihtiyacın karşılanabileceği büyük bir alan olduğunu dile getirdi.
Eflani Kaymakamı Gizem Tokur da genç ofise sık sık geleceğini söyledi.
Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul da gençlerin ihtiyacı olan sosyal ve kültürel alanların tamamlandığını, bu hayali gerçekleştirdikleri için çok mutlu olduğunu anlattı.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven ise uzun zamandır Eflani'ye genç ofis açmak istediklerini, bunu gerçekleştirdikleri için gurur duyduklarını kaydetti.
Konuşmaların ardından protokol üyeleri açılış kurdelesini kesti, ardından genç ofisi gezdi.
Eflani Belediyesi İş Merkezi'nin ikinci ve üçüncü katlarında toplam 900 metrekare alana sahip ofiste, cep sineması, toplantı ve okuma salonu, müzik atölyesi, uygulama mutfağı ile tenis, bilardo, satranç ve darp gibi oyunların oynanabileceği alanlar yer alıyor.
Son Dakika › Kültür Sanat › Karabük'ün Eflani ilçesinde Genç Ofis açıldı - Son Dakika
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