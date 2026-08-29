37. Karacasu Afrodisias Kültür Sanat ve Tanıtım Festivali başladı

Aydın Karacasu'da bu yıl 37.'si düzenlenen Karacasu Afrodisias Kültür Sanat ve Tanıtım Festivali başladı. Kortejle birlikte omuzlarda taşınan dev pide festivale damga vurdu.

Karacasu'da bu yıl 37.'si düzenlenen Karacasu Afrodisias Kültür Sanat ve Tanıtım Festivali, akşam saatlareinde mehter eşliğinde gerçekleştirilen kortej yürüyüşü ile resmen başlatıldı. 5 gün sürecek olan festivalin 3. gününde gerçekleştirilen resmi açılış törenine İlçe Kaymakamı İsmail Battal başta olmak üzere Yeni Partili Aydın milletvekilleri, çevre ilçelerin belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Karacasulu Pideci Halil İbrahim Köse tarafından hazırlanan ve geleneksel halde her yıl boyu uzatılarak bugün 14 metre 70 cm'ye ulaşan pide ise kortejde büyük ilgi gördü. Belediye önünden yürüyerek Cumhuriyet Meydanı'na gelen kortej açılış yürüyüşünü tamamladı. Daha sonra saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

"Festivaller önemli organizasyonlardır"

Mehter ve halk oyunları gösterilerinin ardından bir konuşma yapan Karacasu Kaymakamı İsmail Battal; "Festivaller düzenlendikleri yerlerin sosyal, kültürel ve tarihi değerlerini tanıtmak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla gerçekleştirilen önemli organizasyonlardır. Adını, Antik Çağ'ın önde gelen mimarlık, sanat, heykeltıraşlık ve inanç merkezlerinden biri olan Afrodisias Antik Kenti'nden alan 37. Afrodisias Kültür, Sanat ve Tanıtım Festivali'nin ilçemizin eşsiz tarihi ve kültürel mirasının tanıtılmasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Aynı zamanda Anadolu'nun Türkleşmesinde önemli katkıları bulunduğu kabul edilen Horasan Erenlerinden Dedebağ Dede adına türbesinde gerçekleştirilecek 744. Dedebağ Hayrı da köklü geleneklerimizin yaşatılmasına; dayanışma, kardeşlik, birlik ve beraberlik duygularımızın güçlenmesine vesile olacaktır. Derinin, demirin, hamurun, çamurun ve mermerin ustalarının ellerinde hayat bulduğu Karacasu'muzda düzenlenen bu anlamlı festivalin hazırlanmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaymakam Battal'ın konuşmasının ardından 14 metre 70 santimlik dev pide protokol üyeleri tarafından kesilerek konuklara ikram edildi. Daha sonra festival süresince açık kalacak olan ve ilçenin tanıtımında rol oynayan stantlar gezildi.