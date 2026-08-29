37. Karacasu Afrodisias Kültür Sanat ve Tanıtım Festivali başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

37. Karacasu Afrodisias Kültür Sanat ve Tanıtım Festivali başladı

37. Karacasu Afrodisias Kültür Sanat ve Tanıtım Festivali başladı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Karacasu'da 37. Afrodisias Kültür Sanat ve Tanıtım Festivali kortejle başladı. 14 metre 70 santimlik dev pide omuzlarda taşınarak büyük ilgi gördü.

Aydın Karacasu'da bu yıl 37.'si düzenlenen Karacasu Afrodisias Kültür Sanat ve Tanıtım Festivali başladı. Kortejle birlikte omuzlarda taşınan dev pide festivale damga vurdu.

Karacasu'da bu yıl 37.'si düzenlenen Karacasu Afrodisias Kültür Sanat ve Tanıtım Festivali, akşam saatlareinde mehter eşliğinde gerçekleştirilen kortej yürüyüşü ile resmen başlatıldı. 5 gün sürecek olan festivalin 3. gününde gerçekleştirilen resmi açılış törenine İlçe Kaymakamı İsmail Battal başta olmak üzere Yeni Partili Aydın milletvekilleri, çevre ilçelerin belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Karacasulu Pideci Halil İbrahim Köse tarafından hazırlanan ve geleneksel halde her yıl boyu uzatılarak bugün 14 metre 70 cm'ye ulaşan pide ise kortejde büyük ilgi gördü. Belediye önünden yürüyerek Cumhuriyet Meydanı'na gelen kortej açılış yürüyüşünü tamamladı. Daha sonra saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

"Festivaller önemli organizasyonlardır"

Mehter ve halk oyunları gösterilerinin ardından bir konuşma yapan Karacasu Kaymakamı İsmail Battal; "Festivaller düzenlendikleri yerlerin sosyal, kültürel ve tarihi değerlerini tanıtmak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla gerçekleştirilen önemli organizasyonlardır. Adını, Antik Çağ'ın önde gelen mimarlık, sanat, heykeltıraşlık ve inanç merkezlerinden biri olan Afrodisias Antik Kenti'nden alan 37. Afrodisias Kültür, Sanat ve Tanıtım Festivali'nin ilçemizin eşsiz tarihi ve kültürel mirasının tanıtılmasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Aynı zamanda Anadolu'nun Türkleşmesinde önemli katkıları bulunduğu kabul edilen Horasan Erenlerinden Dedebağ Dede adına türbesinde gerçekleştirilecek 744. Dedebağ Hayrı da köklü geleneklerimizin yaşatılmasına; dayanışma, kardeşlik, birlik ve beraberlik duygularımızın güçlenmesine vesile olacaktır. Derinin, demirin, hamurun, çamurun ve mermerin ustalarının ellerinde hayat bulduğu Karacasu'muzda düzenlenen bu anlamlı festivalin hazırlanmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaymakam Battal'ın konuşmasının ardından 14 metre 70 santimlik dev pide protokol üyeleri tarafından kesilerek konuklara ikram edildi. Daha sonra festival süresince açık kalacak olan ve ilçenin tanıtımında rol oynayan stantlar gezildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Karacasu, Festival, Kültür, Turizm, Aydın, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 37. Karacasu Afrodisias Kültür Sanat ve Tanıtım Festivali başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gaziosmanpaşa’da katledilen kızın annesi konuştu Gaziosmanpaşa'da katledilen kızın annesi konuştu
Emine Erdoğan’dan duygulandıran Şule Yüksel Şenler mesajı Emine Erdoğan'dan duygulandıran Şule Yüksel Şenler mesajı
Bir il bu olayı konuşuyor 100 lira verdi, 8 milyon TL kazandı Bir il bu olayı konuşuyor! 100 lira verdi, 8 milyon TL kazandı
Erhan Çelik’ten Özlem Gültekin’in ölümüyle ilgili Gülben Ergen’i zora sokacak sözler Erhan Çelik'ten Özlem Gültekin’in ölümüyle ilgili Gülben Ergen'i zora sokacak sözler
İran’dan diplomasi mesajı geldi, Trump resti çekti: Ben istemiyorum İran’dan diplomasi mesajı geldi, Trump resti çekti: Ben istemiyorum
Otlatmak için araziye çıkardı 36’sını birden kaybetti Otlatmak için araziye çıkardı! 36’sını birden kaybetti

10:38
Fenerbahçe’den Galatasaray’a yılın transfer çalımı İlk temas kuruldu
Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı! İlk temas kuruldu
10:32
İdris Naim Şahin için hesap zamanı İfadesine başvurulacak
İdris Naim Şahin için hesap zamanı! İfadesine başvurulacak
10:31
Almanlar bizi kıskanıyor Yaptıkları analize bakın
Almanlar bizi kıskanıyor! Yaptıkları analize bakın
10:17
18 yıllık hasret bitti, Aziz Yıldırım’ın gözleri doldu Akıllara Ali Koç geldi
18 yıllık hasret bitti, Aziz Yıldırım'ın gözleri doldu! Akıllara Ali Koç geldi
10:09
Türkiye’nin otomobil haritası İşte en yaşlı araçların olduğu ilimiz
Türkiye'nin otomobil haritası! İşte en yaşlı araçların olduğu ilimiz
09:45
Gülistan Doku soruşturmasında 5’inci dalga: 10 şüpheli gözaltında
Gülistan Doku soruşturmasında 5'inci dalga: 10 şüpheli gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2026 11:14:10. #7.13#
SON DAKİKA: 37. Karacasu Afrodisias Kültür Sanat ve Tanıtım Festivali başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement