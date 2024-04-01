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Karamürsel'de ev hanımlarına iş imkanı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Karamürsel'de ev hanımlarına iş imkanı

Karamürsel\'de ev hanımlarına iş imkanı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Nermin Ürgen, kiraladığı dükkanla ev hanımlarına el işi ürünlerini pazarlama imkanı sunuyor. Ürgen, ürünleri İstanbul'daki toptancılara satarak mahalledeki kadınların aile bütçesine katkı sağlamasına yardımcı oluyor. Dükkan, aynı zamanda kadınlar için bir terapi merkezi gibi işlev görüyor.

01.04.2024 11:25  Güncelleme: 11:27
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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde kiraladığı dükkanla ev hanımlarına el işi ürünlerini pazarlama imkanı sunan Nermin Ürgen, ürünleri İstanbul'daki toptancılara satarak mahalledeki kadınların aile bütçesine katkı sağlamasına yardımcı oluyor.

Kayacık Mahallesi'nde yaşayan evli ve 1 çocuk annesi 62 yaşındaki Ürgen, çalıştığı fabrikadan emekli olduktan sonra uzun süre yaptığı pazarcılığı geçirdiği iş kazası nedeniyle bıraktı.

Muhitinde bir apartmanın zemin katını kiralayarak el işi örgüler yapmaya başlayan Ürgen, yakını ve mahalledeki kadınları zamanla yanına almaya başladı.

Ürgen, yaklaşık 80 kadının dükkanda ve evlerinde el emeğiyle ürettiği seccade, tespih, tülbent ve oyaları İstanbul'daki toptancılara satıp ev hanımlarının aile bütçelerine katkı sağlamasına yardımcı oluyor.

"Büyük paralar kazanmıyoruz ama herkes acil ihtiyacını görüyor"

Ürgen, AA muhabirine, 24 ila 75 yaş arasındaki ev hanımlarıyla el işi seccade, başörtüsü, tülbent ve oya yaptıklarını anlattı.

Bu kadar kişiye ulaşmanın kolay olmadığını dile getiren Ürgen, "Kimsenin 1 lirasını üzerime geçirmem, toptancıdan aldığım parayı hemen kadınlara dağıtırım. Dükkandan malzemenin dağıtımını yapıyoruz. 10-15 günde malzemeyi burada toplayıp kontrol ediyorum ve toptancıya teslim ediyorum." diye konuştu.

Ürgen, kiraladıkları dükkanın terapi merkezi gibi olduğuna değinerek, "Herkes buraya geliyor, el işini yapıyor, sohbet ediyor. Paramızı kazanıyoruz ama asıl amacımız dostluk, ben herkesin gönlüne dokunmak istiyorum. Yaşlılara her geldiğinde iş yok demek istemiyorum, ben yapmayayım onlar yapıp para kazansın. Torununa, oğluna veya kızına bakıyorlar. Çok büyük paralar kazanmıyoruz ama herkes acil ihtiyacını görüyor." şeklinde konuştu.

Daha büyük bir iş yerinde talepleri daha kolay karşılayabileceklerini anlatan Ürgen, destek verilmesi sayesinde bu işi büyüterek daha fazla kadına yardımcı olmak istediğini kaydetti.

Ürgen, günlük 3 ila 9 arasında parça üreten kadınların ayda en az 350-400, en fazla 1500 lira kazandığını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu az bir meblağ görülebilir ama iş imkanı olmayanlar için ek destek oluyor. Kadınlar buradan kazandıkları paraları çocuk masrafları, özel ihtiyaçlar, mutfak ve pazar giderleri için harcıyorlar. Çok görünmüyor ama çok bereketli para kazanıyoruz. Buraya geliyoruz dostane çay, kahve içiyoruz, sohbet ediyoruz, burası bizim terapi merkezimiz. Kadınlar boş zamanlarında buraya geliyor, hem para kazanıyor hem sohbet ediyoruz."

"Nermin'i iyi ki tanımışım, iyi ki karşıma çıkmış"

Tülbent yapan kadınlardan Fatma Dilek Kayalar, 7 yıl önce Nermin Ürgen ile tanıştığını, kendisinin iş arkadaşı değil, dost olduğunu ifade etti.

Kayalar, işe girmeden önce sakinleştirici kullandığını ancak şimdi hepsinden kurtulduğunu anlatarak, "Şimdi tülbent, boncuk yapıyorum. Nermin'i iyi ki tanımışım, iyi ki karşıma çıkmış. Günlük 8-9 tülbent yapıyorum. Benim kimsem yok, devletin verdiği yardımlarla, bir de buradan kazandığımla geçiniyorum." şeklinde konuştu.

Fikriye Özdemir de 7 ay önce kadınların arasına katıldığını, kazandığıyla 3 yetim çocuğuna destek olmaya çalıştığını dile getirdi.

Özdemir, Ürgen ve kadınlarla el emeği ürünleri üretmenin, satmanın ve bir araya gelmenin kendisine tedavi gibi geldiğini belirterek, "Burada kendimize uğraş bulduk. Bazen 6-7 saat burada oluyoruz, evde de çalışmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Karamürsel, İstanbul, Kocaeli, Kadın, Kültür Sanat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Karamürsel'de ev hanımlarına iş imkanı - Son Dakika

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