Kartepe Gastronomi Festivali'nde Yöresel Lezzetler Yarıştı

Gastronomi Festivali'nde hem gözler hem de damaklar şenlendi

KOCAELİ - Kocaeli'de yöresel lezzetlerin yarıştığı Kartepe Gastronomi Festivali'nde hem damaklar hem gönüller şenlendi. Yaprak sarma yarışması ise neşeli anlara sahne oldu.

Kartepe Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesi'nin ortaklaşa düzenlediği "Kartepe Gastronomi Festivali" başladı. Yöresel lezzetleri yaşatmak ve gastronomi turizmini geliştirmek amacıyla Kartepe Kent Meydanı'nda düzenlenen festivalde gözler ve karınlar doydu. 15 Haziran tarihine kadar devam edecek olan festival, hem yerel mutfak kültürünü yaşatmayı hem de gastronomi turizmine katkı sağlamayı hedefliyor. Festival boyunca misafirlere keşkek, pişi, gözleme, yaprak sarma ve baklava gibi yöresel lezzetler sunuldu. Bunun yanı sıra çorba, ana yemek ve tatlı kategorilerinde yarışmalar düzenlendi ve dereceye girenler çeşitli ödüller verildi. Ziyaretçilere de aynı zamanda sahne gösterileri ile görsel şölen sunuldu.

Festivalinin açılışı Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk ve Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman başta olmak üzere çok sayıda protokol üyesi ve vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

Yaprak sarma yarışmasında eğlenceli anlar yaşandı

Birbirinden eğlenceli etkinlikler düzenlenirken, yaprak sarması yarışmaların katılan Cevriye Kaya, "Daha fazla sarardım ama masada biraz sıkıntı yaşadım." şeklinde konuştu.

Sonuncu olmadığı için mutluluğunu dile getiren Hakan Elyıldırım, "Evet sardık ama sonuncu olmadım, düzgün sardım inşallah beğenilir, eve götürüp pişireceğiz. 44 tane çok düzgün sarma sarmışım." ifadelerini kullandı.

Yaprak sarma yarışmasında birinci olan Fatma Zeynep ise mutlu olduğunu dile getirdi.

Festivalin açılışında konuşan Kartepe Belediye Başkanı Av. Mustafa Kocaman, "Bu festivalle amacımız geçmişin tatlarını geleceğe taşımak ve bu kültürü restoran menülerine kadar taşımak" şeklinde konuştu.