Kastamonu Üniversitesi\'nde düzenlenen Gençlik Festivali farklı kültürleri buluşturdu

Kastamonu Üniversitesi'nin kuruluşunun 20. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Gençlik Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Festivalde hem dünya mutfağından hem de yöresel lezzetlerden oluşan stantlar davetlilerden büyük ilgi gördü.

Kastamonu Üniversitesi tarafından düzenlenen 20. yıl Gençlik Festivali düzenlendi. Ayyıldız Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar, çeşitli kültürleri yakından tanıma fırsatı buldu.

Gençlik Festivalinin açılışında konuşan Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, "Üniversitemiz 2006 yılında kurulmuştur. Bugün itibariyle üniversitemizin 20'inci yaşını kutluyoruz. Kadim medeniyetimizin geçmişinden aldığı güçle, tarihiyle, tabiatıyla, kültürüyle ve eşsiz lezzetleriyle hakikaten istisnası bir yere sahip olan Kastamonu'da, hiç şüphesiz üniversitemizde şehrin önemli değerlerinden bir tanesi olmuştur" dedi.

Kastamonu Üniversitesinin kuruluşundan bu yana bilim, kültür, sanat ve spor alanlarında önemli başarılara imza attığını belirten Rektör Topal, yetiştirdiği öğrenciler ve şehre sağladığı katkılar sayesinde Türkiye'nin seçkin üniversiteleri arasında yer aldığını vurguladı.

Kastamonu Üniversitenin elde ettiği bu anlamlı başarılarda emeği geçen tüm öğrenci ve akademisyenlere, idare çalışanlarına teşekkür eden Rektör Topal, "Açılışın yapacak olduğumuz 20. Yıl Gençlik Festivalinde hem Kastamonu'nun yöresel lezzetlerini hem de uluslararası öğrencilerimizin hazırladığı farklı kültürlere, farklı ülkelere ait tatları birlikte tatma imkanı bulacağız. Ayrıca bugün gerçekleştirilecek halk oyunları gösterileri, yarışmalar, canlı müzikler ve birbirinden renkli faaliyetlerimizi içeren çok sayıda etkinliklerimiz olacaktır. Yarında sevilen sanatçı Kıraç'ın konseri olacaktır. Tüm halkımızı, öğrencilerimizi ve gençlerimizi etkinliklerimize bekliyoruz" diye konuştu.

Açılış konuşmasının ardından Rektör Topal ve Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen ile protokol üyeleri, festivalin açılış kurdelesini birlikte kesti. Kurdele kesiminin ardından Rektör Topal ve Vali Yardımcısı Özmen, beraberindeki heyet ile birlikte stantları gezdi.

Festival kapsamında kurulan stantlarda Kastamonu ve dünya mutfağından yiyecek ve içecekler tanıtıldı. Çeşitli ülkelerden gelen öğrenciler ise ülkelerine özgü kıyafetlerle kültürlerini tanıtarak etkinliğe renk kattı. Dünya mutfağı stantları ziyaretçilerden büyük beğeni topladı. Ayrıca festivalde Tosya Belediyesi tarafından getirilen coğrafi işaretli ürün olan sarıkılçık pirincinden yapılan tavuklu pilav da öğrencilere ikram edildi.

Stant ziyaretlerinin ardından Raksan Halk Dansları Topluluğu'nun sergilediği gösteri izleyicilerden yoğun alkış aldı. Program, Vali Arslan Aydın Ortaokulu öğrencilerinin dans gösterileri ve uluslararası öğrencilerin sahne performanslarıyla devam etti.

Günün ilerleyen saatlerinde düzenlenen resim boyama, ebru ve ahşap oymacılığı atölyeleri katılımcılara sanatsal deneyimler sundu. Canlı langırt, ödüllü spor etkinlikleri, penaltı ve basket atışları, halat çekme ile çuval yarışı gibi geleneksel oyunlara katılan davetliler hem yarıştı hem eğlendi. "Colorfest" etkinliği ise festivale renkli ve coşkulu anlar kattı.

Festivalin müzik bölümünde ise Doğan Dalmızrak ile Gürkan Gökhan Gökmen sahne alarak katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Günün finali ise DJ Onur Can'ın performansıyla yapıldı.

Festivalin açılış programına Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Atalan ve Prof. Dr. Ömer Küçük, Gençlik ve Spor İl Müdürü Sami Kuşçu, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı. - KASTAMONU