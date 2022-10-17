Kayseri haber: Kayseri Kitap Fuarı, 261 bin ziyaretçi ağırladı - Son Dakika
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Kayseri haber: Kayseri Kitap Fuarı, 261 bin ziyaretçi ağırladı

17.10.2022 15:58
Kayseri haber: Kayseri Kitap Fuarı, 261 bin ziyaretçi ağırladı

Kayseri haberleri... Kayseri Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 5. Kayseri Kitap Fuarı'nı, üç günde 261 bin 325 kişi ziyaret etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 5. Kayseri Kitap Fuarı'nı, üç günde 261 bin 325 kişi ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Dünya Ticaret Merkezi Fuar Alanı'nda 14 Ekim'de açılan fuara kitapseverler yoğun ilgi gösteriyor.

Fuarın ilk üç gününde 261 bin 325 kişi ağırlanırken, kitapseverler yüzlerce kitap standının yanı sıra söyleşi ve etkinliklere de katılıyor.

Her gün birçok yazar ve şairin imza günleri ile söyleşi programının yer aldığı fuarda, eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mehmet Ali Bulut, Şükrü Erbaş, Mete Yarar, Savaş Barkçin, Mehmet Emin Ay, Kahraman Tazeoğlu, Bircan Yıldırım, Tuğba Coşkuner, Nurdan Damla, Murat Akan, Ozan Bodur, Sıtkı Aslanhan, Serkan Karaismailoğlu ve Sinan Akyüz okurlarıyla buluştu.

Serdar Tuncer ve Saliha Erdim yarın, Alişan Kapaklıkaya 19 Ekim'de, Bestami Yazgan, Abdurrahman Uzun ve Hatice Kübra Tongar 20 Ekim'de, Nurullah Genç ve Beyhan Budak 21 Ekim'de, Zekeriya Efiloğlu 21-22 Ekim'de, Nihat Hatipoğlu, Sinan Yağmur, Bilal Sami Gökdemir 22 Ekim'de, İlber Ortaylı, Serhat Yabancı, Ahmet Şimşirgil ve Ahmet Turgut da fuarın son günü olan 23 Ekim'de kitapseverlerle bir araya gelecek.

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Kaynak: AA

Dünya Ticaret Merkezi, Kayseri, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kayseri haber: Kayseri Kitap Fuarı, 261 bin ziyaretçi ağırladı - Son Dakika

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