Fuarın ilk üç gününde 261 bin 325 kişi ağırlanırken, kitapseverler yüzlerce kitap standının yanı sıra söyleşi ve etkinliklere de katılıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 5. Kayseri Kitap Fuarı'nı, üç günde 261 bin 325 kişi ziyaret etti.

Kaynak: AA

Dünya Ticaret Merkezi, Kayseri, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › Kayseri haber: Kayseri Kitap Fuarı, 261 bin ziyaretçi ağırladı - Son Dakika

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